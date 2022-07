Näin paljon asuntolainan korkokatto voi maksaa

Taloussanomat kysyi kolmelta pankilta, minkälaisen lisähinnan korkosuojaus tuo asiakkaalle.

KOrkojen lähdettyä kevään ja kesän aikana nousuun moni pohtii asuntolainansa suojaamista. Pankit myyvät erilaisia korkosuojia, joilla korkomenoja voidaan hallita.

Taloussanomat pyysi Osuuspankilta, Nordealta ja Danske Bankilta esimerkkilaskelman niiden tarjoamien korkokattojen hinnoista. Pankit toimittivat laskelmat 12.–19.7.

Korkokatto asettaa lainan viitekorolle ylärajan, jonka yli se ei nouse korkokaton voimassaoloaikana. Viitekoron ollessa alle lainan kattotason, lainan korko vaihtuu viitekoron mukana.

– Korkokatolla asiakas pystyy rajaamaan korkokustannuksia katon voimassaoloaikana, sanoo asuntorahoituksesta vastaava Hanna Heinonen Osuuspankista.

Laskelmat tehtiin 150 000 euron ja 75 000 euron lainapääomille. Molemmissa tapauksissa laina-aika on 20 vuotta ja lainalle otetaan 2 prosentin korkokatto 10 vuodeksi.

Osuuspankilla 75 000 euron lainalle korkokatto maksaisi kuukaudessa 31 euroa ja sen kokonaishinta 10 vuoden ajalta olisi 7 507, 94 euroa.

150 000 euron lainalle kuukausihinta olisi 64 euroa ja kokonaishinta 14 905,74 euroa.

Nordealla korkokaton hinta olisi 75 000 euron lainalle noin 30 euroa kuukaudessa ja kokonaishinta olisi noin 7 500 euroa. 150 000 euron lainalle korkokatto maksaisi noin 65 euroa kuukaudessa. Katon kokonaishinta olisi noin 15 000 euroa.

Pankkien välille ei näytä siis syntyvän juurikaan eroja korkokattojen hinnoissa. Korkokattojen hinnat voivat vaihdella päivittäin korkomarkkinoiden mukana.

Danske Bank tarjoaa korkosuojaksi korkokaton sijaan joko korkoputkea tai kiinteäkorkoista lainaa. Kiinteäkorkoinen laina on tarjolla myös Osuuspankilla ja Nordealla, ja Nordealla valikoimassa on myös korkoputki.

Korkoputkessa asuntolainan viitekorolle asetetaan sekä ala-, että yläraja, joiden välillä korko voi vaihdella. Korkoputkella varmistetaan, että lainan viitekorko ei nouse yli määritetyn enimmäistason, vaikka markkinakorot nousisivatkin sen yli.

– Asiakas siis käytännössä hyötyy siitä, että viitekoron lattiataso on vähän alhaisempi, mutta kuitenkin varmistaa, että jos viitekorko nousisi yli korkokaton, korko leikkaantuisi katon kohtaan, sanoo Danske Bankin henkilöasiakasrahoituksesta vastaava johtaja Sari Takala.

Danske Bank toimitti laskelmat siitä, paljonko korkoputki maksaisi 75 000 euron ja 150 000 euron esimerkkisummilla. Laskemissa ei eritelty pelkän korkoputken hintaa. Tuotetta ei voi suoraan verrata Osuuspankin ja Nordean korkosuojiin.

75 000 euron asuntolainalla, jonka laina-aika on 7 vuotta ja korkoputken pituus seitsemän vuotta, tuli lainan hinnaksi korkoputki mukaan luettuna 82 167,72 euroa, johon sisältyy 2,7 euron suoraveloituskulu kuukaudessa ja 350 euron järjestelypalkkio.

Jos lainan määrä olisi 150 000 euroa 20 vuoden laina-ajalla ja 10 vuoden korkoputkella, tulisi lainan hinnaksi 189 761, 37 euroa. Summaan sisältyy 2,7 euron suoraveloituskulu kuukaudessa ja 800 euron järjestelypalkkio.

Danske Bankin henkilöasiakasrahoituksesta vastaava johtaja Sari Takala.

Korkoputken rajat määräytyvät päivittäin markkinahinnan ja ennusteen mukaan. Esimerkiksi 10 vuoden korkoputkessa lattiataso oli 12. heinäkuuta noin 1,7 prosenttia ja katto 2,7 prosenttia. Näiden tasojen päälle tulee riskin mukainen talouskohtainen asiakasmarginaali.

