Vuokralainen sotki asunnon ja aiheutti 35 000 euron remontin – vuokranantaja Laura pani jo asuntoja myyntiin, koska ei enää jaksa

Laura on ollut vaikeiden vuokralaisten vuoksi käräjillä useammin kuin edes muistaa, eikä hän tiedä, haluaako enää jatkossa vuokrata kiinteistöjään.

Laura on kyllästynyt vuokralaisiin, jotka eivät noudata yhdessä sovittuja sääntöjä.

Vuokranantaja ottaa vuokratessa aina riskin. Joskus se kannattaa ja joskus ei, tietää helsinkiläinen Laura. Hän on vuokrannut asuntoja jo kaksitoista vuotta. Yksi asunnoista on Keski-Suomessa ja loput Uudellamaalla. Lauralle asuntosijoittaminen on harrastus, jota hän tekee ict-alan työnsä ohessa.

Lauran mukaan vuokralaiset vaativat koko ajan enemmän asumiselta eivätkä kunnioita yhdessä sovittuja sääntöjä.

– Vuokralla asuminen koetaan huolettomana. Aina ei välitetä siitä, että asunto on jonkun toisen omistama.

Laura vuokraa viittä asuntoa tuttavapiirin, Tori.fi:n ja Facebookin ryhmien kautta. Kerran hän kokeili Vuokraovi-palvelua ja hakemuksia tärähti heti 356 kappaletta.

– Niistä luottotiedot oli ainoastaan 50 hakijalla. Melko pohjanoteeraus. Luottotiedottomien määrä on valitettavasti kasvanut vuosi vuodelta.

Vuokralainen löytyy yleensä nopeasti, vaikka Laura varmistaakin luottotiedot nykyään aina. Hänellä on nimittäin karuja kokemuksia siitä, miten vuokralainen voi tuhota koko asunnon.

Yksi vuokralainen teetti Lauralle 35 000 euron remontin. Hän tuli vuokralle tuttavan suosittelemana ja oli vuokralla pari vuotta ilman isompia ongelmia.

– Sitten tuli tilanne, että vuokraa oli pakko korottaa, koska talossa oli tehty isoja remontteja ja yhtiövastike nousi. Korotus olisi ollut tyyliin 12 euroa.

Vuokrasopimuksessa oli sopimusehtokohta, jossa oli sovittu, että vuokraa voi tarvittaessa nostaa. Kun Laura kertoi, että vuokra voisi pian nousta nousta, vuokralaisella napsahti.

– Hän ilmoitti, että tulee muuttamaan koska ei hyväksy korotusta.

Se sopi Lauralle. Hän lähti näyttämään asuntoa uudelle vuokralaiselle.

– Joka paikka oli täynnä pahvilaatikoita, ja seiniä ei näkynyt. Asuntoa ei voinut edes kiertää keittiötä pidemmälle.

Laura laittoi tilanteen muuton piikkiin.

Pian tuli viesti, että asunto on siivottu ja tyhjä.

– Halusin kiertää irtisanoutuneen vuokralaisen kanssa yhdessä asunnon ja katsoa listan kanssa, onko kaikki ok, mutta vuokralainen ei vastannut yhteydenottoihini.

” ”Asunnossa oli pidetty läksiäisbileet ja koko edelliset viikot olivat olleet railakasta menoa.”

Vuokra-ajan päätyttyä Laura meni itse asuntoon vara-avaimilla ja järkyttyi.

– Naapurin mukaan asunnossa oli pidetty läksiäisbileet ja koko edelliset viikot olivat olleet railakasta menoa. Sen kyllä huomasi. Kaikki lattiat menivät täysin uusiksi keittiötä lukuun ottamatta.

Pari vuotta aiemmin remontoidulla parvekkeella oli entisöity huonekaluja, ja maalit olivat roiskuneet lattialle niin parvekkeella kuin olohuoneessakin. Hoitokoira oli purrut ja raapinut ovenpielet. Sopimuksen mukaan vakituista lemmikkiä ei saanut ottaa.

– Korkeat peilikaapistot oli rikottu, ja peileissä oli halkeamia, kiskot oli väännetty irti.

Myös näkemykset siivouksesta erosivat.

– Kylppärissä oli ihmeellinen käsitys siivouksesta. Kaikki silikonit oli revitty irti lattian rajasta ja kaakeleiden saumoissa oli reikiä. Kaakelit olivat keltaisessa tahmassa ja suihkuseinä revitty irti.

Sisäovista puuttui paloja, ulko-ovi oli sotkussa ja seinällä oksennusta. Seinät piti puhdistaa ja tapetoida uudelleen.

Laura pesi keittiökaappeja, uunia ja sen ritilöitä viitenä päivänä.

– Keittiökaapit oli muuttuneet aivan keltaiseksi. Luulen että liesituulettimen alla oli tupakoitu. Kattokin piti maalata tämän takia raikkaamman näköiseksi.

Lauralla ja vuokralaisella oli erilainen näkemys siivouksesta.

Laura kertoo, ettei ole itse remontoija, joten kaikki korjaustyöt piti teettää ammattilaisilla. Se teki rahapussiin ison loven.

