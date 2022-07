Katso, miten asuntojen hintojen on käynyt alueellasi – mukana yli 3 000 aluetta Suomesta

Taloussanomat selvitti, kuinka kerrostaloasuntojen hinnat ovat kehittyneet eri alueilla. Mukana ovat kaikki Suomen yli 3 000 postinumeroaluetta.

Asuntojen hinnat ovat nousseet Suomessa viime vuodet kovaa tahtia. Tässä on kuitenkin huomattavia eroja maan eri osissa ja jopa postinumeroalueittain.

Tilastokeskuksen mukaan vuosina 2016–2021 vanhat omistusasunnot kallistuivat koko Suomessa yhteensä 8,1 prosenttia. Kerrostaloasunnoissa nousua oli 10,5 prosenttia ja rivitaloasunnoissa 3,5 prosenttia.

Hintakehitys on kuitenkin ollut huiman erilaista pääkaupunkiseudulla ja rakennemuutoksen koettelemilla paikkakunnilla.

Tämä näkyy alueittain. Kun vanhan kerrostaloasunnon neliöhinta on noussut Espoon Kauklahdessa 59,6 prosenttia vuosina 2016–2021, niin samaan aikaan Heinolan Jyrängössä hinnat ovat laskeneet 39,4 prosenttia.

Toinen esimerkki: Lappeenrannan Skinnarilassa hinnat ovat nousseet 58,9 prosenttia, kun ne Kuopion Saarijärvellä ovat laskeneet 38,2 prosenttia.

Taloussanomat selvitti vanhojen kerrostaloasuntojen hintakehitystä viiden viime vuoden aikana. Tiedot on saatu Tilastokeskuksesta postinumeroalueiden tarkkuudella.

Tilastossa vanhalla asunnolla tarkoitetaan asuntoa, joka on valmistunut aiemmin kuin tilastovuotta edeltäneenä vuonna. Tilasto ei siis sisällä uudiskohteita, eli sellaisia osakkeita, joiden myynti on aloitettu jo rakentamisvaiheen aikana.

Osassa postinumeroalueista kauppoja on tehty niin vähän, ettei neliöhintaa tai viiden vuoden hintavertailua pystytty tietosuojasyistä tekemään. Taloussanomat jätti myös alle kymmenen kauppaa sisältäneet vuodet selvityksessä huomiotta, koska ne eivät ole tilastollisesti järkeviä.

Hintatiedot ovat alueilta, joilla on kaikkiaan 1,4 miljoonaa kerrostaloasuntoa eli 95 prosenttia kerrostalojen asuntokannasta.

Mukana ovat kaikki Suomen yli 3 000 postinumeroaluetta. Vertailun tuorein hintatieto on vielä ennakollinen tilastovuosi 2021.

Yhteistä monelle nopean hintanousun alueelle on se, että lähes kaikille niille on rakennettu satoja uusia asuntoja.

Ykkösenä olevan Espoon Kauklahden alueella on nyt lähes 50 prosenttia enemmän kerrostaloasuntoja kuin vielä viisi vuotta sitten. Sama tilanne on Vantaan Rekolassa. Molemmissa viiden vuoden keskihinta on noussut kymmeniä prosentteja.

Nopeasti kasvaneessa Espoon Kauklahdessa hinnat ovat nousseet selvästi.

Suurella Tampereen Lielahden ympäristön postinumeroalueella (Luoteis-Tampere) asuntojen määrä on lisääntynyt jopa 2 000:lla, eli yli kaksinkertaistunut.

Vaikka hintavertailussa ei ollutkaan mukana varsinaisia uudiskohteita, vastavalmistuneiden talojen suuri määrä alueella näkyy keskiarvohinnoissa.

Eniten hinnanlaskua kokeneiden alueiden joukossa on sellaisia, joissa uudistuotantoa ei paljon ole ollut.

Alueilla, joilla hinnat ovat laskeneet eniten, kerrostaloneliö maksaa usein 500–800 euroa, kun nopeimmin kallistuvilla alueilla hinta on yleisesti tuhansissa euroissa neliöltä.

