Pääkaupunkiseudun eräiden McDonald’s-ravintoloiden työoloista alettiin kesällä kohista mediassa. Nyt kyseiset ravintolat on myyty, mutta emoyhtiön operatiivisen johtajan mukaan ”yksittäinen lehtikirjoitus” ei ole aiheuttanut liiketoimintakauppaa.

Suomen suurimpiin McDonald’s-yrittäjiin lukeutuva Esa Soininen on myynyt omistamansa seitsemän pikaruokaketjun ravintolaa emoyhtiölle. Ravintolat siirtyvät Food Folk Suomi Oy:lle eli Suomen McDonald’sin omistukseen elokuusta lähtien.

Asiasta kerrottiin Soinisen omistamien ravintoloiden henkilö­kunnalle maanantaina sisäisellä tiedotteella, jonka Taloussanomat on nähnyt.

Soininen aloitti McDonald’sin yrittäjänä vuonna 2004, ja esimerkiksi vuonna 2016 hänet palkittiin organisaation vuoden yrittäjänä. Nyt tehtävään liiketoimintakauppaan sisältyvät Helsingin Ala-Tikkurilan, Hakaniemen, Pitäjänmäen ja Töölön sekä Vantaan Kaivokselan, Variston ja Tuupakan ravintolat.

McDonald’s Suomen operatiivinen johtaja Petteri Siira ei kommentoi, kenen aloitteesta liiketoimintakaupasta lähdettiin keskustelemaan tai milloin keskustelut kaupasta alkoivat. Hän ei myöskään kerro kauppahintaa.

Kaupassa myyjänä ovat Soinisen johtamat yhtiöt Viatron Oy, Novados Oy sekä Novatres Oy. Suomen Asiakastieto Oy:n tietojen mukaan näiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 22,7 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Soinisen omistamissa seitsemässä ravintolassa työskenteli vielä kesäkuussa kaikkiaan noin 500 henkilöä. Suomen Kuvalehti uutisoi kesäkuun puolivälissä eräiden työntekijöiden kertomista huonoista työkokemuksista yrittäjän ravintoloissa.

Kuuden haastatellun työntekijän mukaan työvoimaa on ollut liian vähän ja se on uuvuttanut heitä. Jutun mukaan lisäksi hygienia- ja ruokaturvallisuusohjeita on laiminlyöty. Terveys­viranomaisten laatimissa Oiva-raporteissa ravintolat ovat kuitenkin saaneet hyvät arviot, Suomen Kuvalehti selvitti.

Soininen kokee, että Suomen Kuvalehden lehtijutussa ja viesti­kanava Jodelissa hänen ravintoloidensa työolosuhteita puitiin yhtäaikaisesti epäreilusti. Hän kertoo kokevansa, että asioiden käsittely julkisuudessa tuhosi hänen liike-elämänsä.

– Mielestäni se on ollut sikamaista toimintaa, hän kommentoi Taloussanomille.

Hän ei tarkenna, sisälsikö uutisointi aiheesta hänen mielestään asiavirheitä. Soininen kuitenkin toteaa, että hänen mielestään kyse on ajojahdista ja mahdollisesti vanhojen työntekijöiden kosto­toimenpiteestä.

Samalla Soininen toteaa, että nyt tapahtuva liiketoimintakauppa on monen asian summa, eikä varsinaisesti liity kesällä kirvonneeseen kritiikkiin. Hän kertoo, ettei kanna pikaruokaketjulle kaunaa.

McDonald’s Suomen operatiivisen johtajan mukaan ”yksittäinen lehtikirjoitus” ei ole aiheuttanut liiketoimintakauppaa.

– Esille tulleet epäkohdat eivät ole tässä olleet äärimmäisen painavassa osassa. Tapauksessa Soininen on ollut valmis myymään ravintolat ja me olimme valmiita ostamaan, Petteri Siira kommentoi.

– Mitä epäkohtiin tulee, niin toiveissa on jatkossa muuttaa työntekijöiden kokemusta asiasta. Ketjun standardien mukaan mennään jatkossakin, ja elokuussa tehdään arvio, mitkä asiat ovat ravintoloissa hyvin ja mitä tulisi kehittää.

Soinisen ravintoloissa ei suunnitella työntekijämäärän vähentämistä omistajan vaihduttua. Työntekijät siirtyvät uuden omistajan palvelukseen samoilla työehdoilla kuin he työskentelivät edellisen yrittäjän aikaan.

Suomen Kuvalehden jutun jälkeen Taloussanomat on kesän aikana selvittänyt työntekijöiden kokemuksia samoissa ravintoloissa. Haastattelut on tehty ennen nyt julki tullutta myyntiuutista.

Taloussanomat haastatteli neljää Soinisen ravintoloiden työntekijää, McDonald’s Suomen toimitusjohtaja Olli Johanssonia sekä Soinista itseään. Haastatteluiden aikana kukaan osapuoli ei ainakaan oma-aloitteisesti vihjannut, että omistajanvaihdos olisi edessä tai keskustelut siitä vireillä.

