Fortumin tytäryhtiö Uniper hakee Saksan valtiolta tukea – pöydällä myös saksalaisyhtiön pilkkominen

Uniper on kärsinyt merkittävästi Venäjän rajoitettua kaasun vientiä ja on sen vuoksi taloudellisissa vaikeuksissa, Fortum kertoo.

Uniperin pääkonttori on Saksan Düsseldorfissa.

Suomalaisen energiayhtiö Fortumin saksalainen tytäryhtiö Uniper on tänään hakenut Saksan uuden energialainsäädännön mahdollistamaa tukea. Fortum kertoo asiasta tiedotteessaan.

– Uniper, joka on Saksan suurin kaasun maahantuoja, on kärsinyt merkittävästi Venäjän rajoitettua kaasun vientiä ja on sen vuoksi taloudellisissa vaikeuksissa, Fortum kertoo

Kesäkuun puolivälin jälkeen Uniper on saanut vain noin 40 prosenttia sopimusten mukaisista kaasumääristä Venäjältä ja joutunut hankkimaan korvaavan kaasun markkinoilta merkittävästi korkeampaan hintaan.

Fortum kertoo käyvänsä käy Saksan hallituksen kanssa keskusteluja rakentavassa hengessä löytääkseen ratkaisun, jolla Uniperin toimintaedellytykset – sekä taloudellinen vakavaraisuus että liiketoiminnan riskien hallinta – voidaan varmistaa.

Sen mukaan keskusteluissa on ollut esillä useita ratkaisuvaihtoehtoja, näiden joukossa myös Uniperin liiketoimintojen uudelleenorganisointi niin, että Saksan energiajärjestelmälle keskeiset liiketoiminnot irrotetaan muista toiminnoista valtion omistukseen.

Mahdollisesta ratkaisusta ei ole Fortumin mukaan tehty päätöksiä.

Saksan parlamentti on tänään hyväksynyt useita lainsäädäntömuutoksia Saksan huoltovarmuuden turvaamiseksi. Lainsäädännön avulla Saksan hallitus voi tukea energiayhtiöitä näiden toiminnan vakauttamisessa lyhyellä aikajänteellä.

– Olemme Fortumissa tyytyväisiä, että Saksan parlamentti on nyt hyväksynyt työkalupakin, jonka avulla energia-alaa voidaan nopeasti ja lyhytaikaisesti tukea tässä energiakriisissä. Toivomme, että Saksan hallitus ottaa välittömästi käyttöön uuden lainsäädännön mahdollistamat työkalut energia-alan ja erityisesti Uniperin tilanteen vakauttamiseksi samalla, kun jatkamme keskusteluja laajemmista, pysyvistä ratkaisuista, Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoi tiedotteessa.

Fortum on jo tukenut Uniperia 8 miljardin euron suuruisella konsernin sisäisellä rahoituksella, joka koostuu osakaslainasta ja emoyhtiön takauksesta. Fortumin mukaan Uniper on käyttänyt tästä rahoituksesta jo suurimman osan.