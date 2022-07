Jakeluvelvoitteen alentaminen näkyi bensapumpuilla

Hallituksen tavoite laskea bensiinin ja dieselin hintaa sekoitevelvoitteen alentamisella näyttää toimivan.

Tänä kesänä autoilijoiden on ollut pakko sopeutua huimiin litrahintoihin.

Bensiini ja diesel näkyivät halventuneen useilla jakeluasemilla Suomessa viikonloppuna.

Polttoaineketju ABC ilmoittikin perjantaina alentavansa liikennepolttoaineidensa hintoja. Myös St1 on laskenut hintojaan.

Ale johtuu hallituksen keväisestä päätöksestä laskea biopolttoaineen jakeluvelvoitetta tänä ja ensi vuonna.

Eduskunta hyväksyi ennen juhannusta esityksen polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamisesta tälle vuodelle. Lakimuutos odottaa vielä presidentin vahvistusta.

St1:n myynti- ja verkostojohtaja Juha Vannisen mukaan ketju ei jäänyt odottamaan, vaan päätti viedä muutoksen jo kuluttajahintoihin jo heinäkuun alusta.

– Uskomme, että laki vahvistuu tällä viikolla taikka lähiviikkoina, Vanninen sanoo. Hänen mukaansa etu vietiin ”tolppahintoihin täysimääräisesti”.

Sekoitevelvoite eli kalliimman biokomponentin sekoittaminen polttoaineisiin alenee tänä vuonna 19,5 prosentista 12 prosenttiin.

Muutoksen arvioitiin etukäteen alentavan dieselin jakeluhintaa maaliskuun tasoihin verrattuna noin 12 senttiä litralta. Bensiinissä alennus jää jonkun verran pienemmäksi.

Lakiesityksessä todettiin, että vaikutus pumppuhintoihin riippuu siitä, kuinka nopeasti jakelijat vähentävät biopolttoaineiden osuutta. Biopolttoaineiden hankintasopimukset ovat usein pitkiä, joten kaikkea hintavaikutusta ei välttämättä nähdä heti.

Biopolttoaineiden osuus on bensiiniä suurempi dieselissä. Bensiinin sekaan uusiutuvia voidaan sekoittaa enintään 10 prosenttia.

Erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Autoalan Tiedotuskeskuksesta arvioi, että jakeluvelvoitteen alentuminen heijastuu jatkossa etenkin dieselin, mutta lähes yhtä suuressa määrin bensiinin hintaan.

– Bio-osuutta liikutellaan käytännössä jakelijoiden välisellä kaupalla, koska eri jakelijat ovat täyttäneet vuoden aikana jakeluvelvoitettaan eri tavoin. Tämä vaikuttaa markkinahintaan. Alennuksen pitäisi kuitenkin näkyä jatkossa myös bensiinipumpulla, Kalenoja sanoo.

Hän arvioi muiden ketjujen seuraavan perässä St1:n esimerkkiä, koska muuten tämä saisi kilpailuetua.

Polttoainehintoja seuraavan Polttoaine.net sivuston mukaan sunnuntain halvin dieselin ja bensiinin litrahinta oli samoissa lukemissa: molemmat maksoivat 2,24 euroa. Halvin diesel löytyi Vaasasta ja halvin 95E10-bensiini Kouvolasta, molemmat Shellin kylmäasemalta. Polttoaine.netin tiedot perustuvat kuluttajien ilmoittamiin hintoihin. Kyseessä ei ole virallinen tilasto.

ABC ja St1 ostavat polttoaineensa S-ryhmän ja St1:n yhteisesti omistamalta hankintayhtiöltä, jonka nimi on North European Oil Trade eli Neot. Se vastaa myös St1:n omistaman Shell-ketjun polttoainehankinnoista.

Näiden kolmen ketjun osuus bensiinin myynnistä on yli puolet ja dieselistäkin reilu kolmannes. Pääsääntöisesti liikennepolttoaineet tulevat Ruotsista, missä ST1:llä on jalostamo Göteborgissa. Se toimii myös polttoaineiden sekoituskeskuksena.

Polttoaine on kallistunut tänä keväänä selvästi. Siihen on vaikuttanut etenkin Ukrainan sota, mutta myös dollarin kallistuminen euroon nähden. Kansainvälistä öljykauppaa käydään dollareissa ja öljyn hinta on noussut erityisen roimasti euroissa laskettuna.

Liikennepolttoaineista diesel on kallistunut välillä samoihin lukemiin bensiinin kanssa ja joskus ylikin. Tähän vaikuttavat muun muassa Venäjän vähentyneet maakaasutoimitukset Eurooppaan, minkä takia niitä on korvattu kevyen polttoöljyn käytöllä.

Pari vuotta sitten nykyisiä dieselin litrahintoja olisi pidetty kaameana autoilijoiden painajaisunena. Kesäkuussa 2020 dieselin litrahinta liikkui alle 1,20 eurossa.