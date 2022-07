Suomalaisia palkataan yhä enemmän ulkomaisiin yrityksiin etätöihin – palkka saatetaan maksaa kryptovaluutassa

Suomesta on tänä vuonna palkattu reippaasti aiempaa enemmän väkeä kansainvälisiin yrityksiin. Työt voidaan tehdä etänä, ja yhä useampi saa palkkansa kryptovaluuttana.

Yhä useampi suomalainen on saanut töitä ulkomailla toimivasta yrityksestä. Muuttoa ei silti tarvita, sillä työt hoituvat etänä.

Suomalaisia työntekijöitä on alkuvuonna palkattu etenkin yhdysvaltalaisiin ja brittiläisiin yrityksiin. Tämä ilmenee etätyöhön ja kansainväliseen rekrytoitiin erikoistuneen Diilin raportista.

Yhdysvaltalaisissa yrityksissä suomalaisten työntekijöiden määrä on ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvanut noin 174 prosenttia viime vuoden jälkimmäisestä puoliskosta. Brittiyrityksissä vastaava kasvu on noin 121 prosenttia.

Deelin Suomen myyntijohtaja Frank Sfakiotakis sanoo tiedotteessa, että kasvu kertoo siitä, että etätyöskentelyn trendi säilyttää asemansa vakaana.

– Yrityksillä on entistä paremmat mahdollisuudet löytää sopivat työntekijät, sillä rekrytointi rajojen ulkopuolelta on huomattavasti helpompaa kuin ennen. Monissa maissa työllisyystilanne on vaikea, ja osaajia voi olla vaikea löytää rajojen sisältä, hän lisää.

Raportin tiedot perustuvat yli 100 000:een Deelin kautta tehtyyn työsopimukseen. Selvityksen perusteella rajat ylittävä rekrytointi on lisääntynyt jokaisella mittausalueella vähintään 145 prosenttia. Raportissa verrataan viime loppupuoliskoa ja tämän vuoden ensimmäistä puoliskoa.

Palkanmaksussa kryptovaluuttojen suosio on kasvanut. Raportin mukaan noin viisi prosenttia palkoista on maksettu kryptovaluuttana.

Niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa eniten kysyntää on esimerkiksi data-analytiikan osaajille ja ohjelmistosuunnittelijoille.