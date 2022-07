Professori: Saksa sai Uniperin melkein ilmaiseksi – ”Pudotus on aivan järkyttävä”

Professori Timo Rothovius sanoo, että Uniperin pelastaminen tulee emoyhtiö Fortumille erittäin kalliiksi. Uniperin hinta on vajonnut lähelle nollaa. Jokaista suomalaista kohden rahaa on uponnut 1 700 euroa.

Saksan valtio sai Uniperin melkein ilmaiseksi, arvioi professori Timo Rothovius Vaasan yliopistosta.

Perjantaina julkistetun pelastuspaketin perusteella Saksan valtio hankkii 30 prosentin osuuden Uniperistä merkitsemällä noin 157 miljoonaa uutta osaketta noin 267 miljoonalla eurolla. Osakkeiden nimellisarvo on 1,70 euroa osakkeelta.

– Tuo tarkoittaa, että koko yhtiön arvo olisi 890 miljoonaa euroa, Rothovius sanoo.

– Pudotus on aivan järkyttävä. Arvo on painunut käytännössä melkein nollaan aiemmasta.

Fortum maksoi Uniperin osakkeista noin 6,5 miljardia euroa. Se osti niitä useaan kertaan. Esimerkiksi lokakuussa 2019 yhtiö kertoi maksaneensa 20 prosentin osakepotista noin miltei 30 euroa osakkeelta. Lisäksi Fortum on pääomittanut yhtiötä.

Suomalaisille, jotka omistavat Fortumia suoraan tai valtion kautta, tilanne tulee kalliiksi. Rothovius sanoo, että Fortum on upottanut Uniperiin yhteensä noin 10 miljardia euroa.

Jos vähentää tuosta 1,70 euron osakekurssin mukaisen markkina-arvon ja jakaa suomalaisten määrällä eli 5,5 miljoonalla, kansalaista kohden tappiota kertyy karkeasti ottaen liki 1 700 euroa.

Timo Rothovius sanoo, että Uniper-kuvio tulee sekä Fortumin osakkeenomistajille että kaikille suomalaisille kalliiksi.

– Vastineeksi Fortum sai lupauksen, että Uniper saa nostaa kaasun hintaa lokakuussa, Rothovius sanoo.

Kaikkea nousseista kaasun hankintakustannuksista se ei vielä tuolloinkaan saa siirtää hintoihin, vaan vain 90 prosenttia.

– Tappiota kaasun osalta tulee siis lokakuun alun jälkeenkin.

Uniperin ongelmien suuri syy on siinä, että se on tehnyt kuluttajien ja teollisuuden kanssa pitkiä kaasun toimitussopimuksia kiinteään hintaan, eikä ilmeisesti ole suojannut ostojaan. Venäjän hyökättyä Ukrainaan kaasun saatavuus on heikentynyt ja hinta kallistunut rajusti.

Pelastuspaketilla oli kiire, koska Uniperin on kerrottu tekevän jopa 50 miljoonan euron tappiot joka päivä. Saksan valtion osakkeista lupaama vajaa 270 miljoonaa euroa ei riitä tuolla tahdilla kuin päiviä.

– Saksan valtio ei käytännössä juuri pääomita Uniperia.

” Kun on löysät housuissa, on vaikea tehdä mitään.

Pakettiin sisältyvät lainatkaan eivät Rothoviusta riemastuta.

– Ne on ennen pitkää maksettava korkoineen takaisin. Lisäksi ne tulevat takaisinmaksujärjestyksessä vasta Saksan lainojen jälkeen, hän huomauttaa.

Saksa on sitoutunut tarjoamaan Uniperille enintään 7,7 miljardia euroa rahoitusta vaihdettavissa olevilla instrumenteilla ja tarvittaessa antamaan lisää tukea mahdollisten tappioiden kattamiseksi.

Saksan valtion omistama pankki KfW antaa Uniperille 7 miljardia euroa lisätukea nostamalla aiemmin myönnetyn lyhytaikaisen valmiusluoton määrää nykyisestä 2 miljardista eurosta 9 miljardiin euroon.

Lue lisää: Tällainen on Uniperin pelastuspaketti

Fortumin omistusosuus Uniperissa laimenee 56 prosenttiin nykyisestä 78 prosentista. Suomen valtio 51 prosenttia Fortumista.

Suomi toivoi, että kaasuliiketoiminnat olisi irrotettu Uniperista ja kannattavat vesi- ja ydinvoima olisivat jääneet jäljelle. Suomelle ratkaisu olisi ollut kannattava, mutta Saksalle ei.

Neuvottelijoilla oli keinot vähissä.

– Kun on löysät housuissa, on vaikea tehdä mitään, Rothovius sanoo.

Fortumin osakekurssi lähti reippaaseen nousuun, kun ensimmäiset tiedot ratkaisuun pääsystä tulivat. Kun paketin sisältö julkistettiin, suunta kääntyi.

Lue lisää: Tytti Tuppurainen Uniper-sovusta: ”On hyvä muistaa, että kysymys on yhtiöistä, jotka ovat arvokkaita”

Rothoviuksen mielestä suuri valtio-omistus on yhtiöissä aina ongelma. Nyt Fortum-Uniper-kokonaisuudessa on kaksi valtiota.

– Ongelma on vielä isompi.

Jos neuvottelutulos olisi ollut Suomen esityksen mukainen, tilanne voisi Rothoviuksen mielestä olla toinen, mutta ei nyt.