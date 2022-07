Selvitys: Pelkosenniemellä eniten pankkiautomaatteja asukasta kohden

Pelkosenniemellä on asukkaita kohden Suomessa eniten pankkiautomaatteja. Määrällisesti automaatteja on kuitenkin eniten Helsingissä.

Suomessa on kuntia, joista puuttuu tämä näky kokonaan.

Vertailupalvelu VertaaEnsin.fi on selvittänyt pankkiautomaattien tiheyttä Suomessa kunnittain ja maakunnittain.

Vertailua varten laskettiin keskimääräinen etäisyys lähimmälle automaatille ja se mistä kunnasta löytyy eniten automaatteja suhteessa asukaslukuun.

Lyhin matka pankkiautomaatille on helsinkiläisellä, jolla sille on keskimääräisesti 1,1 kilometrin matka. Inarissa matkaa kertyy eniten, sillä siellä lähimmälle saman kunnan automaatille on matkaa peräti 93,1 kilometriä.

Eniten pankkiautomaatteja kunnan asukaslukuun suhteutettuna on Pelkosenniemessä, jossa on yksi pankkiautomaatti 462 asukasta kohden.

Lapin pienimmässä kunnassa on kuitenkin vain vajaat tuhat asukasta, joten palkintosijaan riittää kaksi automaattia.

Vähiten pankkiautomaatteja on taasen Pedersören kunnassa, jossa on vain yksi automaatti 11 172 asukasta kohden.

Määrällisesti eniten pankkiautomaatteja löytyy Helsingistä, jossa on 192 automaattia. Toisessa päässä ovat kunnat, joissa ei ole yhtään automaattia. Näitä on peräti 22 ja niistä 13 sijaitsee Ahvenanmaalla.

