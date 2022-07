Tapaturmat mökeillä ovat lisääntyneet – vakuutusyhtiö listasi vaaranpaikat

Mökkeilyinto on säilynyt koronapandemian jälkeen ennallaan ja se lisää tapaturmia.

Tulisijojen rakentaminen ja nuohoaminen kannattaa jättää ammattilaisen huoleksi, sillä leviävä tuli on mökin tuho.

Noin puoli miljoonaa suomalaista on lisännyt mökkeilyään koronapandemian aikana, kerrotaan LähiTapiolan tiedotteessa.

Mökkeilyinto ei ole kadonnut koronan jälkeen minnekään. Kolme neljästä mökinomistajasta uskoo mökkeilevänsä tulevaisuudessa yhtä paljon kuin koronapandemian aikana.

Mökkeilyä aikoo lisätä 9 prosenttia vastanneista ja vähentää 5 prosenttia vastanneista.

Mökkeilyn lisääntyessä myös tapaturmia sattuu enemmän. Mökkitapaturmia ilmoitettiin vuonna 2021 25–30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

– Tapaturmat ovat todella lisääntyneet. Tyypillisimpiä ovat kaatumiset ja liukastumiset. Vaarallisimpia sen sijaan ovat kaikki palovammat ja syvät haavat, tuhoisimpia erilaiset palot. Näitä kaikkia voidaan ehkäistä, kommentoi asumisen turvallisuuden palveluiden kehityspäällikkö Antti Määttänen LähiTapiolasta.

Valaistuksella ja selkeillä kulkuväylillä voi ehkäistä kaatumisia ja liukastumisia. Myös paloturvallisuus on syytä muistaa.

– Mökeille tulee huolehtia vaahtosammuttimet ja peitteet. Tosipaikan varalta on hyvä ladata puhelimeen 112-sovellus ja merkitä mökin osoite selkeästi niin, että katunumero näkyy tielle. Hyvät naapuruussuhteet ovat myös eduksi, sillä naapuri on ensimmäinen ulkopuolinen auttaja, mikäli jotain sattuu, Määttänen listaa.

Määttänen korostaa 2020-luvun mökkeilijän kohtaavan myös uudenlaisia tapaturmamuotoja. Järven tai joen lisäksi hukkua voi paljuun. Selkeänä piikkinä tilastoissa näkyvät paljujen tulisijojen palot.

– Toinen uudempi tapaturmatyyppi mökeillä on se, että pienelektroniikkaa vahingoittuu. Pienelektroniikka on mökkeillessä aina vaarassa. Tyypillistä on esimerkiksi älypuhelimen putoaminen mökkishortsien taskusta joko kallioille tai vesistöön, Määttänen kommentoi.

Pandemia innosti etenkin nuoria mökkeilemään. 15–24-vuotiaat uskovat mökkeilevänsä jatkossa enemmän kuin korona-aikana. Ikäluokasta 12 prosenttia kertoo lisäävänsä mökkeilyä tulevaisuudessa. Toiseksi eniten mökkeilyä aikovat lisätä 25–34-vuotiaat.

Joka neljännes suomalainen käyttää rahaa kesälomalla mökkeilyyn. Mökin omistavista suomalaisista 38 prosenttia on kyselyn mukaan tehnyt viimeisen kahden vuoden aikana remonttia vapaa-ajan asunnollaan.

Työergonomiasta kannattaa huolehtia, kun alkaa remontoida.

– Mökkiremonteissa on ehdottoman tärkeää, että tulisijat ja hormi asennetaan oikein. Suomessa tuhoutuu lukuisia rakennuksia vuosittain sen johdosta, että asennuksessa ei ole noudatettu valmistajan asennusohjeita.