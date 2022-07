Professori haukkuu lyttyyn Fortumin johdon: "Tehty niin huonoja päätöksiä, että huh huh"

Professori Timo Rothovius sanoo, että Fortum on toiminut jo pitkään huonosti ja Uniper on vain yksi onnettomista investoinneista. Hän kieltäisi siltä Fortumilta investoinnit muuhun kuin Pohjoismaihin vesi- ja ydinvoimaan.

Energiayhtiö Fortum on vaikeuksissa, koska sen muutama vuosi sitten Saksasta hankkima tytäryhtiö Uniper on vaikeuksissa.

Jälkiviisaus on helppoa, mutta rahoituksen professori Timo Rothovius Vaasan yliopistosta sanoo, että Uniperin hankinta on vain yksi askel pitkässä onnettomien investointien jatkumossa.

– Fortum on ylipäätään toiminut jo pitkään todella huonosti. Siellä ei ole homma hanskassa.

Timo Rothovius ihmettelee, miten johdon vaihtuminen ei ole parantanut Fortumissa tehtyjä päätöksiä.

Nyt Fortumilla ja Suomen valtiolla on Uniper-sotku selvitettävänään. Fortum omistaa Uniperista 78 prosenttia ja Suomen valtio 51 prosenttia Fortumista.

Saksalainen Uniper on tehnyt kuluttajien ja teollisuuden kanssa pitkiä maakaasun toimitussopimuksia kiinteään hintaan, eikä ilmeisesti ole suojannut ostojaan. Venäjän hyökättyä Ukrainaan kaasun saatavuus on heikentynyt ja hinta kallistunut rajusti, mutta yhtiö ei ole voinut siirtää kustannuksia asiakkailleen.

Lue lisää: Gazprom keskeytti kaasu­toimitukset Uniperille – ilmoitti ”ylivoimaisesta esteestä”

Lue lisää: Reutersin lähteet: Uniper saattaa nostaa kaasun kuluttajahintaa, Saksa valmistelee isoa pelastuspakettia

Tammikuussa Fortum pääomitti Uniperia kahdeksalla miljardilla eurolla. Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi tiistaina, että olisi teoriassa voinut kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, mutta "jokainen voi miettiä, miten hyvää päätöksentekoa ja hyvän hallintotavan mukaista se olisi ollut".

Lue lisää: Eduskunnan talousvaliokunta kokoontuu tänään käsittelemään energiapolitiikan ongelmia – Tytti Tuppurainen kuultavana

Tytti Tuppurainen sanoi tiistaina, että valtio ei pääomita Uniperiä. Rothovius arvioi, että tämä voi olla neuvottelutaktiikkaakin, mutta jos on, se on järkevää sellaista.

Periaatteessa tuollainen asia kuuluukin Rothoviuksen mukaan vielä yhtiön omaan päätöksenteon piiriin.

– Jälkeenpäin ajatellen asia on Fortumille niin iso, että se olisi ollut hyvä käsitellä yhtiökokouksessa. Toisaalta tuolloin ei vielä tiedetty, miten tilanne pahenee. Varmaan Fortumin johtokin kuvitteli, että kahdeksalla miljardilla päästään ongelmista, hän sanoo.

Suomen valtio on ehdottanut, että Uniperin kaasuliiketoiminta eriytettäisiin ja otettaisiin Saksan valtion haltuun. Rothoviuksen mielestä jokin tämäntyyppinen ratkaisu voisi olla hyvä.

– Saksa ei tietenkään tee sitä ilmaiseksi, vaan siihenkin rahaa uppoaa pitkä penni.

Lue lisää: 6 vaihtoehtoa – näin Uniper-sotku voisi ratketa

Suomalaiset ovat jo joutuneet tukemaan saksalaisten ja maan teollisuuden kaasun käyttöä ja tilanne jatkuu.

– Maksamme koko ajan Saksan halpoja kaasun hintoja.

Lue lisää: Kommentti: Uniperin hirmutappioita päätyy Suomenkin piikkiin, vaikka Saksa kantaisi päävastuun yhtiön pelastamisesta

Onnettomat investoinnit ovat Rothoviuksen mukaan lähinnä yrityksen hallituksen vika.

– Toki toimiva johto on mukana, mutta periaatteessa se vain toteuttaa hallituksen hyväksymää strategiaa.

