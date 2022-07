Euro on heikentynyt niin, että tiistaina se maksoi saman verran kuin Yhdysvaltain dollari. Valuutan luisu vaikuttaa useaa kautta elämäämme.

Yhdellä eurolla on tänään saanut yhden dollarin.

Yhteisvaluutta euron dollarihinta on ollut näin matala viimeksi sen alkutaipaleella miltei 20 vuotta sitten. Joitain tilanne hyödyttää, toisia haittaa.

Lue lisää: Eurolla saa nyt vain yhden dollarin

– Matkailu Yhdysvaltoihin on eurooppalaisesta näkökulmasta nyt todella kallista, Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki sanoo.

Paitsi matkojen hintoihin dollarin vahvuus vaikuttaa myös oleskeluun. Yhdysvalloissa kuluttajahinnat ovat nousseet rajusti ja valuuttakurssimuutos vahvistaa tilannetta.

Kuoppamäki ennakoi, että suomalaisetkin pysyttelevät hintojen vuoksi paljon Euroopassa tai suuntaavat Aasiaan.

Toisaalta dollarin vahvistuminen kasvattaa yhdysvaltalaisten ostovoimaa kotimaansa ulkopuolella maailmassa.

– Amerikkalaisia turisteja voi alkaa näkyä aiempaa enemmän Euroopassa. He olisivat tervetulleita varsinkin, kun aasialaisten matkailu on vielä alamaissa.

Suuria turistivirtoja Suomeen Yhdysvalloista ei välttämättä tule, sillä maamme voi Venäjän läheisyyden vuoksi amerikkalaisesta näkökulmasta näyttää sotatantereelta. Kuoppamäki miettii, että ehkä saamme silti ainakin risteilymatkustajia viime aikaista enemmän.

” Matkailu Yhdysvaltoihin on eurooppalaisesta näkökulmasta nyt todella kallista.

Vaikkei matkaa Yhdysvaltoihin suunnittelisikaan, muutos voi koetella kukkaroa. Raakaöljy hinnoitellaan dollareissa. Osa polttonesteiden kovasta hinnannoususta onkin dollarin vahvistumisen syytä.

– Euroina öljy maksaa todella paljon. Hinnannousua on yritetty vyöryttää eteenpäin asiakkaille, Kuoppamäki sanoo.

Sekä bensiinin että dieselin hinta aleni viime viikolla, kun hallitus päätti laskea uusiutuvien polttoaineiden osuutta niissä väliaikaisesti. Kuoppamäki pitää mahdollisena, että hinnat nousevat takaisin 2,50 euron paikkeille, jos dollari vahvistuu yhä.

Lue lisää: Liikennepolttoaineen jakeluvelvoite lasketaan 12 prosenttiin tämän vuoden ajaksi

Monet muutkin raaka-aineet hinnoitellaan dollareissa, mikä kasvattaa niitä käyttävien yritysten tuotantokustannuksia. Samoin Yhdysvalloissa valmistettujen tuotteiden ja tarvikkeiden hinnat kallistuvat.

Yrityksissä vaikutukset riippuvat siitä, missä valuutassa ne ostavat ja myyvät.

– Jos myyt dollareissa ja kotiutat euroiksi, saat aika hyvin euroja, mutta jos hinnoitteluvaluuttana on euro, tilanne on toinen, Kuoppamäki sanoo.

Yritykset pyrkivät siirtämään menonsa myyntihintoihinsa. Se voi kiihdyttää kuluttajahintojen nousua edelleen.

Lue lisää: Ja taas uusi ennätys – euro­alueen inflaatio kipusi 8,6 prosenttiin

– Yritykset saavat tietysti kilpailukykyä siten, että eurooppalaiset hyödykkeet näyttävät amerikkalaisesta näkökulmasta edullisemmilta nyt, Kuoppamäki sanoo.

Kovin mullistavana hän ei silti pidä tätä etua nyt, kun inflaatio laukkaa ja korot jatkanevat nousuaan.

– Näillä on ehkä isompi merkitys taloudelle kuin valuuttakurssimuutoksella.

Pidemmän ajan kuluessa yritysten menestys tai vaikeudet voivat heiluttaa työllisyyttä.

” Varmaan lähitulevaisuudessa nähdään, että dollari on euroa vahvempi.

Sijoittajille alkuvuosi on ollut hankala. Yhdysvalloissakin kurssit ovat laskeneet, mutta dollarin vahvistuminen on tukenut amerikkalaisosakkeiden arvostusta euroissa mitattuna. Näin ollen ne, joilla on ollut vaikkapa teknologiajätti Applen osakkeita tai yhdysvaltalaisrahastoja, ovat hyötyneet.

Vastaavasti näihin sijoittamista vasta harkitseva saattaa olla myöhässä.

– Tai sitten pitää olla hyvin vahva näkemys siitä, että yrityksen arvo nousee tulevaisuudessa niin paljon, että arvon nousun merkitys suurempi kuin valuuttakurssin vaikutus.

Kuoppamäestä tilanne korostaa globaalin hajauttamisenkin tärkeyttä.

– Jos haluaa pitää huolta siitä, että valuuttakurssi ei pääse vaikuttamaan liikaa, ei kannata pitää yhdessä valuutassa liian suurta pottia – ellei sitten halua ottaa näkemystä, hän sanoo.

ekonomistit ovat ennakoineet euron ja dollarin pariteettia, mutta niin Danske Bankissa kuin muuallakin odotettiin, että tasahinta olisi toteutunut vasta myöhemmin tänä vuonna. Kuoppamäki arvioi, että euron luisu voi jatkua, mutta tahti lienee hitaampi kuin tähän mennessä.

– Varmaan lähitulevaisuudessa nähdään, että dollari on euroa vahvempi, hän ennakoi.