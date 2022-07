Saksalaisen energiayhtiö Uniperin pystyssä pysymisestä on tulossa suomalaisen veronmaksajan päänsärky. Vaan miksi ihmeessä? Keräsimme vastaukset keskeisiin kysymyksiin.

Fortumin tytäryhtiö, saksalainen Uniper on joutunut vaikeuksiin. Vaikeudet kaasun saamisessa uhkaavat johtaa tänä vuonna miljarditappioihin. Fortum on suomalainen energiayhtiö, josta enemmistön omistaa Suomen valtio.

Kyse on nyt siitä, kuka maksaa laskun, Suomi vai Saksa. Ilman tukea Uniper ei selviä tästä vuodesta. Tästä neuvottelevat nyt Fortum sekä Suomen ja Saksan ministerit.

Mistä Uniperin vaikeudet johtuvat?

Uniperin vaikeuksien taustalla on viime kädessä Ukrainan sota, joka on johtanut keväällä ja kesällä Venäjän kaasutoimitusten vähenemiseen.

Kaasupulaan johtivat EU-maiden asettamat Venäjän vastaiset energian tuontirajoitukset ja Venäjän vastatoimina asettamat kaasun vientirajoitukset.

Yksinkertaistettuna Uniper joutuu myymään kaasua halvemmalla kun se itse pystyy hankkimaan. Syynä ovat yhtiön tekemät pitkät toimitussopimukset.

Uniper on aiemmin kertonut saavansa Venäjältä vain 40 prosenttia sovitusta ja joutuu ostamaan loput muualta. Se tulee kalliiksi.

Tilannetta pahentaa maanantaina alkanut Nord Stream 1-kaasuputken huoltotauko, jonka jälkeen kaasutoimitusten jatkuminen on epävarmaa.

Uniper on osallistunut myös epäonniseen Nord Stream 2-putkihankkeeseen, joka on nyt jäissä Venäjä-pakotteiden johdosta. Lähes miljardin euron saatavat kaasuputkihankkeesta kirjattiin tappioiksi jo keväällä.

Miten suomalaiset veronmaksajat liittyvät asiaan?

Ilmeisin maksaja Uniperin kärsimille tappioille on energiayhtiö Fortum, joka omistaa tytäryhtiö Uniperista 78 prosenttia. Suomen valtio - ja siis viime kädessä veronmaksajat - omistaa hiukan yli puolet Fortumista.

Fortum on jo alkuvuonna myöntänyt Uniperille kahdeksan miljardin euron rahoituspaketin, jonka takaisinmaksu on epävarmaa. Uniperin johdon mukaan tästä rahoituksesta iso osa on jo käytetty.

Fortumin rahkeet eivät kuitenkaan riittäisi kattamaan Uniperin energiavälitystoiminnan jatkuvia tappioita. Fortumia painavat ennestään myös yhtiön Venäjän toiminnan alaskirjaukset.

Saksan hallitus on ehdottanut, että Fortum antaisi lisätukea Uniperille. Suomen omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on torjunut tällaiset ajatukset.

Pahimmassa tapauksessa Fortum joutuisi hakemaan lisäpääomaa omistajiltaan, joista suurin on siis noin 51 prosentin osuudella Suomen valtio. Tällöin kärsisivät suomalaiset veronmaksajat, sillä varat olisi nyhdettävä valtion kukkarosta.

Mitä tekee Saksa?

Maksaja voi löytyä Saksan valtiosta ja saksalaisista kaasunkäyttäjistä. Saksa ei voi päästää tärkeää kaasutoimittajaa konkurssiin, mutta valtion miljardituen ehtona on se, että valtio saisi merkittävän osuuden Uniperista. Tämä laskisi suhteessa Fortumin omistusosuutta ja omistuksen arvoa.

Yksi mahdollisuus olisi nostaa käyttäjien maksamaa kaasun hintaa. Tämä näyttää olevan kuitenkin poliittisesti ja sopimuksellisesti vaikeaa. Se edellyttäisi myös Saksan viranomaisilta energiahuollon julistamista hätätilaan.

Uniper on Saksassa tärkeä kaasunjakelija, eikä sitä päästetä kaatumaan. Juuri Saksa kärsii muutenkin kaasupulasta poikkeuksellisen paljon. Taustalla on poliittinen päätös vuodelta 2011 sulkea maan kaikki ydinvoimalat ennen aikojaan. Tämä kasvatti maan riippuvuutta venäläisestä maakaasusta merkittävästi.

Oliko Uniperin hankinta Fortumille virhe?

Fortumille Uniper on ollut myös tuottoisa sijoitus ja se on tukenut Fortumin osingonmaksukykyä. Tästä on hyötynyt osakkeenomistajana myös Suomen valtio, joka on saanut vuosittain Fortumilta satojen miljoonien eurojen osingot.

Nyt osinkolypsyn jatkuminen näyttää epävarmalta. Uniper kutisti alkuvuonna osinkoaan merkittävästi edellisvuodesta ja ilmoitti jakavansa osinkoa ainoastaan lain edellyttämän minimimäärän.

Valtiolle Fortum on pörssi-omistuksista toiseksi arvokkain Nesteen jälkeen. Fortumin osakekurssin luisun myötä yhtiön markkina-arvo on tippunut vuoden alun jälkeen alle puoleen.

Vaikka tämä ei veronmaksajien kukkarossa suoraan näykään, on se laskennallisesti yli kymmenen miljardin tappio.

Valtion omistus tulee säilyttää nykyisen linjauksen mukaan Fortumissa yli 50 prosentissa. Tämä merkitsee sitä, että hallituksen on jatkossakin huolehdittava veronmaksajien eduista yhtiössä.

Mistä miljardilasku oikein tulee?

Uniperin arvion mukaan kuluvan vuoden tappiot voivat nousta jopa kymmeneen miljardiin euroon. Arvioiden mukaan tappiota kertyy nyt jopa 50 miljoonaa euroa päivässä.

Fortum on siis jo tukenut Uniperia kahdeksan miljardin euron rahoituksella ja kärsinyt ison osansa Uniperin osakkeen rajusta kurssilaskusta. Fortum on käyttänyt aiemmin Uniperin osakkeiden hankintaan lähes seitsemän miljardia euroa. Kurssilaskun myötä Uniper-omistusten laskennallinen arvo on merkittävästi pienentynyt.

Lisää rahanmenoa tulee jos Fortum taipuu Saksan valtion toiveiden mukaisesti rahoittamaan Uniperia vielä lisää.

Veronmaksajille menetystä tulee viimeistään silloin, jos Suomen valtio joutuu tukemaan Fortumia rahallisesti. Epäsuorasti veronmaksaja kärsii myös silloin, kun Fortumin valtiolle maksamat osingot kutistuvat.