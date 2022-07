Huoltovarmuuskeskuksen johtaja TE:ssä: Ensi talvena kuin energiakriisissä

Kotitalouksien on syytä varautua siihen mahdollisuuteen, että energiaa on alettava säästämään.

Huoltovarmuuskeskuksen energiahuolto-osaston johtajan Pia Oeschin mukaan Suomessa pitää varautua siihen, että sähkö, lämmitys ja polttoaineet voivat olla ensi talvena hyvinkin kalliita.

– Huolestuneena me tätä koko sektoria tarkastelemme tällä hetkellä, Oesch sanoo Talouselämälle.

– Tällä hetkellä varaudumme pahimpiinkin skenaarioihin.

Oesch mukaan moniin asioihin liittyy epävarmuutta, jota on vielä vaikea ennustaa. Oeschin mukaan on kuitenkin olemassa riski, että Suomessa voidaan nähdä ensi talvena 1970-luvun energiakriisin kaltainen tilanne.

Hänellä ei ole vastausta siihen, voidaanko sähkön osalta nähdä ensi talvena suoranaisia toimituskatkoksia.

– Uskon, että siihen meillä on vastaus alkusyksystä. On vaikea vielä uskoa sähkökatkoksiin, mutta viisaaseen energian käyttöön on varmaan jokaisen varauduttava.

Kotitalouksissa onkin syytä miettiä, riittäisikö ensi talvena matalampi huonelämpötila tai onko tarve niin usein lämmittää saunaa kuin nyt.

Olennaista on se, saadaanko Olkiluoto 3 -ydinvoimala käyttöön suunnitellusti joulukuussa.

– Olemme aika kriittisellä polulla, jos se ei ole tämän hetkisen arvion mukaisesti valmis joulukuussa, Oesch sanoo.