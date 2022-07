Sijoittajat hakevat turvasatamaa Yhdysvalloista.

Intian rupia on laskenut alemmaksi kuin koskaan ennen dollaria vastaan. Dollarista maksettiin aamun kaupankäynnissä yli 80 rupiaa. Dollarin vahvistumisen taustalla on korkea inflaatio Yhdysvalloissa ja huoli maan taloutta uhkaavasta taantumasta. Sijoittajat ovat tässä tilanteessa hakeneet dollarista turvasatamaa, mikä heikentää muita valuuttoja.

Lisäksi rahapolitiikan tiukennukset Yhdysvalloissa ovat vauhdittaneet sijoitusten virtaa ulos kehittyvistä talouksista kuten Intiasta. Ulkomaiset sijoittajat ovat vetäneet Intiasta nettomääräisesti liki 31 miljardia dollaria tämän vuoden aikana.

Intian valtiovarainministeri Nirmala Sitharaman antoi parlamentille lausunnon, jossa hän sanoi rupian rajun laskun selittyvän ulkoisilla tekijöillä.

– Globaalit tekijät kuten Venäjän ja Ukrainan konflikti, raakaöljyn kallistuminen ja talouden tiukentuminen maailmanlaajuisesti ovat keskeiset syyt Intian rupian heikentymiseen dollaria vastaan, ministeri sanoi.

Öljyn kallistuminen on heikentänyt kauppatasetta maassa, joka tuo 80 prosenttia öljystään. Odotus on, että rupia voi jatkaa heikkenemistään. Keskuspankki on myynyt yli 34 miljardin dollarin edestä valuuttavarantoaan pyrkiessään vakauttamaan rupiaa.