Oikein asennettu ja huollettu ilmalämpöpumppu helpottaa monen elämää ympäri vuoden.

Huoltamaton tai väärin asennettu ilmalämpöpumppu saattaa tehdä isoa vahinkoa kesäaikaan. Ilmalämpöpumpuista on aiheutunut satoja vuotovahinkoja, selviää LähiTapiolan ja Pohjola Vakuutuksen tiedotteista.

Moni viilentää kotiaan ilmalämpöpumpulla tai siirrettävällä viilennyslaitteella. Pohjola Vakuutuksen tietojen mukaan laitteiden aiheuttamien vahinkojen lukumäärä on kasvanut samalla kun laitteet ovat lisääntyneet.

LähiTapiolan mukaan iso osa ilmalämpöpumppujen vahingoista liittyy laitteiden rikkoutumiseen.

– Sähkövirran häiriöt, jotka johtuvat puun kaatumisista sähkölinjoille tai salamaniskuista rikkovat ilmalämpöpumppuja. Yleinen syy on myös laitteen osan rikkoutuminen. Muutaman kerran vuodessa ilmalämpöpumppu aiheuttaa rikkoutumisensa yhteydessä myös tulipalon, tiedotteessa kerrotaan.

LähiTapiolassa ja Pohjola Vakuutuksessa on huomattu, että ilmalämpöpumppujen sisäyksikköön saattaa kertyä vettä, joka voi valua sisälle ja aiheuttaa vesivaurioita.

Ongelmatilanteet viilennyslaitteiden kanssa johtuvat usein siitä, ettei laitteen kondenssivesisäiliötä ole muistettu tyhjentää tai laite on jätetty valvomatta.

– Joskus on ollut jopa tapauksia, joissa laite on jätetty viikonlopuksi päälle ja lähdetty lomalle. Eteen on tullut myös vahinkoja, joissa laitteen oman kondenssivesisäiliön koko on todettu riittämättömäksi ja vesi on ohjattu esimerkiksi ämpäriin. Näin ei kannata toimia, koska käyttövirheet voivat vaikuttaa siihen, että takuu raukeaa ja laite ei ole enää turvallinen käyttää, Pohjola Vakuutuksen omaisuuskorvauspalveluiden korvauspäällikkö Sini Kujala kertoo.