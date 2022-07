Suomalaiset kansoittavat jälleen Tallinnan – tämä on ruuan, viinan ja lääkkeiden hinta­taso nyt

Tallinna ei ole hintatasoltaan enää sellainen paratiisi kuin jokunen vuosi sitten.

Viro on ottanut Suomea nopeasti kiinni elintasossa. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen enteili kesäkuun lopussa, että tätä menoa virolaisten elintaso painelee suomalaisten ohi 2030-luvun puolivälissä.

Jo Länsisatamassa sen huomaa, kun terminaali pullistelee väkeä. Keskiviikkoaamun (6.7.) laivavuoro Tallink Siljan Megastarilla Helsingistä Tallinnaan on likipitäen täynnä.

Ja jos jättää viron ja venäjän laskuista, Tallinnan keskustassa suomi on selvästi puhutuin ja kuulluin kieli. Ja paikka paikoin yleisin kieli, vaikka Viron kansalliset kielet laskettaisiin mukaankin.

Suomalaiset ovat taas löytäneet Tallinnan kahden koronakesän jälkeen. Tämän ovat huomanneet myös Nautica-ostoskeskuksessa Rimin juusto-osastolla työskentelevä Jüri sekä vanhankaupungin Route 33 Bar & Grill -ravintolan kassa-tarjoilija Kristina.

Juusto-osaston myyjä Jüri on mielissään, kun korona on ohi ja turistit tulevat taas Tallinnaan.

– Kahteen vuoteen täällä ei käynyt juuri lainkaan ulkomaalaisia. Tilanne alkoi muuttua toukokuussa, ja nyt suomalaisia käy jo todella paljon. On todella tärkeää, että Suomesta ja Ruotsista tulee risteilylaivoja Tallinnaan. Koronan jälkeen Tallinnassa on käynyt ehkä sellaisiakin, jotka eivät olisi muutoin käyneet, Jüri sanoi.

Jürin mukaan suomalaiset ostavat erityisesti savu- ja kuminajuustoa.

Kristina sanoo, että suomalaiset ovat hänen arvionsa mukaan suurin ulkomaalainen asiakasryhmä.

– Turistien määrä on lisääntynyt selvästi sen jälkeen, kun matkustusrajoitukset ja koronapassi poistettiin. Suomalaisia käy eniten. Myös brittituristeja on paljon, ja ihan uutena ryhmänä ovat intialaiset, joita on alkanut olla runsaasti, Kristina sanoi.

Kristina ei ollut töissä koronapandemian pahimpina aikoina, mutta nyt asiakkaita – erityisesti suomalaisia turisteja – riittää taas.

Monet matkaavat Viroon edelleen halvan viinan takia. Alkoholi onkin Suomen hintoihin verrattuna selvästi edullisempaa. Esimerkiksi Hartwallin lonkeron 24 tölkin pakkaus maksoi Rimissä 29,90 euroa, Alkon verkkokaupassa 12 tölkin pakkaus oli 31,80, eli 24 tölkkiä maksaa 63,60 euroa.

Myös puolen litran pullo Koskenkorvaa (Rimissä 8,99, Alkossa 14,89), Metsmaasikas-likööriä (Rimissä 6,19, Alkossa 9,95) tai Vana Tallinnaa (Rimissä 12,29, tarjouksessa jopa 9,59 ja Alkossa 19,48) oli Virossa selvästi halvempaa.

Alkoholin hinta on Virossa kuitenkin selvästi noussut. Vielä toukokuussa viinan hinta oli Virossa matalampi kuin ennen koronapandemian alkua, mutta parissa kuukaudessa hinnat ovat hyvinkin nousseet vuoden 2018 tasolle, jopa ylikin.

Alkoholista vain Koskenkorvan hinta oli selvästi pudonnut parin kuukauden takaisesta. Johnnie Walker -viskin neljänneksen hintapudotus selittyi suurelta osin sen johdosta, että tuote oli Rimissä tarjouksessa.

Vaikka alkoholi on kallistunut Virossa paljon, se on silti yhä selvästi halvempaa kuin Alkossa.

Laivoilta osan alkoholituotteista voi saada sitten vielä Viron maahintojakin edullisemmin.

Sama koskee lääkkeitä. Esimerkiksi tulehduskipulääkkeistä 100 tabletin pakkaus Aspirin 500 mg:aa maksaa Yliopiston apteekin verkkokaupassa 17,45 euroa, Nautica-ostoskeskuksen apteekissa sen hinta oli 9,73.

Syöminen ja juominen ravintolassa ei ole Tallinnassa enää kovin paljon edullisempaa kuin Suomessa. Ravintolan sijainti ja taso tosin vaikuttavat paljon.

Myös 12 tabletin pakkauksessa Panadol 500 mg:aa (Suomi 3,94, Viro 2,27) tai 100 gramman pakkauksessa Voltaren-kipugeeliä (Suomi 26,90, Viro 12,77) oli selvät hintaerot.

Samoin allergialääkkeet ja silmätipat olivat yleisesti noin kolmanneksen edullisempia kuin Suomessa.

Muutoin Viro ei ole suomalaiselle enää sellainen paratiisi kuin vielä jokunen vuosi sitten. Peruselintarvikkeet ruokakaupassa ovat kallistuneet useita kymmeniä prosentteja sitten marraskuun 2018 ja ovat jo Suomen hinnoissa, paikoitellen jopa kalliimpia.

