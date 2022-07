Pientalojen omistajille 40 miljoonan euron tukipotti – avustusta riittää 33 000:lle

Valtio jatkaa tukeaan fossiilisista lämmitysmuodoista irtautujille. Nyt mukaan tulee myös maakaasu.

Toisessa lisätalousarviossa osoitetaan kuluvalle vuodelle 40 miljoonaa euroa lisää öljy- tai kaasulämmityksestä luopuville pientalojen omistajille.

Syksystä lähtien tukea saa myös maakaasulämmityksestä irtautumiseen. Avustusta tullaan myöntämään pitkälti samoin ehdoin kuin öljylämmityksestä luopuville ja sitä voi hakea 7. huhtikuuta jälkeen syntyneisiin kustannuksiin.

– Fossiilienergiasta irtautuminen on ilmastoteko, joka myös lisää yhteiskuntamme energiaitsenäisyyttä ja huoltovarmuutta, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) tiedotteessa.

Nyt myönnetyt määrärahat mukaan luettuna avustusta riittää yhteensä 33 000 pientaloon.

Kansallista määrärahaa voidaan myöntää myös kotitalouksille, jotka korvaavat öljy- tai kaasulämmityksen kaukolämmityksellä. Kaukolämpö on ollut aikaisemmin tuettavien lämmitysmuotojen joukossa, mutta tällä hetkellä käytössä olevia EU:n elpymisvälineen määrärahoja ei ole voitu myöntää kaukolämpöön siirtyville.

Avustusta myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Jo yli 23 000 öljylämmityksen vaihtajaa on hakenut avustusta vuodesta 2020 lähtien. Myönteisen päätöksen on saanut pian 14 000 hakijaa, ja remontteja on toteutettu noin 10 200 kappaletta.

Hakemusten käsittely on ruuhkautunut avustuksen saaman suuren suosion sekä määrärahojen ajoittaisen loppumisen takia. Lisätalousarviossa ELY-keskuksen toimintaresursseihin ohjataan 5,3 miljoonan euron lisäys, millä pyritään nopeuttamaan hakemusten käsittelyä.