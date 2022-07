Neuvottelut Uniperin pelastamisesta "loppusuoralla"

Saksan talousministeriön tiedottajan mukaan neuvottelut energiayhtiön tukemisesta eivät ole helppoja.

Neuvottelut saksalaisen energiayhtiö Uniperin tukemisesta ovat loppusuoralla, kertoo Saksan talousministeriön tiedottaja. Uniper on suomalaisen Fortumin tytäryhtiö.

Hänen mukaansa neuvottelut eivät ole helppoja, mutta maan hallitus toivoo voivansa ilmoittaa ”pian” ratkaisusta.

Tiedottaja ei paljastanut neuvottelujen etenemisestä mitään yksityiskohtia.

Uniper pyysi perjantaina Saksan valtiolta tukea. Syynä yhtiön vaikeuksiin on se, että yhtiö on ollut merkittävä venäläisen maakaasun ostaja. Venäjä on vähentänyt kesäkuussa kaasutoimituksiaan Saksaan. Uniper on saanut kaasuyhtiö Gazpromilta vain noin 40 prosenttia sopimusten mukaisista kaasumääristä.

Tämä on vaikeuttanut Uniperin sitoumuksia asiakkailleen ja kaasua on ollut pakko hankkia kalliiseen markkinahintaan muualta.

Fortum omistaa Uniperista 78 prosenttia ja on upottanut siihen miljardeja euroja. Suomen valtio omistaa Fortumista 50,8 prosenttia.