Pörssisähkö huippuhinnoissa – poikkeukselliseen tilanteeseen neljä syytä

Useat tekijät vaikuttavat siihen, että sähkön tavanomaista halpenemista kesällä ei ole nyt nähty.

Pörssisähkön hinta on liikkunut tällä viikolla huipputasoilla. Vuoden takaiseen verrattuna hintataso on ollut pahimmillaan yli nelinkertainen.

Vattenfallin mukaan pohjoismaisessa sähköpörssi Nordpoolissa pörssisähkön tuntihinta on tiistaina liikkunut yli 55 sentissä kilowattitunnilta.

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sopimuksen marginaalin. Tukkumarkkinoiden spot-hinnat vaihtelevat tunneittain kysyntä- ja tarjontatilanteen mukaan.

Eilen oltiin puoliltapäivin jopa yli 68 sentissä kilowattituntia kohden, kun vuotta aiemmin oltiin alle 9 sentissä.

Yleensä sähkön hinta on alimmillaan kesällä ja korkeimmillaan talvella, kun pakkanen lisää sähkön kulutusta ja nostaa hintaa.

Tänä vuonna sähkön spot-hinta on pysynyt kuitenkin korkealla myös kesällä. Viime kuussa Suomen hinta-alueen veroton keskihinta oli noin 14 senttiä kilowattitunnilta, kun se viime vuoden kesäkuussa oli 5,6 senttiä.

Vattenfallin kuun vaihteessa julkaiseman sähkömarkkinakatsauksen mukaan spot-hinnat ovat pysyneet nyt epätavallisen kalliina. Samalla määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat ennätyskorkeita.

Tämä johtuu siitä, että tuulituotannossa on ollut suuria vaihteluja ja siitä, että sähköntuonti Venäjältä on loppunut. Samaan aikaan vesitilanne Pohjoismaissa on pysynyt heikkona. Lisäksi Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käyttöönotto on viivästynyt.

Keski-Euroopassa sähkö on kallistunut, koska Ukrainan sodan takia sähköntuotannossa käytettävän maakaasun ja kivihiilen hinta on kohonnut ennätyksiin. Koska Suomen sähkömarkkinat ovat yhteydessä Eurooppaan, on hinta kohonnut täälläkin.

Tältä pohjalta spot-hinnat tulevat Vattenfallin mukaan pysymään edelleen korkeina, ja vuorokauden sisällä voi esiintyä suuriakin hintapiikkejä.