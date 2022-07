Raju käänne: Pörssisähkö on tänään poikkeuksellisen halpaa

Pörssisähkö on tänään poikkeuksellisen halpaa, ja siihen on selvä syy.

Jos ei vielä ole ehtinyt vaihtaa pörssisähkösopimustaan kiinteähintaiseen sopimukseen, saa tänään nauttia poikkeuksellisen edullisesta sähköstä.

Pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa sähkö on tänään halvimmillaan 0,15 eurossa kilowattitunnilta ja päivähintakin jää vain 0,71 euroon, kun kuluvan kuun toistaiseksi korkein päivähinta on 41,57 euroa kilowattitunnilta.

– Tänään on tuulinen kesäpäivä ja tuulivoima tuottaa siten hyvin. Päivätuotanto näyttäisi olevan tähän asti suurin tässä kuussa, kantaverkkoyhtiö Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä kertoo Taloussanomille.

Hintaa painaa sekin, että runsaan kotimaisen tuotannon ansiosta tuontiyhteydet Ruotsista eivät ole täydessä käytössä, mikä taas tasaa markkinahintoja Suomen ja Ruotsin välillä. Myös Ruotsissa päivä on tuulinen ja tuulivoiman tarjonta suurta.

Suomessa on tällä hetkellä tuulivoimakapasiteettia asennettuna noin 4 000 megawattia ja loppuvuonna on valmistumassa vielä tuhat megawattia lisää. Heikkilän mukaan rakennustahti on jatkumassa vilkkaana, ja muutaman vuoden kuluttua saavutettaisiin 10 000 megawatin määrä.

– Meidän arviomme mukaan vuonna 2030 tuulivoimakapasiteettia voi olla asennettuna jo 18 000 megawattia.

Määrät ovat huomattavia verrattuna esimerkiksi ydinvoimaan, jolla tuotetaan lähes kolmannes Suomen sähköstä. Olkiluodon kolmannen reaktorin liittyessä täysimääräisesti verkkoon Suomen kaikkien ydinvoimaloiden nettokapasiteetti on noin 4 400 megawattia.

Tuulivoiman pulmana on sen saannin epätasaisuus. Tuulisina päivinä sitä on tarjolla runsaasti, kun taas tyyninä päivinä tuulivoimaa ei synny.

Suomen tuulivoimakapasiteetti on keskittynyt pohjoiseen ja Pohjanmaalle. Keskittyminen näkyy tuotannossa ja hinnassa. Kun rannikolla ei tuule, ei tuulivoimaakaan synny ja hinnat nousevat.

– Suomen kannalta olisi etu, jos tuulivoimaa voitaisiin rakentaa tasaisemmin koko maahan. Tämä tasaisi tuotannon vaihtelua ja samalla hinnan vaihtelua. Ennen kaikkea Itä-Suomi olisi kiinnostava alue, Heikkilä sanoo.