Taloussanomien haastattelemat työntekijät kertoivat kokemuksistaan hyvin samantapaisesti kuin Suomen Kuvalehden haastateltavat. He ovat yhä työsuhteessa pikaruokaketjuun tai pelkäävät haastattelun vaikutuksia tulevaan työllistymiseensä, joten he eivät esiinny jutussa nimellä.

Neljästä haastateltavasta kolme kertoi kärsineensä jossain vaiheessa työsuhdetta uupumuksesta, joka heidän mukaansa liittyi työn raskaaseen luonteeseen.

Kahden vuoropäällikkönä toimineen haastateltavan mukaan ravintoloissa työskenneltiin toistuvasti alimiehityksellä ja usein monen uuden, kokemattoman työntekijän kanssa.

Kaksi haastateltavaa kertoi lisäksi Soinisen yrityksen väliportaan johtajan uhanneen karsia työntekijöiltä työvuoroja, jos he eivät veny lomilta työvuoroille. Taloussanomien toimitus on nähnyt kyseiset tekstiviestit.

Soininen ja McDonald’sin toimitusjohtaja vastasivat ravintoloiden epäkohtia koskeviin haastattelupyyntöihin juhannuksen tienoilla. He antoivat vastauksensa sähköpostitse.

Tuolloin toimitusjohtajan mukaan esille nostettuja epäkohtia käytiin läpi yrittäjän kanssa.

– Otamme esille nostetut asiat vakavasti ja käymme jo asiaa yrittäjän kanssa sisäisesti läpi. Emme missään nimessä hyväksy esimerkiksi epäasiallista käytöstä tai työaikalainsäädännön rikkomuksia. Jos sellaista esiintyy, tulee asia saada ehdottomasti kuntoon, toimitusjohtaja Johansson vastasi tuolloin.

– Yrittäjä on työnantaja yrityksensä työntekijöille ja jotkin käytännöt voivat vaihdella ravintoloiden välillä. Mutta on itsestään selvää, että ravintoloiden tulee toimia niin sisäisten standardiemme kuin TES:in ja lainsäädännön mukaisesti.

Soininen ei itse nähnyt, että haastateltavien nostamat epäkohdat olisivat asioita, joita yleisesti kohdataan kaikissa hänen ravintoloissaan. Hänen mukaansa vuoropäälliköt ovat jääneet aina omasta suostumuksestaan ylitöihin ja että vuoroa on joutunut venyttämään satunnaisissa tapauksissa.

– Olen pahoillani, mikäli asiaa kommentoineet esimiehet ovat joustaneet enemmän kuin olisivat oikeasti halunneet, Soininen kirjoitti.

Soininen kertoo tienneensä alimiehitystilanteista. Vastaus­hetkellä henkilöstömäärä vastasi hänen mukaansa nykyistä tarvetta ”suuressa osassa ravintoloita”. Hänen mukaansa alimiehitys johtui äkillisistä sairastumisista tai muista poissaoloista.

– Joskus voi olla tilanteita, jossa jo vuorolistoille on laitettu henkilökuntaa liian vähän. Kyse voi olla ennakoimattomasta asiakaspiikistä tai vaikka yllättävästä tapahtumasta ravintolan lähellä. Näissä tilanteissa pyrimme ravintoloiden välillä tasaamaan henkilökuntamäärää auttaaksemme vajaalla olevaa ravintolaa.

– Uudemmat työntekijät hakevat vielä kokemusta eri työtehtävistä. Tämä otetaan huomioon vuorolistasuunnittelussa.

Soinisen mukaan lakisääteisistä tauoista pidetään joka päivä kirjaa ja että työntekijöille annetun ohjeistuksen mukaan nämä tauot tulee aina pitää. Mikäli työntekijöillä on jäänyt lakisääteisiä taukoja pitämättä, niin asia tulisi heti korjata, Soininen kirjoittaa. Hän ei tarkentanut, millaisesta korjausliikkeestä olisi kyse.

Soininen kommentoi myös tapausta, jossa hänen ravintoloidensa työntekijöiltä uhattiin vähentää työvuoroja, ellei vuoroihin tulla vapailta.

– Meillä on valtava määrä alansa huippuja työntekijöinä, jotka tekevät joka päivä työtä henkilökunnan ja asiakkaiden eteen. Nyt saamamme kritiikki koskettaa yrittäjän lisäksi myös heitä. Olemme tilanteesta todella surullisia ja pahoillamme, Soininen kirjoitti.

– Meillä on velvollisuus työnantajana ensisijaisesti tarjota työtä nykyisille työntekijöille. Henkilökuntaa tulee myös informoida, jos aiomme rekrytoida. Nämä asiat täytyy tietysti kommunikoida asianmukaisesti.

Soininen kertoi, että tuoreen työpaikkaselvityksen mukaan työnantaja on saanut pääosin hyvää palautetta työilmapiiristä, työkavereista ja työskentelyn joustavuudesta.

– Kuuntelemme myös ulkopuolelta tulevaa palautetta ja haluamme korjata nyt esille tulleita epäkohtia, hän kirjoitti.

McDonald’sin operatiivisen johtajan mukaan Soininen jättää pikaruokaketjun heinäkuun loputtua, kun kaupat toteutuvat. Kauppa tehtiin molempien osapuolten mukaan ”hyvässä hengessä”.