Rupla ponnisti vahvimmilleen kahteen viikkoon

Kaasun kallistuminen ja tuleva veronkanto ovat tukeneet ruplaa.

Venäjän rupla on taas vahvistunut.

Venäjän rupla on keskiviikon edetessä vahvistunut kahden viikon pohjiltaan, kun maakaasun hinta on jatkanut kallistumistaan ja valtion kassa on torstaina saamassa täydennystä vientiyritysten veronmaksusta.

Keskiviikkona iltapäivällä rupla oli vahvistunut 1,9 prosenttia suhteessa dollariin, josta maksettiin 59,39 ruplaa. Aamulla rupla kävi heikoimmillaan yli kahteen viikkoon, kun dollarista maksettiin 61,20 ruplaa. Tämä oli ruplan pohjanoteeraus heinäkuun 11. päivän jälkeen.

Eurosta maksettiin 60,27 ruplaa eli 2,3 prosenttia eilistä päätösnoteerausta enemmän.

Rupla on tänä vuonna vahvistunut voimakkaasti, kun Venäjä on asettanut rajoituksia pääomanliikkeille ja raaka-aineiden hinnat ovat nousseet vauhdilla.

Ruplan vahvistuminen toisaalta painaa raaka-aineiden viennistä kertyviä tuloja. Venäjän odotetaankin ryhtyvän toimiin ruplan vahvistumisen hillitsemiseksi.