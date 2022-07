Lämpöpumput ja aurinkopaneelit menevät nyt kuin kuumille kiville – ”Jos nyt tilaa, voi mennä ensi vuoteen”

Jos toivoo energialaskuihin ensi talveksi alennusta esimerkiksi lämpöpumpuilla, aikataulu alkaa olla kireä ellei mahdoton. Vaikka laitteita saisi, asennusta voi joutua odottamaan kuukausia.

Kallis energia saa suomalaiset hankkimaan nyt aiempaa enemmän aurinkopaneeleita, ja yhä useampi valitsee taloonsa maalämmön. Samalla toimitusajat kasvavat.

Aurinkopaneelien myynti- ja asennusmäärät ovat kolminkertaistuneet vuoden takaisesta, energiayhtiö Väreen kehitysjohtaja Antti Martikainen kertoo .

– Aurinkopaneeleissa on erittäin merkittävä kasvu, kun vertaa aiempiin vuosiin. Aurinko ei ole ollut Suomessa koskaan niin kuuma aihe kuin tänä kesänä. Kuluttajat ja yritykset ovat erittäin kiinnostuneita.

Maatilat saavat aurinkopaneeleihin 40 prosentin investointituen ja muut yritykset 15 prosentin investointituen. Se kannustaa yhä useampaa yrittäjää aurinkopaneelihankintoihin. Esimerkiksi yhä useampi maatalousyrittäjä siirtyy aurinkosähköön.

– Yrittäjät ovat huomanneet, että aurinkosähköön investointi on kannattavaa.

Kysynnän kasvu näkyy myös toimitusajoissa.

– Laitteita saadaan tällä hetkellä hyvin, mutta asennus on ruuhkautunut. Jos nyt heinäkuun lopulla tilaa paneelit, asennus menee syyskuun puolelle.

Vielä vuosi-pari sitten paneeli oli yleensä asennettuna kolmessa viikossa.

Martikainen muistuttaa, että vaikka asennusta pitäisi hetki odottaa, aurinkovoimala tuottaa sähköä kymmeniä vuosia.

– Kyse ei ole vain yhdestä kesästä, vaan 30 vuodesta.

Suomen lämpöpumppuyhdistys Sulpu ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen kertoo, että kiinnostus kaikkiin lämpöpumppuihin on lisääntynyt energiahintojen nousun ja avustusten kuten kotitalousvähennyksen seurauksena.

– Ukrainan sota näkyy meillä kysyntäpiikkinä.

Aiemmin maalämmön sai viikkojen tai kuukausien varoitusajalla ja tarjontaa oli enemmän kuin kysyntää. Nyt tilanne on toinen ja lämpövaihdosta pitää jonottaa. Toimitusajat ovat pitkiä.

– Aletaan puhua jo kuudesta kuukaudesta, eli jos nyt tilaa, voi mennä ensi vuoteen, Hirvonen kertoo.

Hirvosen mukaan taustalla on useita syitä. Maalämpöä halutaan yhä enemmän, mutta toisaalta alaa vaivaa myös komponenttipula.

– Toinen puuttuva resurssi on energiakaivojen poraus. Kapasiteettia ei ole riittävästi ja jonot ovat pitkiä. Lisäksi on jonkin verran asentajapulaa.

Kolmantena Hirvonen mainitsee kunnat.

– Lupakäsittelyt ovat joissain kunnissa luvattoman hitaita.

Riippuu kohteesta, kuinka iso vaikutus maalämmöllä taloudellisesti on.

– Kaukolämmön hinnoittelu on paikkakuntakohtaista, mutta voisi sanoa, että kaukolämpöön verrattuna maalämmöllä on usein puolet pienempi energialasku.

Hirvosen mukaan öljykattiloiden vaihtotuki on lisännyt maalämmön kysyntää. Öljylämmitykseen verrattuna maalämmön kulut ovat vain 20–30 prosenttia ja yhä useampi vaihtaa öljylämmityksen maalämpöön.

Hirvonen kertoo, että maalämpöä rakennetaan omakotitalojen lisäksi myös esimerkiksi kerrostaloihin.

Moni taloyhtiö on vaihtanut esimerkiksi kaasulämmityksen maalämpöön.

Aurinkopaneeli tuottaa sähköä maaliskuun alkupuolelta syyskuun loppuun. Omakotitaloasuja voi säästää aurinkopaneeleilla vuodessa sadoista euroista jopa yli tuhanteen euroon.

Kun aurinkopaneeli tuottaa sähköä enemmän kuin kuluttaa, ostaa sähköyhtiö ylimääräisen sähkön tuntikohtaisella spot-hinnalla. Koska sähkön hinta on pörssissä korkealla, ylijäämäsähköstä saa paremman korvauksen kuin vuosi sitten.

Moni asentaa aurinkopaneeleita itse. Väreen Martikainen näkee siinä monta isoa vaaranpaikkaa. Hänen mukaansa olisi tärkeää varmistaa, että netistä tilatut komponentit ovat varmasti riittävän laadukkaat.

– Toinen asia on, että onhan asennus varmasti oikein. Kun kyse on sähkölaitteesta, turvallisuus on keskeinen asia.

Martikainen muistuttaa, että jos paneelin hankkii luotettavalta toimijalta sen mukana tulee myös takuu.