Ennen asunnon tuhoamista vuokralainen oli maksanut vuokran normaalisti kahden vuoden ajan.

– En suostunut palauttamaan hänelle vuokratakuuta, mutta ei se remonttia kattanut.

Laura kertoo, että tarkistaa aina luottotiedot. Nyt kun vuokralainen tuli ystävän kautta, hän huomasi unohtaneensa ne.

– Maksuja löytyi ulosotosta sitten monta kymmentä sivua. Tiedän, että en tule saamaan penniäkään rahaa.

Hirveintä Lauran mielestä on, että asunnon vuokraajalla oli myös lapsi.

– Hän yritti viime hetkellä, että hänen alaikäisen lapsensa voisi kirjata asuntoon, jotta hän saisi Kelalta rahaa.

Vuokralainen esti Lauran yhteydenotot kaikkialla, eikä Laura ole saanut häntä enää kiinni.

– Kaikki kehuivat, kuinka tämän henkilön vuokra tulee ajallaan ja asunto on siistissä kunnossa. Silti vuokrankorotusilmoitus laukaisi jotain.

Laura kertoo, että ongelmia on myös muuten kuin vuokralaisten kanssa. Viimeisin selkkaus on taloyhtiössä, jonka hallituksessa hän on.

– Taloyhtiössä oli henkilö, joka päätti olla maksamatta asuntonsa vastikkeet ja muut maksut. Sitä kesti monta vuotta.

Asia meni käräjäoikeuteen. Perusteena oli, että on lapsen etu asua vanhempien kanssa.

– Ongelmana oli, että perhettä, jolla on lapsia, ei voi häätää asunnosta.

– En kyllä tiedä, onko se lapsen etu jos asunnossa ryypätään, rellestetään ja mesotaan lasten ollessa paikalla ja maksuja on maksamatta yli kahdeksan vuoden ajalta.

Koko tuon ajan muu taloyhtiön väki on maksanut pakolliset kulut heidän puolestaan.

Talouden hallinta ei ollut heillä muutenkaan kunnossa.

– Kävimme asunnossa, ja siellä oli kolme jätesäkillistä avaamattomia laskuja.

Jokainen taloyhtiön osakas on velvollinen maksamaan maksunsa, mutta taloyhtiö voi joutua paikkaamaan epäonnistunutta perintää muitten osakkaitten kustannuksella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että joskus taloyhtiö voi joutua paikkaamaan yhden asunnon omistajan maksamattomia laskuja esimerkiksi lisäämällä sen muiden asunnonomistajien vastikkeisiin.

” ”Maksuja löytyi sitten monta kymmentä sivua. Tiedän, että en tule saamaan penniäkään rahaa.”

Näin meinasi käydä myös Lauran taloyhtiössä.

– Olen istunut käräjillä tästä asiasta niin paljon, etten edes muista.

– Koko prosessi kesti ihan hirveän kauan, kolmesta neljään vuoteen, mutta lopulta oikeuden kautta heille todella tuli häätö.

Ilta-Sanomat on tarkistanut kyseisten vuokralaisten tiedot Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta. Vastikkeita maksamaton vuokralainen ja hänen puolisonsa ovat olleet oikeuden edessä vastaajina useita kertoja niin petos-, velonta- kuin häätöasioissakin.

Vuokranantajana Laura vaatii laajan kotivakuutuksen ja luottotiedot. Hän selvittää myös vuokralaisen maksuvalmiuden.

– Yleensä ei ole ongelmia, vaan vuokralaiset ovat mukavia ja siistejä. Nämä muutamat poikkeukset kyllä vaikeuttavat asioita.

Suomen vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes pitää tärkeänä, että vuokralaisen taustat ja maksukyky selvitetään.

– Jos vuokranantaja luovuttaa avaimet ennen kuin saa vakuuden, hänen turvansa mahdollisia maksurästejä vastaan on heikko.

Laura on oppinut, että aina pitää olla mustaa valkoisella. Hän kuvaa ja videoi asunnon ennen ja jälkeen vuokraamisen ja selvittää vuokralaisensa taustat.

Lauran mukaan vaikeinta on, kun asuntoon tulleita tuhoja pitää alkaa korjata.

– Esimerkiksi jos sosiaalitoimisto on maksanut vakuudet, ne pesevät kätensä ihan totaalisesti tällaisessa tilanteessa. Kun asunto on tuhottu, kahden kuukauden vuokravakuus ei paljon helpota.

Perintäprosessi ei Lauran mukaan ole aivan yksinkertainen.

– Olisi mukava, jos sen voisi hoitaa muutenkin kuin niin, että usein joutuu palkkaamaan itse lakimiehen ja alkaa peräämään maksuja. Ongelmana on myös saada vaikea vuokralainen pois.

Raskaat vuokralaiset saavat Lauran miettimään todenteolla tulevaisuutta.

– Se on niin kohtalon kysymys, millaisen vuokralaisen saan. Nytkin pari kämppää on myynnissä, kun en vain kerta kaikkiaan jaksa enää vääntää näistä asioista.

Laura ei esiinny jutussa omalla etunimellään.