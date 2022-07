Piponiuksen talo myynnissä – tältä näyttää historiallisen talon sisällä

Imatran maamerkki, Piponiuksen talo, etsii uutta omistajaa. Imatran Valtionhotellia vastapäätä tonottava rakennus edustaa 1920-luvun klassismia ja sen on suunnitellut arkkitehti Uno Ullberg.

Vuonna 1926 rakennettu talo on ollut nykyisellä omistajaperheellä 1970-luvulta ja talossa on asuttu vuoden 2020 kesäkuuhun saakka.

700 neliöinen talo on Museoviraston suojelema ja sen pyyntihinta on 270 000 euroa. Talossa on kahden kerroksen lisäksi kellarikerros ja ullakko.

Talo edustaa tyylisuunnaltaan 1920-luvun klassismia.

Talossa on 8 huonetta per kerros ja lisäksi kaksi keittiötä, WC-tilaa ja auloja.

Talon freskon kerrotaan kuvaavan Piponiuksen perhettä.

– Esimerkiksi ulkomaisia toimittajia on käynyt museossa aiempaa enemmän, koska maailmanpoliittinen tilanne on mikä on, Seppo Kairikko kertoo.

Rakennuksessa toimii Veteraanimuseo. Se on taloa kauppaavan kiinteistönvälittäjä Seppo Kairikon mukaan kiehtonut ostajia. Hän kertoo, että nykyinen omistajasuku pitää museota siihen saakka, että omistajanvaihdos tapahtuu. Museon jatko riippuu siitä, mitä uudet omistajat päättävät.

Kairikon mukaan Piponiuksen talosta tekee erityisen sen pitkä historia, arkkitehtuuri ja sijainti keskellä kaupunkia.

– Talosta tekee erityisen myös se, että se on nimetty rakentajansa mukaan ja talo on kantanut sitä nimeä näihin päiviin saakka.

” Talosta tekee erityisen myös se, että se on nimetty rakentajansa mukaan ja talo on kantanut sitä nimeä näihin päiviin saakka.

Talon keittiössä on 12 leivän leivinuuni.

Rakennus oli vakituisessa asuinkäytössä kesään 2020 saakka.

Ruokasalissa sijaitsee kaakelitakka.

Molemmissa kerroksissa on kahdeksan huonetta.

Piponiuksen talo on kerännyt tiedusteluja ja katsojia.

Talosta tulee päivittäin tiedusteluja ja näyttöjä on järjestetty paljon.

– Onhan se täysin uniikki kohde, ei tuollaista ole toista. Ostajakuntakin on vähän erilaista, he arvostavat muuta kuin keskimääräiset talonostajat.

Museoviraston suojeleman talon julkisivua ei saa muuttaa ainakaan ilman tiivistä yhteistyötä museoviraston kanssa. Se koskee myös tontilla olevaa puustoa.

– Sisäpuolisia osia ja talotekniikkaa suojelu ei koske niin paljon, talotekniikkaa saa esimerkiksi nykyaikaistaa, kertoo Kairikko.