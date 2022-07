Ranska aikoo kansallistaa ydinenergiajätti EDF:n

EDF:llä on 56 ydinreaktoria eri puolilla Ranskaa.

Ranskan valtio suunnittelee energiayhtiö EDF:n kansallistamista maan energiahuollon turvaamiseksi. Pääministeri Elisabeth Borne kertoi asiasta maan parlamentille keskiviikkona.

Bornen mukaan kansallistaminen vahvistaisi EDF:n kykyä toteuttaa nopeasti välttämättömiä energiahankkeita. Hän ei kertonut, miten tai milloin yhtiö olisi tarkoitus ottaa kokonaan valtion omistukseen.

EDF on merkittävä sähköntuottaja, jolla on 56 ydinreaktoria eri puolilla Ranskaa. Presidentti Emmanuel Macron on antanut yhtiölle tehtäväksi rakentaa Ranskaan kuusi uutta ydinreaktoria. Ranskassa iso osa sähköstä tuotetaan ydinvoimalla.

Ranskan valtio omistaa jo ennestään 84 prosenttia EDF:stä. Lopuista osakkeista valtaosa on institutionaalisten sijoittajien ja piensijoittajien hallussa. Vähemmistöosakkaiden omistusten arvo on nykykurssilla noin viisi miljardia euroa.

Lue lisää: Energiapomot vaativat brittihallitukselta toimia ”kauhean ” hintashokin pehmentämiseksi