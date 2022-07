6 vaihtoehtoa – näin Uniper-sotku voisi ratketa

Uniper-neuvottelut ovat herkässä vaiheessa ja mitään vaihtoehtoja ei ole suljettu pois – paitsi Fortumin lisäpääoma, ministeri Tytti Tuppurainen vakuutti. Millaisia vaihtoehtoja voisi olla pöydällä ja mitä ne merkitsevät veronmaksajalle?

Tänään tiistaina eduskunnan talousvaliokunta kuuli omistajaohjauksesta vastaavaa ministeriä Tytti Tuppuraista (sd), joka neuvotteli viime viikolla Saksassa energiayhtiö Fortumin tytäryhtiön Uniperin pelastamisesta.

Mitkä ovat neuvotteluissa pelastuspaketin vaihtoehtoina ja mitä eri ratkaisut merkitsisivät suomalaisille?

Tuppurainen on kertonut, että neuvottelut ovat herkässä vaiheessa ja että pöydällä on useita vaihtoehtoja. Neuvottelutilanteen ja pörssiyhtiösäännösten mukaisesti mitään vaihtoehtoja ei voi kertoa julkisuudessa etukäteen.

Ratkaisua hän toivoo jo lähipäivinä, sillä Uniper tuottaa Fortumille tappiota 50 miljoonan euron päivätahtia.

Vaihtoehto 1: Uniper pilkotaan, osa Saksan valtiolle

Tätä vaihtoehtoa Suomen valtio haluaa ja Fortum ajaa. Ehdotus Uniperin pilkkomisesta on saanut tukea myös talousvaliokunnan jäseniltä.

Fortum kannattaa mallia, jossa osa Saksan energiahuoltovarmuuden liiketoiminnoista siirrettäisiin Saksan valtiolle.

– Fortumin alun alkaen tekemä ehdotus on, että Saksassa keskeinen huoltovarmuusliiketoiminta, kaasun kauppa, ja myös Saksassa olevat Uniperin liiketoiminnat erotetaan erilleen. Se on ollut Suomen valtio-omistajan näkökulmasta ratkaisu, joka parhaimmalla tavalla tukisi meidän Fortumissa olevaa omistaja-arvoa ja strategista intressiä, Tuppurainen sanoi Ylen A-Studiossa maanantaina.

Vesi- ja ydinvoima tai kivihiili voisivat jäädä ’vanhaan’ Uniperiin, jos pilkkominen tehtäisiin liiketoiminta-alueittain. Saksa tuskin suostuisi ottamaan sekä kaasuliiketoiminnan että pääomittamaan jäljelle jääviä liiketoimintoja. Jos irrotetut osat tarvitsisivat pääomaa, se saattaisi jäädä suurelta osin Fortumin vastuulle.

Lopputulos ei olisi ehkä surkein suomalaista veronmaksajaa ajatellen, vaikkakin pilkkomisen kokonaiskustannusta ei vielä tiedetä. Saksa ei välttämättä halua kaasupuolta kontolleen ilmaiseksi vaan voi vaatia korvauksia.

Vaihtoehto 2: Lisätukea Uniperille

Saksan hallitus on ehdottanut, että Fortum antaisi lisätukea Uniperille. Rahaa siis kaadettaisiin yhtiöön lisää tekemättä tappioille mitään.

Tuppurainen sanoi tänään, että Fortumilta ei heru enää uutta pääomitusta Uniperille. Pahin neuvottelutulos suomalaisille veronmaksajille olisikin, että Fortum joutuisi hakemaan lisäpääomaa omistajiltaan. Pääomitus pitäisi ottaa valtion kukkarosta.

Fortum omistaa Uniperista 78 prosenttia, Suomen valtio Fortumista 51 prosenttia.

Vaihtoehto 3: Saksalaiset kaasuasiakkaat maksajiksi

Maksaja voi jossain muodossa löytyä sekä Saksan valtiosta että saksalaisista kaasunkäyttäjistä. Suomenkin esittämä mahdollisuus on nostaa asiakkaiden maksamaa kaasun hintaa.