Lue lisää: Fortumin toimitusjohtajalle maksettiin keväällä 423 000 euron kannustinpalkkio – perusteltiin Uniper-yhteistyöllä

Valtion omistajaohjausta Rothovius ei niinkään syytä. Sen ei pitäisikään kajota pörssiyhtiöiden yksittäisiin investointeihin. Tilanne paljastaa silti ison valtio-omistukseen liittyvän ongelman: yritykseltä puuttuu ankkuriomistaja, kun valtion pitäisi puuttua yrityksen toimintaan.

– Johdolla ja hallituksella on silloin täysin vapaat kädet tehdä mitä huvittaa käytännössä ilman riskiä. Hehän eivät ole käytännössä vastuussa. Jos tulee ongelmia, ne kaatuvat veronmaksajan niskaan niin kuin on nähty.

Perusliiketoiminnasta syntynyt voitto alkaa poltella johdon käsissä, ja sitä tuhlataan Rothoviuksen mukaan järjettömiin investointeihin.

– Kun johto ei keksi hyviä kohteita, se sijoittaa huonoihin, kun rahoja ei vaadita omistajille.

” Fortumilta pitäisi kieltää tämäntyyppiset älyttömät sijoitukset.

Uniperin hankintaa kritisoitiin, koska yhtiöllä on paljon hiili- ja kaasuvoimaa.

– Toki sillä oli jonkin verran myös vesi- ja ydinvoimaa, jolla Fortumin johto varmaan perusteli kauppaa. Lisäksi Uniperilla oli kuitenkin paljon roskaa, josta olisi joko heti pitänyt päästä eroon tai jättää yhtiö ostamatta, Rothovius sanoo.

Uniper menettää päivittäin jopa 50 miljoonaa euroa, koska se joutuu ostamaan kallista kaasua markkinoilta eikä pysty siirtämään kustannuksiaan asiakkailleen.

Venäjän uhasta ei tuolloin juuri puhuttu, vaikka Venäjä oli valloittanut Krimin niemimaan Ukrainassa muutama vuosi ennen kaupan julkistamista.

Sen sijaan valtiovalta patisteli investointeihin ja pääministeri Juha Sipilä (kesk) hoki, että ”valtion taseet pitää pistää töihin”.

Yhtiön ulkopuolisena Rothovius ei ainakaan tiedä, että kauppaan liittyisi niin pahoja rikkeitä, että Fortumin johtoa tai hallitusta voitaisiin haastaa niistä oikeuteen.

– Ei se, että tehdään huonoja investointeja, ole laitonta. Se on vain tyhmää.

Vastaisuuden varalle valtio Fortumin enemmistöomistajana voisi Rothoviuksen mielestä yhtiökokouksessa rajata johdon valtaa selkeästi ja merkittävästi.

– Fortumilta pitäisi kieltää tämäntyyppiset älyttömät sijoitukset ja antaa lupa investoida vain vesi- ja ydinvoimaan Pohjoismaissa. Yhtiössä ei näytä olevan osaamista niin paljon, että se kykenisi toimimaan perusliiketoimintansa ja Pohjoismaiden ulkopuolella.

Jos sopivaa investoitavaa ei olisi, voitot voitaisiin Rothoviuksen mielestä jakaa osinkoina omistajille, jotka voivat sijoittaa yritykseen, joka pystyy järkeviin investointeihin.

” Ei se, että tehdään huonoja investointeja, ole laitonta. Se on vaan tyhmää.

Fortum syntyi vuonna 1998, kun valtioenemmistöiset Imatran Voima (IVO) ja Neste yhdistettiin. Rothovius sanoo, että Fortum on pystynyt porskuttamaan IVOlta perimänsä ydinvoiman ja vesivoiman ansiosta, mutta muuten yhtiötä on johdettu kehnosti eikä tilanne ole muuttunut, vaikka johto on vaihtunut.

– On tehty niin huonoja päätöksiä, että huh, huh.

Näitä ovat Rothoviuksesta muun muassa päätös lähteä isosti Venäjälle, sähköverkkojen myynti muun muassa Carunalle sekä linjaus, jonka mukaan uusiutuva energia ei ole Fortumia varten. Myöhemmin yhtiö yritti paikata sitä esimerkiksi ostamalla huutokaupalla aurinkovoimaa Intiasta. Rothovius moittii tätä kalliiksi ja sanoo, että Fortumissa pitäisi olla kykyjä parempaan.

Yksi iso moka yhtiön kannalta Rothoviuksen mielestä oli Nesteestä luopuminen.

– Se oli kuin Fortum olisi lahdannut kultamunia munivan hanhen. Nesteen ja suomalaisten kannalta päätös oli kuitenkin hyvä, hän sanoo.