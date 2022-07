Pakettimatkat Eurooppaan nyt vilkkaimmillaan – nämä ovat suosituimmat kohteet

Suomen suurimmat matkanjärjestäjät kertovat seuraavansa Etelä-Euroopan maastopalojen kehittymistä tarkasti.

Matkailusesonki on nyt vilkkaimmillaan. Kuva otettu Kreetalla 20. heinäkuuta 2022.

Suomalaiset matkanjärjestäjät eivät ole joutuneet vielä tekemään evakuointeja roihuavien maastopalojen takia, kertoo Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Euroopassa maastopalot ovat roihunneet useissa maissa – muun muassa Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa ja Ranskassa. Näistä kaksi ensimmäistä ovat matkanjärjestäjien suosituimpia kohteita.

Ulkoministeriöllä on tiedossaan sille tehtyjen matkustusilmoitusten kautta, että suomalaisia on Kreikassa ainakin 1 000 ja Espanjassa yli 1 500. Kaikki matkustajat eivät kuitenkaan tee ilmoitusta, joten matkustajia on todellisuudessa enemmän.

Matkailusesonki on vilkkaimmillaan, ja kolme suurinta matkanjärjestäjää – Tui Finland, Tjäreborg ja Aurinkomatkat – kertovat matkojensa olevan lähes täyteen varattuja.

Matkanjärjestäjien mukaan maastopalot eivät ole yltäneet vielä lähelle heidän kohteitaan. Mitään matkaa ei ole vielä täytynyt perua tai asiakkaita siirtää toiseen hotelliin maastopalojen takia.

Yritykset kertovat seuraavansa tilannetta tiiviisti yhdessä viranomaisten kanssa ja olevansa yhteydessä asiakkaisiinsa matalalla kynnyksellä.

Tui Finlandin viestintäpäällikön Laura Aaltosen mukaan maastopalot eivät ole uutta, sillä niitä on melkein joka vuosi. Aaltonen kertoo, että joinakin vuosina hotellia on jouduttu vaihtamaan maastopalojen takia.

Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa kertoo, ettei yrityksen toiminta poikkea tavallisesta.

– Tiedotamme asiakkaita aivan kuten missä tahansa poikkeavassa tilanteessa tehtäisiin ja ollaan tarkalla korvalla siitä, mitä kohteissa tapahtuu.

Jokaisesta haastatellusta yrityksestä kerrotaan asiakkaiden turvallisuuden olevan ykkösprioriteetti.

Koronapandemian aikana lähes kaikki matkanjärjestäjät olivat vaikeuksissa, kun matkustaminen oli rajoitusten takia tauolla. Pandemian hiivuttua rajoituksia on poistettu, ja pakettimatkojen määrä on palautunut kohti normaalia.

Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen kertoo, että heidän kauttaan matkoja on myyty noin viidenneksen vähemmän kuin koronaepidemiaa edeltävänä aikana.

Kaikista kolmesta yrityksestä kuitenkin kommentoidaan, että matkat ovat myyneet todella hyvin. Matkat ovat heinäkuusta elokuun puoleen väliin aikalailla täyteen varattuja, jollei yksittäisiä paikkoja lasketa.

– Kun koulut alkavat, perheet keskittyvät siihen, jolloin matkoja löytyy vähän enemmän, Virtanen Tjäreborgista kertoo.

Pienemmät matkustajamäärät eivät johdu niinkään siitä, etteikö matkoja varattaisi vaan siitä, että matkoja on vähemmän tarjolla kuin pandemiaa edeltävinä vuosina.

Pandemian jälkeen ihmiset haluavat mennä tuttuihin ja jo aikaisemmin turvallisiksi ja hyviksi kokemiinsa kohteisiin, kertoo Kousa.

Hän kertoo, että Aurinkomatkojen suosituimpia kohteita ovat yhä Välimeren perinteiset matkustusmaat: Espanja, Kreikka, Italia, Turkki ja Kroatia. Tui Finlandin myydyin matkakohde on edelleen Kreikka.

Tjäreborgilla talven kohteista Mauritius on kasvattanut suosiotaan, kun aiemmin Malediivit on ollut selkeä ykköskohde.

Matkanjärjestäjien matkoja ei voi perua sääperustein, jos kohteessa on asiakkaan mielestä liian kuuma tai maastopalot pelottavat. Matkoja koskevat matkanjärjestäjien mukaan tavalliset peruutussäännöt.

– Jos kohteeseen olisi vaarallista mennä niin, että ihmisiä evakuoitaisiin sieltä, niin sellaisessa tilanteessa ei asiakkaita kohteisiin lähetetä, vaan on mahdollisuus peruuttaa matka tai vaihtaa kohdetta, Tjäreborgin Virtanen kertoo.

Hänen mukaansa yrityksillä on huolehtimisvelvollisuus asiakkaistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että pakettimatkojen asiakkaat saavat tarvittaessa apua matkanjärjestäjiltä.

– Ilmoitamme vakavista tilanteista, meihin saa yhteyttä 24/7, sanoo Virtanen.