Miksi sitten esimerkiksi Heinolan Jyrängössä hinnat ovat viime vuosina laskeneet niin selvästi? Alue sijaitsee kuitenkin melko lähellä Heinolan keskustaa.

OP-koti Heinolan myyntijohtajan Heikki Raitasen mukaan taustalla on pitkälti se, että Jyrängön alueella sijaitsee paljon iäkkäitä kerrostaloja.

– Jyrängössä on paljon taloyhtiöitä, joihin ei ole tehty peruskunnostuksia, ja näin on kertynyt remonttivelkaa. Myyntiin tulevat asunnot ovat usein peruskuntoisia kaksioita, Raitanen sanoo.

Jyränkö on vanhaa teollisuustyöntekijöiden asuinaluetta, jossa asuu paljon eläköityneitä tai eläköityviä.

– Kuolinpesät ovat alkaneet myydä asuntoja, mikä on johtanut siihen, että tarjonta ylittää kysynnän.

Seppo Tarvonen viihtyy eläkkeellä Heinolan Jyrängössä.

Heinola ei ole myöskään asuntosijoittajan kannalta kiinnostavin kohde, vaikka monet sijoittavat 15 000–25 000 euron kaksioon, koska sijoitetulle pääomalle saa tuottoa pienemmälläkin vuokratasolla.

Raitasen mukaan kiinteistökauppa käy sinänsä tällä hetkellä Heinolassa hyvin. Erityisesti omakotitaloille on kysyntää edullisen hintatason takia.

– Pieni kaupunki ja hyvät palvelut kiinnostavat lapsiperheitä, myös elinkustannukset jäävät alhaisiksi, Raitanen painottaa.

Toisesta päästä hintakäyrää löytyvän Lappeenrannan Skinnarilan kerrostalojen rivakka kallistuminen kuulostaa erikoiselta.

SP-kodin kiinteistönvälittäjällä Jukka Rusasella on kuitenkin selitys. LUT-yliopisto sijaitsee Skinnarilassa.

– Kampusalueen läheisyys kasvattaa opiskelija-asuntojen kysyntää. Siellä on paljon sijoittajien vuokra-asuntoja. Skinnarila on ollut aina hyvää aluetta.

OP-ryhmän uusimman asuntomarkkinakatsauksen mukaan asuntojen hintakehitys on ollut viime vuosina alueellisesti tasaisempaa kuin se oli viime vuosikymmenellä.

Viime vuonna vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat ripeimmin esimerkiksi Kotkassa, Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Lahdessa, joissa hinnat ovat viime vuosina lähinnä laskeneet.

OP:n senioriekonomistin Tomi Kortelan mukaan taustalla on useampi tekijä. Näistä tärkeimpiä ovat koronan tuoma etätyö ja markkinakorkojen nousu.

– Tänä vuonna asuntohinnat ovat nousseet muualla Suomessa nopeammin kuin pääkaupunkiseudulla. Korona ja etätyö ovat ajaneet ihmisiä seutukuntiin kaupunkien lähellä, osin myös maaseudulle, Kortela sanoo.

Markkinakorkojen nousu uhkaa jäähdyttää etenkin Helsingin keskusta-alueiden hintakehitystä, koska siellä asunnot ovat kalliita.

– Siellä, missä ihmiset joutuvat ottamaan asunnonostoon paljon lainaa, tulee korkojen nousu hillitsemään hintojen nousua. Todennäköisesti siirrytään hieman halvempiin asuntoihin hieman kauemmaksi.

Nyt asuntokaupassa on alkanut näkyä selviä jäähtymisen merkkejä.

Pankkien kesäkuussa julkaisemat asuntomarkkinaennusteet ovat maltillisia. OP odottaa asuntojen hintojen nousun hidastuvan tänä vuonna 0,5–1,5 prosenttiin. Hintojen nousua jarruttavat asuntolainojen viitekorkojen nousu ja talouden hidastuminen.

Myös Nordea arvioi, että asuntohintojen kovin nousu takanapäin. Joissakin asunnoissa saatetaan nähdä jopa laskua. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla yksiöiden hinnat ovat jo kääntyneet loivaan laskuun.