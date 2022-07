Kotkalaisen Svetlanan hunaja­meloni tipahti tullin roska­koriin – näin tiukkoja tuonti­rajoituksia Venäjän rajalla on nyt

Liikenne Venäjän vastaisella rajalla on vilkastunut, mutta kaikki eivät olleet perillä nykyisistä tuontirajoituksista. Auton tankin voi täyttää, mutta bensaa ei enää voi tuoda rajan yli kanistereissa. Myös vodkat ja viskit jäävät tulliin.

Viipurista tullutta Svetlana Seppälää harmittaa. Matka sujui hyvin, mutta elintarvikkeiden tuontimääräykset yllättivät. Hän ei saanut tuoda tuliaisiksi ostamiaan suurta melonia ja tomaatteja Suomeen.

– Oi, hunajameloni on niin hyvää, hän suree tullin portista päästyään.

Kotkassa asuva ja työskentelevä Seppälä on kokenut rajamatkailija. Hän on kotoisin Pietarista, mutta asunut noin 30 vuotta Suomessa. Venäjällä hän käy usein tapaamassa ystäviään.

– Tiesin, että ei saa tuoda mansikoita, ei lihaa, juustoa, maitoa eikä makkaraa. Mutta luulin, että tuomiseni olivat sallittuja.

Tullin verkkosivuilta selviää, että kasvinterveyslainsäädäntö rajoittaa matkailijoita tuomasta Euroopan unionin ulkopuolelta kasveja ja kasvituotteita ilman kasvinterveystodistusta. Kasvien tuontiehtojen tiukennusta perusteellaan kasvintuhoojien leviämisen estämisellä.

Tullin virkailijat tarkastivat autot ja tavarat, jotta maahan ei tuoda tavaraa säännösten vastaisesti.

Seppälä miettii, olisivatko virkailijat aiempaa tarkempia. Venäjän hyökättyä Ukrainaan tuontirajoituksia on myös tiukennettu.

– Ei saa tuoda kanisterissa bensaa, ei vodkaa, ei viskiä, ei tupakkaa, Seppälä luettelee.

Lappeenrannassa pitkään asunut Sergei Kagar huomauttaa, että tupakkaa saa tuoda, jos on yli vuorokauden Venäjällä. Alkoholijuomista saa tuoda vain viiniä ja olutta, mutta ei väkeviä.

– Kaviaaria ei voi tuoda, hän lisää.

” En kuullut tai nähnyt mitään ongelmia sodan tai sanktioiden takia.

Polttoainetta voi toki ostaa auton tankin täyteen. Houkutus siihen on suuri, sillä bensalitran kerrotaan maksavan nyt rajan takana noin 50 ruplaa, mikä on noin 0,85 euroa.

– Totta kai kävin tankkaamassa, Seppälä nauraa.

Pelkän polttoaineen vuoksi Venäjälle ei Sergei Kagarin mielestä kannata lähteä, koska rajan ylitys voi viedä useita tunteja.

Myös Kagar tankkasi Venäjän puolella. Hänen mielestään ei silti ole mitään järkeä lähteä Venäjälle pelkästään polttoaineen vuoksi, sillä tullijonoissa voi tuhraantua pari, kolmekin tuntia.

– Jos olet Suomen kansalainen, tällä puolella tullista pääsee paljon nopeammin, mutta Venäjän puolella menee paljon kauemmin.

Bussinkuljettajana työskennellyt Kagar kävi Venäjällä hoitamassa asioitaan.

– Nyt rajalla autoja oli paljon enemmän kuin aiemmin, hän vertaa.

Matkustus Venäjältä on vilkastunut tämän viikon lopulla selvästi.

Venäjä poisti rajaliikennettä jarruttaneet koronarajoituksensa viikon päätteeksi. Vielä perjantaina maahantulo osin takkusi, mutta lauantaina se sujui matkailijoiden mukaan paremmin.

Viipurilainen Jevgeni Samarin kertoi odottaneensa kaksi tuntia, bussimatkalla ollut Dennis Romanov selvisi tunnin jonotuksella Venäjän puolella ja pääsi Suomen tullista läpi 15 minuutissa.

Dennis Romanov oli matkalla kaupunkilomalle Helsinkiin ensimmäistä kertaa korona-pandemian alkamisen jälkeen.

Ukrainan sota ei Suomesta Venäjällä käyneiden mielestä tuntunut missään. Kagar ei huomannut ongelmia, jotka johtuisivat sodasta.

– En kuullut tai nähnyt mitään ongelmia sodan tai sanktioiden takia, hän sanoo.

Viipurissa oli Seppälän mielestä hyvä tunnelma.

– Kaikki olivat rauhallisia ja iloisia. Ei tapahtunut mitään.

Keskustelut rajan ylittävien kanssa paljastavat, että suuri osa heistä on kaksoiskansalaisia, joille vierailu Venäjällä on rutiinia. Muille se voi olla hankalampaa.

Kaksoiskansalaiset ovat rutinoituneita rajan ylittäjiä.

Korona-aikana passien voimassaoloja on umpeutunut ja kuten Suomessa, myös Venäjällä uuden saaminen vie aikaa. Lisäksi viisumijonot ovat pitkiä. Nyt hakemuksen jättävä voi joutua odottamaan jopa syyskuuhun asti.

Seppälä kertoo pietarilaisesta ystävästään, joka on on hakenut viisumia parisen kuukautta sitten. Matka toteutunee piakkoin, mutta rahakysymykset huolettavat. Venäläiset pankki- ja luottokortit eivät Venäjän-vastaisten pakotteiden vuoksi enää käy Suomessa.

Ostovoimaa venäläisillä on Suomessa sen sijaan aiempaa enemmän.

Lukuisat venäläiset tulevat Suomeen vain ostoksille. Esimerkiksi juustot ovat yhä suosittuja viemisiä.

– Venäläisillä on hyvä aika tulla Suomeen, koska euro on paljon aiempaa halvempi. Noin 60 ruplaa yksi euro, mikä on sama kuin kymmenisen vuotta sitten, Kagar sanoo.

Lukuisat kodin tavarat ja pesunesteet ovat paljon halvempia kuin Venäjällä. Esimerkiksi tuttu tiskiaine voi maksaa täällä vain kolmanneksen Venäjällä pyydetystä hinnasta.

– Monet tulevat vain ostoksille, Kagar sanoo.

Romanov kertoi olevansa matkalla Helsinkiin lyhyelle kaupunkilomalle. Hän aikoi shoppailla ja oli varannut myös pöydän ravintolasta.

Osa rajan ylittäneistä jatkoi suoraan Vantaalle lentokentälle. Samarin oli matkalla Espanjaan Barcelonaan.

Moni venäläinen matkustaa Suomen kautta muualle Eurooppaan.

Venäjän-vastaisten pakotteiden vuoksi Venäjältä ei pääse lentämään Suomeen tai muualle Eurooppaan suoraan. Vaikka automatka Vaalimaan kautta vie aikaa, se voi olla halvin vaihtoehto.

– Esimerkiksi matka Venäjältä Italiaan lentämällä Turkin kautta maksaa noin tuhat euroa, Suomen kautta noin puolet siitä, Kagar sanoo.