Epätavallisia hintapompahduksia selittää se, että IS:n vieraillessa Rimissä norjalainen lohifilee oli tarjouksessa ja sen takia kilohinnaltaan 9 euroa halvempi kuin toukokuussa. Tomaatin roimaa halpenemista selittää puolestaan se, että nyt on satokausi meneillään.

Pääkaupunkiseudulla asuvalle Tallinna voi vielä näyttäytyä edullisena, mutta muualla Suomessa asuvilla hintaero ei ole mitenkään massiivinen.

Esimerkiksi Viru-keskuksen kahviloissa espresso maksaa keskimäärin kaksi ja cafe latte kolme euroa, vanhankaupungin pohjoispuolen McDonald’sissa Big Mac 3,80 euroa ja läheisessä Hesburgerissa kerroshampurilainen 3,90 ja juustohampurilainen 1,60 euroa.

Kahden raastavan koronavuoden jälkeen Tallinna pullistelee taas Suomesta ja muualta tulevista turisteista.

Vanhankaupungin ravintoloiden terasseilla oluttuoppi oli 4,50 eurosta ylöspäin, ulkofileepihvin hinta oli noin 17 euroa ja sisäfileepihvit päälle kahdenkympin.

– Ei tänne edullisuuden takia tarvitse tulla. Hintataso on kutakuinkin sama, jossakin jopa kalliimpi. Hotelleissa on edullisempi viettää yö kuin Suomessa. Yö Viru-hotellissa maksoi 80 euroa, ja jos menisi 2–3 kilometriä ydinkeskustan ulkopuolelle eikä vaatisi mitään luksusta, yön saisi 60 eurolla, helsinkiläis-joensuulaiset sisarukset Jaana ja Anita sanoivat.

He olivat Tallinnassa lähinnä vaateostoksilla.

– Tallinnassa on erilaisia vaatekauppoja kuin Suomessa, ja täältä saa sellaisia vaatteita, laukkuja ja kenkiä, joita ei Suomesta saa, sisarukset lisäsivät.

Osa lähtee Tallinnaan vain viettämään vapaa-aikaa kuten tamperelaiset Juha ja Juha-Pekka.

– Tämä oli sellainen vaimojen organisoima reissu, miehet hymyilivät.

Kippis Tallinnalle! Juha (vas.) ja Juha-Pekka nauttivat auringonpaisteesta ja kylmistä juomista rouvien kierrellessä ostoksilla.

Sillä välin kun rouvat kiertelivät shoppailemassa, Juha ja Juha-Pekka istuskelivat vanhankaupungin ytimessä terassilla, nauttivat auringonpaisteesta ja paransivat maailmaa lasillisten ääressä.

– Katselimme ulkomaanmatkoja Italiaan ja Ranskaan, mutta ne olivat aivan törkeän kalliita. Siirsimme sen reissun syksyyn ja tulimme sen sijaan tänne, Juha-Pekka sanoi.

Sari Luoma ja Kari Äikäs Kouvolasta olivat tutustumassa kävellen vanhaankaupunkiin.

– Aiemmin tulikin tehtyä shoppailumatkoja. Nyt katselemme kaupunkia ja nautimme hyvästä ruuasta, Luoma sanoi.

Sari Luoma ja Kari Äikäs tutustuivat Tallinnan vanhaankaupunkiin.

Äikäs oli Tallinnassa ensimmäistä kertaa.

– Hintataso vaikuttaa ihan kohtuulliselta, ei päättömältä kumpaankaan suuntaan, Äikäs luonnehti.

Näin vertailu on tehty:

IS SELVITTI Tallinnan hintakehitystä vertaamalla suosittujen tuotteiden tämänhetkisiä hintoja vapun hintoihin.

Ensimmäiset alkoholijuomien hinnat on kerätty vuonna 2007, elintarvikkeiden ja lääkkeiden hinnat taas vuonna 2010. Tallinnan kauneushoitojen hinnat vuodelta 2013 ovat peräisin HS:n artikkelista.

Hintavertailussa ovat mukana myös marraskuussa 2018 kerätyt hinnat.

Hinnat pyrittiin mahdollisuuksien mukaan keräämään samoista liikkeistä.

Esimerkiksi osa alkoholituotteista on halvempia alkoholin erikoisliikkeissä kuten Callessa tai SuperAlkossa. Osa elintarvikkeista puolestaan oli tarjouksessa, eli niiden perushinta on jonkin verran korkeampi.

Kauneushoidoissa ei hintojen prosenttimuutosvertailua tehty, koska tarjolla oli useita erisisältöisiä, -kestoisia ja -hintaisia hoitoja. Täten absoluuttinen vertailu olisi ollut vaikeaa.

TÄÄLTÄ HINNAT KERÄTTIIN:

Alkoholit:

2007: Rimi Tallinna Norde Centrum

2018: Nautica Rimi Hyper

2022: Nautica Rimi Hyper

Monet elintarvikkeet ovat Suomen hinnoissa.

Elintarvikkeet:

2010: Prisma Peremarket

2018: Nautica Rimi Hyper

2022: Nautica Rimi Hyper

Lääkkeet:

2010: Ülikooli Apteek, Liivalaia Apteek, Sadamarketi Apteek

2018: Sadamarketi Apteek

2022: Südameapteek Nautica

Kauneushoidot:

2013: Viru Ilusalong

2018: Viru Ilusalong

2022: Aulis Ilusalong