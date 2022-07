EU-komissio ehdottaa: Kaikkien jäsenmaiden tavoiteltava kaasun kysynnän vähentämistä 15 prosentilla

Hätätilanteessa komissio voisi rajoittaa kaasun kysyntää myös pakolla neuvoteltuaan jäsenmaiden kanssa.

EU-komissio ehdottaa, että kaikkien jäsenmaiden tulisi tavoitella kaasun kysynnän vähentämistä 15 prosentilla elokuun alusta maaliskuun loppuun. Asiasta kertoo EU-komissio tiedotteessa sekä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tiedotustilaisuudessa.

Hätätilanteessa komissio voisi rajoittaa kaasun kysyntää myös pakolla neuvoteltuaan jäsenmaiden kanssa. Tällainen tilanne voisi tulla eteen, jos olisi olemassa huomattava vaara vakavasta kaasupulasta tai poikkeuksellisen suuresta kaasuntarpeesta.

Vapaaehtoisilla rajoituksilla komissio haluaa varmistaa jo nyt, että kaasua riittää myös talvella.

Venäjän uskotaan jatkossakin rajoittavan kaasun toimittamista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti tiistain ja keskiviikkona välisenä yönä, että Venäjän energiajätti Gazprom täyttää kaikki velvoitteensa "täysin" ja Eurooppa alkaa saada jälleen kaasua kaasuputken kautta. Saksaan johtava Nord Stream 1 -kaasuputki on ollut huoltokatkolla heinäkuun 11. päivästä lähtien.

Putin on myös sanonut, että jos pakotteisiin liittyviä kiistoja ei saada ratkaistua, kaasun tuontia rajoitetaan tiukasti. Erityisesti Saksa on ollut huolissaan siitä, vähentääkö Venäjä kaasutoimituksia kostona EU:n pakotteista, jotka Venäjälle on määrätty maan hyökättyä Ukrainaan.

– Venäjä kiristää meitä. Venäjä käyttää energiaa aseena. Olipa kyse sitten osittaisesta tai kokonaisesta (kaasun) katkaisemisesta, Euroopan on oltava joka tapauksessa valmiina, von der Leyen sanoo.