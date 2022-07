Euro vahvistui dollaria vastaan – EKP:n veikataan nostavan korkoa odotettua enemmän

EKP:n kokouksen alla on virinnyt odotuksia, että yön yli -talletusten korko nostettaisiin odotettua enemmän eli tasan nollaan.

Euro vahvistui tiistaina yli prosentin suhteessa dollariin, kun markkinoilla virisi spekulaatioita ennakoitua suuremmasta ohjauskoron nostosta.

Euroopan keskuspankin on odotettu nostavan ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä torstain kokouksessaan. Kokouksen edellä on kuitenkin herännyt odotuksia, että yön yli -talletusten korko nostettaisiin –0,5 prosentista nollaan, kertoo muun muassa Financial Times.

Joka tapauksessa EKP:n uskotaan päättävän torstaina ensimmäisestä koronnostosta sitten vuoden 2011. Seuraava korotus olisi luvassa jo syyskuussa.

Syynä on inflaatio, joka kiihtyi kesäkuussa euroalueella kaikkien aikojen ennätykseen eli 8,6 prosenttia.

Euro on vuoden alusta heikentynyt rajusti dollaria vastaan ja kävi viime viikolla tasoissa dollarin kanssa ensimmäistä kertaa liki 20 vuoteen.