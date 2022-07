Hintapulmat ja pula kaikesta on iskenyt nyt Italian virvoitusjuomateollisuuteen.

Italiassa virvoitusjuomateollisuutta uhkaa hiilidioksidipula, kun kaasuntuottajat vähentävät tuotantoaan kustannusten noustessa.

Hiilidioksidi on kemianteollisuuden sivutuote, ja useat alan yhtiöt ovat ilmoittaneet kustannuspaineiden alla tuotantoleikkauksista. Esimerkiksi norjalainen Yara on ilmoittanut vähentävänsä ammoniumintuotantoaan pohjoisitalialaisessa Ferraran-tehtaassaan.

– Materiaalintoimittajamme ovat kertoneet hiilidioksidin hankkimisen vaikeutuneen, kun tuotantoa Ferrarassa on vähennetty, kivennäisvesiyhtiö Acqua Sant’Annan toimitusjohtaja Alberto Bertone sanoo uutistoimisto Reutersille.

Torinolainen Acqua Sant'Anna on Italian kolmanneksi suurin kivennäisvesiyhtiö. Hiilidioksidipulan vuoksi sekin on joutunut rajoittamaan tuotantoaan. Pula on pahentunut viime viikkoina.

– Silloin tällöin onnistumme hankkimaan jonkin erän jostain Euroopasta, mutta niidenkin tavoittaminen on vaikeutunut muidenkin juomayhtiöiden kamppaillessa kaasupulan kanssa, Bertone sanoo.

Nyttemmin myös Sanpellegrino on joutunut rajoittamaan tuotantoaan. Yhtiö on osa kuluttajatuotejätti Nestléä ja oli aiemmin kyennyt pitämään tuotantonsa ennallaan.