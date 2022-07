Vehnäjauhot +33 %, kaurahiutaleet +30 %, broileri +19 % – näin paljon ostoskori on kallistunut keväästä

Suurin osa esimerkkiostoskorin tuotteista on kallistunut huhti–heinäkuun välillä.

Kiihtyvä inflaatio tuntuu ruokaostoksilla. Inflaatio kiihtyi kesäkuussa jo 7,8 prosenttiin, kun se toukokuussa oli 7,0 prosenttia.

Elintarvikkeiden hinnat olivat kesäkuussa 10,9 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin.

Taloussanomat kerää kuukausittain esimerkkiostoskorin, jolla selvitetään päivittäistavarakauppojen verkkokauppahintojen muutosta.

Tiedot kerätään kahdesta kaupasta, Prismasta ja K-Citymarketista. Kaupat sijaitsevat eri puolilla Suomea. Kunkin tuotteen hinnasta on laskettu keskiarvo. Hintoja verrattiin huhti- ja heinäkuun sekä kesä- ja heinäkuun välillä.

Tarjouskampanjat voivat vaikuttaa yksittäisen tuotteen hintaan.

Suurin osa tuotteista kallistui huhtikuusta. Eniten nousi vehnäjauhopaketin hinta: 33,2 prosenttia. Kilon Sunnuntai-erikoisvehnäjauhopaketti maksoi huhtikuussa 1,87 euroa, kun se heinäkuussa maksaa 2,49 euroa.

Toiseksi eniten nousi kaurahiutaleiden hinta. Kilon paketti Elovena-täysjyväkaurahiutaleita maksaa nyt keskimäärin 2,25 euroa, kun se huhtikuussa maksoi 1,72 euroa. Hinta on siis noussut 30,8 prosenttia.

Myös muun muassa broilerin fileesuikaleiden ja omenan hinnat ovat nousseet huomattavasti huhtikuun ja heinäkuun välillä. Broileri on kallistunut 19 ja omena 18 prosenttia.

Kaikkien tuotteiden hinta ei kuitenkaan ole noussut. Fazerin suklaan, Coca-Colan, appelsiinimehun ja kahvin hinta on pysynyt samana huhtikuusta heinäkuuhun.

Suomalaisten tomaattien hinta puolestaan laski jopa 60,8 prosenttia. Kotimaisten vihannesten hintoihin vaikuttaa käynnissä oleva kesäsesonki.

Kesäkuun ja heinäkuun välillä eniten kallistuivat pakkasvadelmat. 200 grammaa suomalaista pakastettua puutarhavadelmaa maksoi kesäkuussa 3,27 euroa, kun nyt hinta on 4,27 euroa. Hinta on siis noussut 30,6 prosenttia kuukaudessa. Tosin huhtikuuhun verrattuna hinta nousi vain 0,5 prosenttia, joten kesäkuun hinta on ollut poikkeus.

Toiseksi eniten kuukaudessa on kallistunut Fazerin vehnäpaahtoleipä, jonka hinta on noussut 11,4 prosenttia.

Sipulin hinta puolestaan on laskenut 6,2 prosenttia kuukauden aikana.

Suurimman osan tuotteista hinta on pysynyt samana kesäkuusta heinäkuuhun.