EKP:lta odotetaan tietoa uudesta työkalusta – ”Italia on EKP:n ja euroalueen suurin huoli”

EKP kertonee torstaina korkopäätösten lisäksi uudesta työkalusta, jolla voidaan ongelmamaita lainamarkkinoilla.

Euroopan keskuspankin korkokokouksen kiinnostavin anti liittyy siihen, mitä keskuspankki kertoo uudesta instrumentista, jolla se pyrkii hillitsemään valtionlainakorkojen nousua ja korkoerojen levenemistä eri euromaiden välillä.

Toistaiseksi tietoa on vähän. Työkalut on valmisteilla ja nyt odotetaan konkretiaa siitä, Danske Bankin pääanalyytikko Minna Kuusisto sanoo.

– Vähimmäisvaatimus on, että saamme uutta tietoa työkalusta ja sen valmistelusta, mieluiten mahdollisimman paljon teknisiä yksityiskohtia. Jos jää avoimia kysymyksiä, se on markkinoille pettymys.

– Silloin on riski, että Italian valtionlainojen korot lähtevät nousuun ja korkoerot leviämään, etenkin tilanteessa, jossa maa on muutoinkin ajautunut hallituskriisiin. Tämä (epätietoisuus ohjelmasta) voisi heijastua osakemarkkinoiden tunnelmiin enemmän kuin varsinainen korkopäätös.

EKP:lla on jo nyt mahdollisuus uudelleen sijoittaa nykyisistä osto-ohjelmista erääntyviä velkakirjoja ja kohdentaa ostot eri markkinoihin. Uuden työkalun todennäköinen malli voisi muistuttaa euroalueen velkakriisin aikaista SMP-ohjelmaa, jossa ostettiin Kreikan ja muiden kriisimaiden valtionlainoja.

Viime aikojen osto-ohjelmilla liikkeessä olevan rahan määrä on paisunut valtavasti. Uudessa työkalussa ei todennäköisesti olisi samanlaista vaikutusta, eli sillä ei pyritä elvyttämään, kun korkoja kerran halutaan nostaa ja inflaatiota, eli kuluttajahintojen nousua, hillitä.

– Kiinnittäisin huomiota myös ohjelman ehtoihin, pitääkö tietyn maan sitoutua esimerkiksi talouden rakenneuudistuksiin tai Euroopan vakausmekanismin ehtoihin.

– On ihan selvää, että tämä on seurausta Italian korkoerojen levenemisestä. Italia on EKP:n ja euroalueen suurin huoli.