Teboil toimittaa yhä öljyä Tampereen Sähkölaitokselle, logoja teipattu kuljetusautoista

Sähkölaitoksen toimitusjohtajan mukaan öljyllä varaudutaan siihen, että maakaasua ei ole ensi talvena saatavilla.

Teboil toimittaa edelleen öljyä Tampereen Naistenlahden voimalan öljyvarastoihin, jotka omistaa Tampereen Sähkölaitos. Suomessa toimivan Teboilin omistaa venäläinen öljy-yhtiö Lukoil. Teboilia on boikotoitu Suomessa laajasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen kertoo Ilta-Sanomille, että öljysäiliöiden täyttämisellä varaudutaan siihen, että ensi talvena ei ole saatavilla maakaasua.

Laitisen mukaan on vaikeaa arvioida, kuinka paljon Teboililta tulee öljyä varastoihin.

– Meillä on useita toimittajia, ja tässä vaiheessa on vaikeaa arvioida, missä vaiheessa täytöt milläkin toimittajilla tulevat olemaan. Tarvittavan öljyn määrä riippuu myös siitä, kuinka pitkä ja kylmä talvesta tulee, Laitinen sanoo.

Laitinen sanoo, että Teboilin öljystä luopumista on punnittu ja Teboiliin liittyviä riskejä arvioitu. Hän sanoo, että huoltovarmuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että öljyä saadaan ensi talveksi. Kyse on Laitisen mukaan myös logistiikasta ja turvallisuudesta.

– Meillä on ollut tämä kuljetuskalusto vuosia käytössä, ja siellä osataan täyttää öljysäiliöitämme, eikä öljy valu maahan. Siinä on myös turvallisuus- ja ympäristönäkökulma, jota ollaan arvioitu.

Iltalehden ja Aamulehden mukaan Teboilin öljynkuljetusautoista on teipattu logoja piiloon. Laitinen kertoo havainneensa itsekin saman asian. Hän sanoo, että sähkölaitokselta ei ole ohjeistettu Teboilia peittämään autojensa tunnuksia.