Hernesaareen lipuu elokuussa hulppea 333-metrinen luksusristeilijä – tällaisia aluksia Suomessa voi nähdä vielä tänä kesänä

Helsingin Hernesaaressa voi nähdä loppukesän aikana useita mahtipontisia risteilyaluksia.

Suomeen saapuu kesän aikana vielä useita kansainvälisiä risteilijöitä. Joukossa on useita hulppeita aluksia.

Helsingin Sataman satamamestari Staffan Teromaa kertoo, että suurin Helsinkiin saapuva alus on MSC Cruises -varustamon Preziosa. Alus on 333 metriä pitkä, noin 37 metriä leveä ja sen bruttovetoisuus on 139 072 tonnia. Aluksessa on yhteensä 18 kantta.

Preziosalta löytyy muun muassa neljä uima-allasta, elokuvateatteri, kasino, keilarata ja Formula 1- simulaattori. Aluksella on myös vesipuisto, jolla on pisin vesiltä löytyvä vesiliukumäki Vertigo. Mittaa liukumäellä on 120 metriä ja korkeutta 13 metriä.

Laivaan mahtuu 3 959 matkustajaa, ja miehistöä laivalla on 1 388 henkeä. Teromaan mukaan risteilijät kuitenkin rajoittavat edelleen matkustajamääriään muun muassa koronan takia, joten hän arvioi laivan täyttöasteen olevan noin 70 prosenttia.

Luksusristeilijä MSC Preziosa on 333 metriä pitkä.

Vertigo-vesiliukumäki kiemurtelee Preziosa-aluksen kannella.

Alus vierailee Hernesaaressa lähiaikoina peräti kolme kertaa, elokuun 4:ntenä, 8:ntena, ja 27.:ntenä päivänä. Se saapuu Helsinkiin Tallinnasta seitsemältä aamulla ja jatkaa matkaansa kohti Tukholmaa kuudelta illalla.

Preziosa on valmistunut vuonna 2013 ja se on sijalla 48 maailman suurimpien risteilyalusten listalla. Alus on vieraillut Helsingissä myös kesä- ja heinäkuussa.

Elokuun 14. päivä Helsinkiin saapuva P&O Cruises- varustamon Britannia-alus ei kalpene Preziosalle. Alus on 330 metriä pitkä, ja sen bruttovetoisuus on 143 000 tonnia.

Vuonna 2015 käyttöön otetulla Britannialla on 13 matkustajille avointa kantta. Laivalta löytyy muun muassa yhdeksän ravintolaa ja neljä uima-allasta, kasino, taidegalleria, teatteri ja urheilumahdollisuuksia.

Alukselle mahtuu 3 647 matkustajaa ja 1 350 miehistön jäsentä. Hyttejä aluksella on 1 837. Britannia saapuu muiden suurimpien alusten tapaan Hernesaaren satamaan. Alus seisoo satamassa kello 9–22 ja jatkaa sitten matkaansa Tukholmaan.

Myös Voyager of the Seas -alus on vieraillut Suomessa jo aikaisemminkin tänä kesänä, ja se saapuu Helsinkiin vielä elokuussa kahteen otteeseen, 6. ja 15. päivä.

Kyseessä on Royal Caribbean Internationalin Voyager-luokan lippulaiva, joka on rakennettu Turussa vuonna 1999. Aluksella on 13 kantta, ja se on noin 311 metriä pitkä sekä noin 47 metriä leveä.

Laivaan mahtuu 3 602 matkustajaa, ja hyttejä siinä on noin 1 800. Miehistöä laivalla on 1 200 henkeä.

Laivalla voi uida useammassa uima-altaassa, laskea vesiliukumäkiä, sisäsurffata, luistella, pelata minigolfia, lasersotaa ja tennistä, käydä virkistäytymässä kauneushoitolassa sekä kiipeillä kiipeilyseinällä.

Voyager of the Seas -alus Helsingin Hernesaaressa heinäkuussa.

Suurimpien Helsinkiin saapuvien alusten joukossa on myös Celebrity Cruises -varustamon Silhouette. Vuonna 2011 valmistuneen laivan bruttovetoisuus on 122 000 tonnia ja sille mahtuu 2 900 matkustajaa.

Aluksella on pituutta 319 metriä ja se leveimmältä kohdaltaan 36 metriä. Silhouette saapuu Helsingin Hernesaareen 20. elokuuta matkalla Tallinnasta Tukholmaan.

Celebrity Silhouette vieraili Helsingissä myös vuonna 2019.

Celebrity Silhouette -alukselta löytyy muun muassa useita uima-altaita.

290 metriä pitkä Costa Fascinosa -alus puolestaan saapuu Suomeen kolme kertaa, elokuun 5. ja 27. sekä syyskuun 16. päivä.

Fascinosalle mahtuu 3 800 matkustajaa ja miehistöä laivalla on 1 110 henkeä. Vuonna 2012 käyttöön otetun aluksen bruttovetoisuus on 114 000 tonnia. Aluksella on 1 508 hyttiä. Muiden alusten tapaan Fascinosalta löytyy muun muassa useita uima- ja porealtaita, elokuvateatteri, kasino ja kolmikerroksinen teatteri.

Costa Fascinosa saapuu Helsinkiin elokuussa.

Tältä näyttää yksi Costa Fascinosan ravintoloista.

Helsingin Sataman Teromaa kertoo, että Helsingissä käy tänä vuonna 165 kansainvälistä risteilyalusta. Niistä noin sata oli vieraillut heinäkuun loppuun mennessä.

Huippuvuosi kansainvälisten risteilyalusten vierailuissa oli vuonna 2019, jolloin 303 alusta vieraili Helsingissä. Ensimmäisenä koronavuonna 2020 Helsingissä ei vieraillut yhtään alusta, vuonna 2021 aluksia kävi 14.

Teromaa kertoo, että tänä vuonna on palattu koronan jälkeen kohti normaalia, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut varausmääriin. Varustamoilta oli alkuvuodesta tullut noin 300 varausta, mutta sodan alkamisen jälkeen moni perui varauksensa.

Matkustajia on vieraillut tähän mennessä 82 000. Koko vuodelle matkustajia odotetaan 155 000. Eniten vierailijoita risteilijöillä on Saksasta, Yhdysvalloista ja Britanniasta.

Teromaa kertoo, että tänä kesänä Helsingissä vierailee poikkeuksellisen monta alusta ensimmäistä kertaa. Yhteensä 12 ensikertalaisesta yksi saapuu Helsinkiin vielä elokuussa. 330 metriä pitkä Sky Princess saapuu Hernesaareen 9. syyskuuta. Aluksen bruttovetoisuus on 143 700 tonnia ja sillä on 19 matkustajakantta.