Taloussanomat vieraili Saksan itäosassa sijaitsevalla Leunan teollisuusalueella, jossa energian hinnannousu tuntuu jo voimakkaasti. Leunaan investoi myös puuteollisuusjätti UPM.

Leuna

Putkista virtaava maakaasu on todellinen elämän eliksiiri Saksan kemianteollisuudelle. Leunan teollisuusalueella maakaasu tuottaa sähköä, tulikuumaa höyryä ja tehtaiden raaka-ainetta ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Leunan kymmenet kemiantehtaat eivät pysähdy koskaan.

Tämä Saksi-Anhaltin osavaltiossa sijaitseva teollisuusalue on todellinen maakaasun suursyömäri. Sen kemiantehtaat ja niitä palvelevat yhtiöt käyttävät kaksi terawattituntia kaasuvoimasta tehtyä sähköä ja viisi terawattituntia maakaasua vuosittain.

Kaasunkulutuksen suuruusluokka valkenee pienellä laskutoimituksella. Viisi terawattituntia on viisi miljardia kilowattituntia. Se vastaa noin 355 000 kotitalouden vuositarvetta.

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama energiakriisi on jo tuntuva ongelma Leunassa, ja yhä paheneva sellainen.

Taloussanomat vieraili valtavassa kompleksissa viime perjantaina, isäntänään alueen energiahuollosta ja tukipalveluista huolehtivan InfraLeuna-yhtiön toimitusjohtaja Christof Günther.

Leunassa toimii noin 30 kemianteollisuuden yhtiötä Saksasta ja maailmalta sekä noin sata palveluyritystä. Jälkimmäisten joukossa on muun muassa sähköalan firmoja ja insinööritoimistoja.

– InfraLeuna pyörittää tätä teollisuusaluetta. Sanon aina vieraille, että me teemme kaikkea paitsi kemiantuotteita. Tärkein tehtävämme on alueen energiahuolto, Günther kertoi.

Leunan teollisuusalueella on 12 000 työpaikkaa noin 13 neliökilometrin alueella.

Leunan uusimpien investointien joukossa on UPM:n biojalostamo, joka otettaneen käyttöön ensi vuonna. Jalostamo tuottaa puupohjaisia biokemikaaleja muun muassa pakkaus- ja lääketeollisuudelle. Investoinnin arvo on noin 500 miljoonaa euroa.

– Se on suurin investointi tälle alueelle 20 vuoteen, Günther sanoi.

Leunan historiasta kertoo se, että aivan UPM:lle varatun tontin läheltä löytyi maanrakennustöissä kahdeksan toisen maailmansodan aikaista lentopommia. Asiantuntijat purkivat pommit.

– Ne ovat hyvin vaarallisia erityisesti kemianteollisuuden alueella. Täällä kulkee maakaasu-, vety- ja happiputkia. Pommin räjähtäminen olisi katastrofi, Günther kertoi.

Sähköä ja lämpöä teollisuusalue saa kahdesta kaasuvoimalaitoksesta. Tätä laitosta modernisoidaan parhaillaan.

Noin 13 neliökilometriä kattavan teollisuusalueen kaksi kaasuvoimalaitosta tuottavat sähköä ja höyryä, jota käytetään kemianteollisuuden prosesseissa. Sähköteholtaan voimalat ovat 140 megawattia ja 120 megawattia.

– Molemmat pystyvät lisäksi tuottamaan 200 tonnia höyryä tunnissa. Höyry on alueen tärkein energianmuoto. Sitä käytetään kemianteollisuuden tuotannossa. Kemiantehtaat tarvitsevat lämpöä esimerkiksi tuotteidensa tislaukseen. Höyry täytyy tuottaa paikan päällä, sitä ei voi tuoda kaukaa, Günther selitti.

– Juuri tämän vuoksi maakaasu on meille niin tärkeää. Ilman maakaasua emme pysty tuottamaan höyryä. Kemianteollisuus taas ei voi toimia ilman höyryä.

” Ilman maakaasua emme pysty tuottamaan höyryä. Kemianteollisuus taas ei voi toimia ilman höyryä.

Maakaasun saanti on Leunassa kriittisen tärkeää.

– Olemme yksi Saksan suurimmista maakaasun käyttäjistä. Maakaasua käytetään kahdella tavalla: voimalaitoksissa ja kemianteollisuudessa. Viimeksi mainitussa maakaasu on raaka-aine, ei polttoaine. Siitä tehdään muun muassa vetyä, Günther kertoi.

– Jos me siis emme saa maakaasua, puuttuu meiltä myös kemianteollisuuden raaka-ainetta. Ilman sitä tuotanto ei onnistu.

