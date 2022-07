Mökkikaupoilla kannattaa keskittyä muutamiin tärkeisiin yksityiskohtiin, jotta välttyy pettymyksiltä ja riitatilanteilta.

Suomalaiset rentoutuvat mökillä, mutta mökin osto ei ole aivan yksinkertaista puuhaa. Mökillä voikin yllättäen haista oudolta tai vilistä tuholaishyönteisiä. Reklamaatiot mökkikaupoista ovat lisääntyneet, selviää Kiinteistölakimies Group oy:n tiedotteesta.

Kiinteistöriitoihin ja -juridiikkaan erikoistunut Kiinteistölakimies Suomi Oy:n toimitusjohtaja Noora Salokangas muistuttaa, että mökkikaupassa kannattaa olla yhtä huolellinen kuin omaa kotia ostaessa.

Yleisimmät virheet, jotka ilmenevät mökkikauppojen jälkeen liittyvät home- ja sisäilmaongelmiin tai siihen, että annetut tiedot eivät pidä paikkaansa.

1. Onko kiinteistönvälittäjä mukana myyntiprosessissa?

Välittäjällä on laaja vastuu sekä mökin myyjää että ostajaa kohtaan. Vaikka välittäjällä on oma vastuunsa, on myyjä joka tapauksessa vastuussa välittäjän antamista tai antamatta jääneistä tiedoista.

– Jos välittäjä ei ole mukana prosessissa, myyjän tulee huolehtia muun muassa tarvittavista dokumenteista. Ostajalla puolestaan korostuu tällöin kyselijän rooli, kun hänen täytyy muistaa tarttua oleellisiin kysymyksiin, Salokangas kertoo.

2. Tarkasta mökin sisäilma ja kunto

Kannattaa miettiä, haiseeko mökissä tunkkaiselta tai pistävältä? Se voi viitata ilmanvaihto- tai homeongelmiin. Kaikki sisätilat kannattaa tarkastaa ja myös kuntotarkastuksesta voi olla etuja.

3. Älä epäröi kysellä

Esitä myyjälle tai välittäjälle kysymyksiä mieltäsi askarruttavista asioista mielellään kirjallisesti. Näin ne jäävät talteen ja tarvittaessa niihin voidaan palata.

4. Selvitä, millaiseksi mökki on rekisteröity

Selvitä rakennusluvasta, onko mökki rekisteröity vapaa-ajan vai vakituiseksi asunnoksi. Tiedolla on merkitystä etenkin silloin, kun suunnittelet muuttavasi asumaan mökille vakituisesti, sillä vapaa-ajan asunnossa ei saa ilman käyttötarkoitusten muutosta asua ympäri vuoden.

5. Esisopimus vai ostotarjous?

Jos mökki on kiinteistömuotoinen, ostotarjouksesta puhutaan esisopimuksena. Esisopimus pitää tehdä maakaaren määrämuodossa, Salokangas vinkkaa. Jos mökki on asunto-osakeyhtiömuotoinen tai kyseessä on vuokraoikeuden kauppa, tehdään tyypillisesti ostotarjous. Jos välittäjä on mukana myyntiprosessissa, hän laatii kyseiset dokumentit.

6. Reklamoi hyvissä ajoin

Jos mökistä paljastuu harmillisia yllätyksiä, selvitä tilanne rakennusterveysasiantuntijan avulla ja tee virheilmoitus. Myös terveystarkastajan lausunto voi olla paikallaan.

– Kun ostaja on huomannut virheen, tulee hänen reklamoida kohtuullisessa ajassa ja selvittää aktiivisesti epäilemänsä virheen tila ja merkitys. Usein viimeistään tässä kohtaa otetaan asiantuntija avuksi. Myös myyjän vastuu on selvitettävä. Yleensä mökki on kiinteistömuotoinen, joten vastuun absoluuttinen takaraja on viisi vuotta kaupanteosta. Asunto-osakeyhtiöissä se on kaksi vuotta, Salokangas selventää.