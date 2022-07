Välittäjän arvio: Mökkikauppa hyytyy rajusti tänä vuonna – näin kävi hinnoille

Mökkikauppa on hiljentynyt koronavuosien huippuluvuista, mutta alennusmyyntejä tuskin on luvassa, kiinteistönvälitysyhtiö Sp-Koti arvioi.

Korona-aikana mökit kävivät kaupaksi vilkkaasti. Tarjonta on nyt niukentunut.

Kesämökkikauppa on hiljentynyt selvästi koronavuosien huippulukemista, kiinteistönvälittäjä Sp-Kodin tilastot kertovat. Ensimmäisen vuosipuoliskon eli tammi–kesäkuun aikana tehtiin niiden mukaan kesämökkikauppoja yli 35 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen povaa, että tänä vuonna kauppamäärät jäävät 40–50 prosenttiin viimevuotisesta. Toisin sanoen mökkikauppojen määrä jopa puolittuisi viime vuodesta.

Kauppojen vähenemisen taustalla on ennen kaikkea tarjonnan niukkuus. Siten mitään mökkialea tuskin on luvassa, Rantanen sanoo Taloussanomille.

Vapaa-ajankohteiden markkinoilla on nähty samanlainen ilmiö kuin asuntokaupassa, eli käytettyjen asuntojen tarjonta on vähentynyt.

– Vuoden 2020 kesäkuusta lähtien loma-asuntokauppa kävi vilkkaasti, ja sitä seuranneen puolentoista vuoden aikana moni mökin myymistä pohtinut tai jo yrittänyt sai mökkinsä myytyä, Rantanen kertoo.

– Tarjontaa on ollut kohtuullisesti, ja kauppa on käynyt vilkkaasti, siten myytävien kohteiden määrä on tietysti laskenut.

Rantasen mukaan mökkejä kuitenkin kysytään edelleen, mutta myytävää on liian vähän. Hinnat eivät siten ole laskeneet, vaan päinvastoin hintojen nousu on jatkunut. Kun vuonna 2020 keskihinta oli 119 000 euroa ja viime vuonna 129 000 euroa, on se tänä vuonna noussut 132 000 euroon.

– Ilman muuta inflaation kiihtyminen ja korkojen nousu vaikuttavat siihen, että ihmiset aiempaa tarkemmin miettivät ei-välttämättömien hankintojen tekemistä.

Takana on useita vuosia kestänyt negatiivisten korkojen kausi, mutta nyt esimerkiksi vuoden euribor-korko on pitkästä aikaa taas selvästi nollan yläpuolella.

Lainojen viitekorkona yleisesti käytetty 12 kuukauden euribor on viime päivinä liikkunut runsaassa yhdessä prosentissa. Rantanen sanoo kuitenkin, että parinkin prosentin taso on edelleen varsin alhainen.