Saksan liittohallitus on tehnyt jo lakimuutoksen, jonka avulla energiayhtiöt voivat siirtää korkeampia ostohintoja kuluttajille tulevaisuudessa.

Koko hinnan vyöryttäminen saksalaiskoteihin olisi kuitenkin poliittisesti ja sopimuksellisesti erittäin vaikeaa.

Pelkät kaasusopimusten korotukset eivät välttämättä riitä varsinkaan, jos niitä ei pystytä täysimääräisesti siirtämään käyttäjille. Tarvittaisiin tarkempi analyysi siitä, mikä taloudellinen asema Uniperilla olisi uusilla sopimuksilla.

Todennäköisesti tarvitaan muitakin tukitoimia, kuten lainaa ja pääomitusta rinnalle, mutta se olisi järkevämpi vaihtoehto kuin pelkkä lisätuki Uniperille.

Vaihtoehto 4: Uniper kansallistetaan

Saksalaistietojen mukaan Saksan valtio suunnittelisi jopa yli 30 prosentin haltuunottoa Uniperista.

Osin tai kokonaan kansallistaminen lienee vaihtoehtona silloin, jos Saksan valtio hyppää apuun uusien miljarditukien kanssa. Tukea ilman omistusosuutta se ei hyväksyne. Kansallistaminen tulisi kyseeseen myös ääritilanteessa, jossa Uniperia uhkaisi konkurssi, Saksan valtio on ilmoittanut.

Yksityistä omaisuutta ei voi vain kansallistaa, joten Saksan valtion pitäisi maksaa jotakin Fortumille. Kansallistamisessa Fortum menettäisi todennäköisesti vähintään osan Uniperiin tehdystä sijoituksesta, jonka markkina-arvo on tosin muutoinkin laskenut.

Fortumin kahdeksan miljardin rahoitus olisi tässä vaihtoehdossa turvattu. Saksan valtion vastuulla olisi myös Uniperin neljän miljardin euron laina.

Vaihtoehto 5: Jokin kompromissi

Hyvin mahdollista on, että Uniper-ratkaisu on lopulta kompromissi ja kombinaatio, jossa on eri vaihtoehtojen osasia. Siinä voisi olla pilkkomista, Saksan valtion mukaan tuloa, tukia ja pääomitusta ja kuluttajahintojen nostoja.

– Jostakin se löytyy se kultainen keskitie, ratkaisu, joka on molemmille osapuolille hyväksyttävä, Tuppurainen muotoili yleisesti vaihtoehtoja maanantaina.

Saksalaislehden mukaan Saksan valtiolla voi olla monia välineitä käytössä, takaukset ja vakuusmaksut, vielä nostamattoman valtion luottorajan korotuksia. Saksan valtio voisi liittyä väliaikaisesti Uniperin kanssa, kuten se teki lentoyhtiö Lufthansan kanssa koronakriisissä.

Vaihtoehto 6: Uniperin päästäminen konkurssiin

Fortumin ei periaatteessa olisi pakko tukea Uniperia enää enempää, vaan se voisi päästää sen konkurssiin. Tämä tuo tiettyä neuvotteluvoimaa Fortumille ja Suomen valtion edustajille. Erittäin epätodennäköisenä ja Saksalle mahdottomana tämä jokeri ei liene neuvotteluissa.

Konkurssissa Fortum menettäisi Uniperiin sijoittamansa seitsemän miljardia euroa merkittäviltä osin sekä Uniperille annetun neljän miljardin takauksen ehkä kokonaan.

Uniperin maanantain pörssikurssilla laskettuna omistuksen arvo oli 3,4 miljardia euroa. Uniperilla on toisaalta miljardien arvosta vesi- ja ydinvoimalaomaisuutta, joten Fortum voisi saada konkurssipesästä takaisin jotain.