Danske Bank tarjoaa korkoputkea seitsemälle ja kymmenelle vuodelle, joista jälkimmäinen on suositumpi. Korkoputki määräytyy kuuden kuukauden euriborin mukaan.

Eniten kysyntää on viime vuosina ollut matalilla ja pitkillä korkokatoilla, sanoo Osuuspankin Heinonen. Suosituin tuote on Osuuspankilla ollut yhden prosentin katto 10 vuoden pituudella. Heinosen mukaan tänä vuonna myös kiinnostus korkeampia kattotasoja kohtaan on kasvanut.

Osuuspankki tarjoaa korkokattoa 5–14 vuoden voimassaoloajalla. Korkokaton taso valitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti, Heinonen sanoo.

Korkokaton hinta määrittyy korkomarkkinoilla, ja siihen vaikuttavat vallitseva korkotaso sekä korko-odotukset, Heinonen kertoo. Hintaan vaikuttavat myös korkokaton taso ja pituus. Mitä pidempi ja matalampi korkokatto on, sitä enemmän sille tulee hintaa.

Asuntolainojen viitekorkona yleisimmin käytetyn 12 kuukauden euriborin nousu näyttää kasvattaneen myös korkokattojen suosiota. 12 kuukauden euribor nousi huhtikuussa nollan yläpuolelle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016. Kesäkuussa se nousi jo yli yhden prosentin.

Heinosen mukaan uusissa asuntolainoissa korkosuojauksen suojausaste on viime vuosina noussut tasaisesti, mutta keväällä nähtiin vieläkin kovempaa kysyntää.

– Keväällä uusien asuntolainojen korkosuojausaste oli yli 40 prosenttia ja kesäkuussa 33 prosenttia. Se on edelleen hyvällä tasolla, mutta selkeästi normalisoitunut.

Korkokattoja on otettu yhä enemmän myös vanhoihin lainoihin. Heinosen mukaan yhteydenotot korkosuojaukseen liittyen alkoivat kasvaa kevään aikana ja kasvu on jatkunut edelleen verrattuna viime vuoteen.

Nordean Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala.

Nordean Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala sanoo, että korkokatto otetaan Nordealta tyypillisimmin kymmeneksi vuodeksi. Kattotasot pyörivät Pajalan mukaan tällä hetkellä 2 tai 3 prosentissa.

Pajala kuitenkin huomauttaa, että 12 kuukauden euriborin taso on heilahdellut viime aikoina paljon.

– Korkoliikkeiden voimakkuudesta johtuen valikoima voi muuttua nopeastikin. Ennen tarjolla oli paljon vakiintuneempi valikoima.

Kesäkuun alkupuolella näytti vielä siltä, että 12 kuukauden euribor lähentelisi 3 prosenttia ensi vuoden lopulla. Tällä hetkellä näkymät ovat maltillisemmat, mutta Pajala arvioi, että vuoden kuluttua luku alkaa kuitenkin kahdella.

Pajalan mukaan korkosuojausten kysyntä oli alkuvuodesta hyvin vilkasta. Korkojen lähdettyä noususuuntaan kevään aikana keskustelu korkosuojauksesta asiakkaiden kanssa on entisestään lisääntynyt, mutta kaupankäyntimäärät ovat pysyneet melko samoina.

Pajalan mukaan korkojen nousu onkin jossain määrin hillinnyt uusien sopimusten kysyntää.

– Kun korkotaso nousee, kasvaa myös suojautumisen hinta. Se on vaikuttanut myös joidenkin asiakkaiden päätökseen.

Danske Bankin Takala sanoo, että korkoputkien kysynnässä ei ole ollut eroa tämän ja viime vuoden välillä. Korkoputkien osuus uusissa asuntolainoissa lähestyi viime vuonna 40:tä prosenttia ja määrä on pysynyt samana myös tänä vuonna.

– Kaikista asuntolainoistamme noin kolmanneksessa on nyt korkosuojaus.

Takalan mukaan korkojen nousupaineen myötä yhteydenottoja korkosuojaukseen liittyen on kuitenkin tullut aiempaa enemmän.

– Myös asiakkaat ottavat nyt korkosuojauksen puheeksi ja keskustellaan paljon siitä, miten eri korkotasot vaikuttavat tilanteeseen.