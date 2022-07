Uniperille suunnitellaan uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan pakettia, jossa sallittaisiin myös kustannusten siirtäminen kuluttajille. Sijoittajia neuvottelut eivät vakuuttaneet: pääomistaja Fortumin osake on miltei halvimmillaan 18 vuoteen.

Energiayhtiö Uniperille kaavaillaan porrastettua pelastuspakettia. Suunnitelmasta ovat kertoneet uutistoimisto Reutersille neuvotteluita läheltä seuranneet henkilöt. Asian arkaluonteisuuden vuoksi he eivät halua nimiään julkisuuteen.

Uutistoimiston saamien tietojen mukaan Uniperille voitaisiin ensin antaa hätärahoitusta. Myöhemmin sille sallittaisiin kustannusten siirtäminen kuluttajille.

Saksalainen Uniper on myynyt venäläiseltä energiayhtiö Gazpromilta ostamansa kaasun asiakkailleen kiinteään hintaan vuosien sopimuksilla. Enää se ei kuitenkaan saa kaasua aiempaan hintaan, vaan joutuu ostamaan markkinoilta kaasua, jonka hinta voi olla kymmenkertainen aiempaan verrattuna.

Koska Uniper ei ole voinut korottaa hintojaan kustannuksia vastaavasti, se on valtavissa taloudellisissa vaikeuksia.

Yhtiö on arvioinut menettävänsä jopa 50 miljoonaa euroa päivässä. Se on laskenut, että tänä vuonna tappiot voivat nousta jopa kymmeneen miljardiin euroon. Summan suuruutta kuvaa se, että Suomen valtion vuosibudjetti on noin 65 miljardia euroa.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen torstaina neuvotellut Saksan valtion ja Uniperin edustajien kanssa. Suomen valtio omistaa Fortumista 51 prosenttia ja Fortum omistaa Uniperista 78 prosenttia.

Sijoittajat eivät osakekurssin perusteella odota neuvotteluista kovin hääviä tulosta.

Fortumin osakkeen alamäki alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa ja kurssi painui torstainakin Helsingin pörssissä. Kello 18.15 paikkeilla eli vartin ennen kaupankäynnin päättymistä osake oli laskenut 4,4 prosenttia keskiviikosta. Osake maksoi 11,37 euroa. Halvimmillaan se kävi 11,31 eurossa.

Helsingin pörssin yleisindeksi OMXH oli samaan aikaan 1,5 prosenttia miinuksella.

Osake liikkuu nyt lähellä alinta noteeraustaan 18 vuoteen. Se kävi hieman halvempana keväällä 2016, mutta edellinen vastaava hinta on vuodelta 2005. Tänä vuonna osake on halventunut miltei 60 prosenttia.

Uniperin kurssi oli samoihin aikoihin Frankfurtissa 6,0 prosentin laskussa. Sen arvosta on huvennut tänä vuonna miltei 80 prosenttia.