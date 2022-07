Professori näkee venäläisten matkailun sallimisessa eettisen ongelman: ”Ajattelemisen aihetta”

Turistiviisumien myöntäminen Suomeen saapuville venäläisille voi tarjota mahdollisuuden pakotteiden kiertämiseen, sanoo matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen.

Venäläisten matkailijoiden määrän kääntyminen nousuun tuo Suomeen paljon kaivattuja tuloja suomalaisten matkustaessa taas ulkomaille koronapandemian jälkeen. Toisaalta rahan vastaanottaminen hyökkäyssotaa käyvästä maasta tulevilta herättää eettisiä kysymyksiä.

– Suomalaisen ja etenkin itäsuomalaisen matkailuliiketoiminnan näkökulmasta se on hyvä asia. Yritykset saavat palkattua taas ihmisiä ja asiakkaita on vähän enemmän, sanoo Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen.

– Toisella puolella ovat nämä moraaliset ja eettiset kysymykset. Kun vertaa esimerkiksi etelänaapuriimme Viroon, joka on päättänyt olla myöntämättä turistiviisumeita venäläisille, niin Suomi taas on päättänyt, että vain jotkut pakotteiden alaiset venäläiset eivät voi tulla tänne.

Viro päätti jo maaliskuussa lopettaa viisumien myöntämisen venäläisille siihen saakka, kunnes Venäjän miehitys Ukrainassa päättyy. Poikkeuksena ovat humanitaarisista tai terveydellisistä syistä tai sairaan sukulaisen luo matkustavat.

– Varmasti venäläiset matkustajat ovat olleet myös virolaisille tärkeä ryhmä, mutta siellä on kuitenkin päädytty toimimaan näin.

Suomi taas toteuttaa EU:n sisällä yhdessä sovittujen rajoitusten minimivaatimuksia ja sallii Schengen-viisumin saamisen ehdot täyttävien venäläisten maahantulon.

Pesosen mukaan kaikki EU-maat, mukaan lukien Suomi, olisivat vapaita halutessaan kiristämään maahantulon ehtoja Venäjältä.

– Kyllähän se ainakin ajattelemisen aihetta teettää.

Virolaisen Postimees-lehden mukaan maahan on rajoituksista huolimatta saapunut Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen saapunut yli 231 000 Venäjän kansalaista, mikä on huomattavasti enemmän kuin aiempina, koronapandemian aikaisina vuosina. Venäjältä tulevien suuren määrän kerrotaan huolestuttavan maan viranomaisia.

– Schengen-viisumilla voi matkustaa Schengen-alueen maihin. Sehän on koko Schengen-viisumin idea, että Eurooppa muodostaa yhteisen alueen, jolla voi liikkua vapaasti, Pesonen sanoo.

Kun osa maista sallii venäläisten maahanpääsyn, eivät tiukempia rajoituksia tekevät voi asialle oikein mitään.

– Se vähän kuin murentaa kaikkien muiden pakotteiden vaikutusta.

Matkustajia saapumassa Venäjältä Vaalimaan raja-asemalle Virolahdelle 1. heinäkuuta sen jälkeen kun koronarajoitukset poistettiin.

Samalla voi tarjoutua mahdollisuus pakotteiden kiertämiseen. Julkisessa keskustelussa esiin ovat nousseet venäläisten ostamat tuotteet, joiden vieminen Venäjälle on kielletty.

– Ostavatko venäläiset elektroniikkakaupat tyhjiksi droneista ja lähettävät ne rintamalle? Voiko Suomen matkailun kautta kiertää joitakin pakotteita? Nämä ovat isoja kysymyksiä.

Venäläisten matkailijoiden vapaa liikkuminen rajan yli Suomeen ja Suomen kautta muualle Eurooppaan on herättänyt ihmettelyä rajan auettua venäläisille koronarajoitusten poistumisen jälkeen.

Esimerkiksi tutkija Johanna Vuorelma kommentoi asiaa tällä viikolla sanomalla, ettei näytä hyvältä, kun presidentti Vladimir Putinin venäläiset kannattajat pääsevät matkustamaan Suomen kautta Eurooppaan lomailemaan.

EU on asettanut venäläisille sanktioita, joiden seurauksena lennot Venäjältä useimpiin maihin on keskeytetty. Rajoitusta on kuitenkin mahdollista kiertää matkustamalla ensin bussilla Suomeen tai johonkin muuhun EU-maahan, josta matkaa voi jatkaa lentäen.

Vuorelma arveli venäläisten ilkkuvan Euroopan kyvyttömyydelle laittaa kova kovaa vastaan.

– Suomen rajapolitiikka mahdollistaa sanktioiden vaikutusten heikentämisen, Vuorela moitti Twitter-viestissään.

Venäläisten Suomeen suuntautuvaa ostosmatkailua paheksui myös Suomen Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova Uutisvuoksi-lehden haastattelussa.

– Meidän ei ole helppo nähdä sitä, että he tulevat tänne nauttimaan elämästään, Dibrova totesi.

IS:n haastattelemat kansanedustajat pitivät hekin tilannetta ongelmallisena. Kokoomuksen Timo Heinonen sanoi kannattavansa rajojen sulkemista toistaiseksi venäläisiltä turisteilta Viron tapaan. Myös perussuomalaisen puheenjohtaja Riikka Purra lopettaisi viisumien myöntämisen väliaikaisesti.

Venäläisten maahantulon sallimisessa on loppujen lopuksi kyse rahasta: matkailu tarkoittaa suomalaisille verotuloja ja työpaikkoja. Pesonen kehuu median viime vuosina tekemiä paljastuksia venäläisten motiiveista tulla Suomeen, omistaa Suomessa kiinteistöjä ja sijoittaa tänne.

– Venäläisessä rahassa on aina pieni ja välillä vähän isompikin kysymysmerkki tai jopa huutomerkki siellä taustalla.

Rajaliikennettä Vaalimaan raja-asemalla 15. heinäkuuta.

Pesosen mukaan on mahdollista, että Venäjä asettaa uusia matkustusrajoituksia kansalaisilleen.

– Paljon näyttää olevan kiinni siitä, miten presidentti Putin ja maan hallitus haluavat matkailua hyödyntää. Siellä varmasti katsotaan hyvin tarkasti, mitä hyötyä tai haittaa siitä on Venäjälle ja heidän hallinnolleen.

Venäläisten matkailua Eurooppaan on sodan aikana on joissain yhteyksissä perusteltu sillä, että se tarjoaa venäläisille mahdollisuuden irrottautua kotimaansa sensuurin ja propagandan kyllästämästä todellisuudesta.

Pesonen huomauttaa että samaa perustelua on käytetty jo vuosikymmeniä sitten neuvostoaikoina. Suomessa Pietarin ja Helsingin välisen Allegro-junayhteyden rakentamisen taustalla vaikutti sama ajattelu.

– Euroopassa oli tämä ajattelumalli, että matkailu on tärkeä tapa sitoa kansakunnat yhteen ja näyttää omaa elämäntapaamme. Mutta me näemme, että sillä ei ole juurikaan ollut vaikutusta.

Pesosen mielestä puheet siitä, että Suomeen tulevat venäläiset näkisivät näin propagandakuplansa ulkopuolelle, voidaan unohtaa.

– Harva varmaan muuttaa mielipidettään sen vuoksi, että tulee Suomeen tai Eurooppaan. En usko siihen, että matkailun avulla saadaan Ukrainan sota loppumaan.