Tällä hetkellä Leunassa ei ole pulaa maakaasusta. Pelastuspaketin viime perjantaina saanut energiayhtiö Uniper toimittaa sitä Leunaan riittävästi.

– Meidän ongelmamme ei ole saatavuus. Maakaasua on. Meidän ongelmamme ovat korkeat hinnat. Ne ovat tähtitieteellisen korkeita, Günther kertoi.

Viime vuoteen verrattuna hinnat ovat Güntherin mukaan kymmenkertaisia.

– Se on ongelmallista teollisuuden kilpailukyvyn kannalta.

Näkymät tulevaisuuteen ovat sumeat.

– Jos kaasua saadaan yhä niukemmin, nousevat hinnat entisestään.

Saksa sai viime torstaina hieman helpotusta energiaongelmiinsa, kun Venäjältä maakaasua tuova Nord Stream 1 -putki avautui huoltokatkoksen jälkeen. Gazpromin kaasutoimitukset ovat 40 prosentin tasolla täydestä kapasiteetista. Taso on sama kuin viime keväänä, Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Uusi kylmä suihku tuli maanantaina, kun Gazprom ilmoitti pudottavansa tällä viikolla toimitukset Nord Stream 1:stä 20 prosenttiin täyskapasiteetista.

Niukkuus siis jatkuu, ja siksi hinnat pysyvät korkeina. Toisin kuin kotitalouksien pitkissä sopimuksissa, kaasun hinta ei teollisuudelle ole kiinteä.

– Mitä pitempään kaasu on kallista, sitä vaikeampi tilanne on teollisuudelle, Günther sanoi.

Leunan energiahuolto hoituu niin, että InfraLeuna ostaa maakaasun, käyttää siitä osan voimalaitoksissaan ja myy loput alueen kemianteollisuudelle.

– Meidän ostohintamme on noussut, ja siksi myös meidän myyntihintamme ovat nousseet. Siirrämme hinnannousun asiakkaillemme, ja se tuntuu alueen teollisuudessa. Se aiheuttaa täällä huolta.

” En usko, että meille tulee ongelma itse kaasun fysikaalisen saatavuuden kanssa. Minun arvioni mukaan ongelmaksi tulee se, ettemme pysty maksamaan kaasusta.

Güntherin arvion mukaan Saksassa tulee ensi syksynä pulaa sekä sähköstä että lämmöstä. Sähköpulaa yritetään paikata ottamalla käyttöön vanhoja hiili- ja öljyvoimaloita sekä mahdollisesti jatkamalla kolmen vielä jäljellä olevan ydinvoimalaitoksen käyttöaikaa.

– En usko, että meille tulee ongelma itse kaasun fysikaalisen saatavuuden kanssa. Minun arvioni mukaan ongelmaksi tulee se, ettemme pysty maksamaan kaasusta. Kaasu on jo nyt hyvin kallista, Günther pohti.

Hinta pakottaa saksalaiset säästämään, sekä kotitalouksissa että teollisuudessa. Säästötarve koskee myös Leunaa.

– Olemme tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla käyttäneet 30 prosenttia vähemmän maakaasua kuin vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskolla. Kaasua on säästetty sekä voimalaitoksissa että vedyn tuotannossa.

Günther arvelee, että hintojen yhä kohotessa vähenee myös kaasun käyttö.

– Loppujen lopuksi ongelma ei ole kaasumolekyyli, vaan euro, jolla me siitä maksamme, Günter sanoi.

– Kemianteollisuus on tärkein ala koko Saksan teollisuudessa. Me olemme kaikkien arvoketjujen alussa. Käytämme maaperän öljyä ja kaasua, ja täällä tapahtuu ensimmäisen vaiheen jalostus. Jos jalostusta ei tehdä, siirtyy ongelma kaikille seuraaville portaille: sähkötekniseen teollisuuteen, koneenrakennukseen, autoteollisuuteen, elektroniikkateollisuuteen, maatalouteen, kaikkialle... Koko teollisuus romahtaa, jos kemianteollisuus ei toimi. Se on meidän suuri huolenaiheemme.

Leunassa on myös yksi erikoisuus, jota Taloussanomat ei päässyt tutkimaan. Se on tiukasti vartioitu.

– Tuo matala rakennelma tuossa on Saksan suurin laillinen kannabisviljelmä, Günther kertoi.

– Se tuottaa lääkekannabista apteekeille Saksan valtion toimeksiannosta.

No, energiaahan sekin tarvitsee – paljon lämpöä ja valoa.