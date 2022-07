Nelli sai ilmoituksen Lufthansan lennon peruuntumisesta tiistaina.

Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on perunut yli tuhat lentoa lakon vuoksi. Ammattiliitto Ver.di:n maahenkilöstön lakko sotkee yli 130 000 matkustajan lennot.

Lufthansa ilmoitti tiistaina peruuttavansa keskiviikkona lähes kaikki Saksasta lähtevät lennot. Lisäksi se on perunut kansainvälisiä lentoja Bangkokista, Singaporesta, New Yorkista, Los Angelesista, Johannesburgista ja New Delhistä.

Lentojen peruuntumisen takia Lufthansan asiakaspalvelu on pahoin ruuhkautunut, kun matkustajat yrittävät järjestää itselleen korvaavia lentoja.

Ilta-Sanomien toimittaja Nelli Lapintie jäi lakon takia jumiin Italian Napoliin.

Hänen oli tarkoitus lentää keskiviikkona Münchenin kautta Suomeen, mutta tiistaina hän sai ilmoituksen lennon peruuntumisesta.

Lentoyhtiö pyysi ottamaan yhteyttä chat-palvelun avulla, mutta palvelu ei toiminut.

– Me yritimme varmaan vuorokauden ajan soitella sinne. Palvelut olivat aivan ruuhkautuneet. Osassa maanumeroista vain tuuttasi ja puhelut katkesivat.

Keskiviikkoaamuna Nelli heräsi kuudelta ja soitti Italian maapalveluun. Sitä kautta hän sai yhteyden asiakaspalveluun. Lufthansan asiakaspalvelija tarjosi korvaavaa lentoa viikon päähän.

Nelli ei pystynyt siirtämään paluuta viikolla. Lufthansan asiakaspalvelija ilmoitti, että Nelli on vapaa hankkimaan lennon toiselta yhtiöltä, mutta Lufthansa ei hyvitä lentoa. Lentoyhtiö maksaa korvausta vain alkuperäisestä lennosta.

Nelli ryhtyi selvittämään uutta lentoa kotimaahan. Kaikkien suorien lentojen hinnat olivat pilvissä ja lähipäivien lennot loppuunmyytyjä.

Hän onnistui lopulta järjestämään paluulennon useamman pysähdyksen taktiikalla. Napolista hän lentää keskiviikkoiltana Milanoon, sieltä seuraavana päivänä Brysseliin ja sieltä Helsinkiin.

– Vuorokausi melkein menee matkustamisessa ja meiltä menee kahdelta henkilöltä yhteensä 1 500 euroa lentoihin eli kaksinkertainen määrä, mitä meni alkuperäisiin lentoihin.

Sosiaalisessa mediassa puhkesi raivo lentojen peruuntumisesta ja Lufthansan huonosta asiakaspalvelusta.

Lufthansan Facebook-sivuilla Lontooseen jumiin jääneet matkustajat tilittävät, miten he ovat jonottaneet kahdeksan tuntia asiakaspalvelun. Osa kertoi, että heille on tarjottu korvaavaa lentoa kuukauden päähän.