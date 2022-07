Anna-Maijan, 70, ja Harrin, 69, lentomatkasta Zurichiin tuli 24 tunnin painajainen – lopulta Sveitsi jäi vain haaveeksi

Malleniuksen pariskunnan lento Helsingistä Zurichiin peruuntui, ja uudelleen reititetty lento ei koskaan päässyt Sveitsiin asti.

Anna-Maija Malleniuksen, 70, ja hänen miehensä Harri Malleniuksen, 69, oli tarkoitus matkustaa torstaina Helsingistä Sveitsiin Zurichiin sukuloimaan.

Epäonnisten vaiheiden jälkeen pariskunta oli kuitenkin noin 24 tuntia lennolle lähdön jälkeen jälleen Helsingissä, eivätkä he olleet päässeet lainkaan Zurichiin.

– Silmällistäkään ei olla nukuttu. Tunnelma on aika kakofoninen, Anna-Maija kertoi perjantaina juuri takaisin kotiin päästyään.

Malleniukset olivat varanneet paikat torstaina kello 16.30 lähtevälle suoralle lennolle Helsingistä Zurichiin. He menivät lentoasemalle jo hyvissä ajoin noin kaksi ja puoli tuntia ennen lennon lähtöä.

Turvatarkastukseen jonottaessaan he saivat tiedon, että lento oli peruttu. Korvaava lento lähtisi puoli tuntia aikaisemmin ja sillä olisi kolmen tunnin vaihto Amsterdamissa. Lento Amsterdamista Zurichiin ei olisi Finnairin, vaan hollantilaisen KLM-lentoyhtiön.

Helsingistä Amsterdamiin kaikki sujui ongelmitta. Amsterdamissa lento Zurichiin oli kuitenkin pahasti myöhässä. Lopulta kone pääsi lähtemään, mutta kuulutukset olivat pääosin hollanniksi, joten Malleniuksilla oli ongelmia seurata lennon etenemistä.

Jossain vaiheessa lentokone teki välilaskun, mutta Malleniuksille ei selvinnyt miksi tai missä. Kone lähestyi Zurichia, mutta ei koskaan päässyt sinne.

– Olimme jo laskeutumassa kentälle, kunnes kone lähti uudelleen nousuun, Anna-Maija kertoo.

Anna-Maija ja Harri Mallenius.

Hän otti torkut ja heräsi, kun kone alkoi jälleen laskeutua. Koneen päästyä maahan Malleniusten tytär Harriet Mallenius soitti äidilleen. Anna-Maija luuli, että he olivat päässeet perille Zurichiin, mutta tyttärellä oli huonoja uutisia.

– Flightradar24 -sivuston mukaan näytti siltä, että kone oli kyllä käynyt Zurichissa, mutta lähtenyt takaisin Amsterdamiin. Äitini kysyi lentoemännältä, että minne olemme laskeutuneet ja hän sanoi, että olemme Amsterdamissa, Harriet Mallenius kertoo.

Syytä sille, miksi lento ei päässyt laskeutumaan, ei kerrottu. Tytär arvelee asian liittyneen siihen, että Zurichin lentoasema oli mennyt kahdeltatoista kiinni ja kone oli myöhästynyt.

Malleniukset olivat siis jälleen Amsterdamissa Schipholin lentoasemalla. Asema oli auki, mutta kaikki palvelut olivat kiinni.

– Lentohenkilökunta kertoi, että teidän täytyy itse järjestää hotellit Amsterdamiin yöksi. Emmehän me voi lähteä hakemaan mitään hotellia, kun tarkoituksenamme oli saada aamuksi lento Zurichiin, Anna-Maija Mallenius sanoo.

Yö oli vietettävä asemalla.

– Se oli aivan kauheaa. Penkit olivat kovia, eikä niille voinut mennä pitkälleen. Istuskelimme ja kävelimme sitten koko yön, hän kertoo.

Kaikki kaupat olivat kiinni muutaman tunnin yön aikana, joten esimerkiksi vettä sai ainoastaan vessasta. Lentoasemalla ei ollut henkilökuntaa, jolta olisi saanut apua. Malleniukset kohtasivat kuitenkin siivoojan, joka kertoi, että ensimmäiset palvelutiskit aukeavat kuudelta.

Schipcholin lentoasemalla Amsterdamissa on ollut kesällä tuntien ruuhkia. Kuva otettu 26. kesäkuuta.

Yön aikana Finnairin sovellukseen oli tullut korvaava lento Zurichiin. Lento olisi kuitenkin lähtenyt lauantaina iltayhdeksältä, joten välilaskusta olisi tullut kaikkiaan 55 tuntia pitkä.

Harriet Mallenius soitti Finnairin asiakaspalveluun vaihtaakseen liput. Asiakaspalvelusta kuitenkin kerrottiin, että kyse on KLM:n lennosta, joten hänen täytyy ottaa yhteyttä sinne.

Lähes kaksi tuntia KLM:n asiakaspalveluun jonotettuaan hänelle kerrottiin, että asiassa pitäisi olla yhteydessä Finnairiin.

Malleniukset olivat kello kuudelta aamulla odottamassa, että lentoaseman palvelutiski avautuu. Heillekin kävi ilmi, että lentoja Zurichiin olisi ollut vapaana vasta lauantaiksi.

– Kiva alppiloma jäi sitten siihen, Anna-Maija sanoo.

KLM järjesti Malleniuksille perjantaiaamupäivälle lennon Suomeen. Lopulta he laskeutuivat Helsinki-Vantaalle noin kello kolmen aikaan päivällä, melkein tarkalleen vuorokausi sen jälkeen, kun olivat lähteneet samalta kentältä.

– Olemme reissanneet paljon, eikä meille ole mitään tämän tyyppistä ennen tapahtunut, Anna-Maija Mallenius sanoo.

Johanna Joutsiniemi Finnairin viestinnästä kertoo, että Finnairilla ei ole tietoa siitä, miksi KLM:n lento ei päässyt Zurichiin saakka.

– Olemme lentoyhtiönä todella pahoillamme, että matkanteko on keskeytynyt, eikä ole mennyt suunnitellusti. Tällä matkalla on ollut monta sattumusta. Ensin Zurichin lento on peruuntunut ja myös uudelleen­reitityksessä on ollut jotain poikkeavaa.

Hän kertoo, että peruuntuneet lennot pyritään reitittämään nopeimmalle seuraavalle reitille, jossa on tilaa. Zurichin lento peruuntui resurssiongelmien takia: lennolle ei järjestynyt matkustamomiehistöä.

– Tällä hetkellä koneet ovat melkoisen täysiä ja se tuo omaa haastettaan uudelleenreititykseen, Joutsiniemi sanoo.

Hänen mukaansa asiakkaita reititettiin peruuntuneelta Zurichin lennolta useampaa reittiä, suurin osa Amsterdamin kautta.

Mikä on Finnairin vastuu siitä, jos toiselle lentoyhtiölle uudelleenreititetyllä lennolla on ongelmia?

– Kun uudelleenreititys tehdään, niin vaikka asiakkaamme lentää lipullamme, siirtyy hän toisen yhtiön asiakkaaksi ja huolehdittavaksi, tässä tapauksessa KLM:n. Jos uudelleenreititetyllä lennolla on jotain poikkeuksellista niin tämä yhtiö hoitaa sitä tilannetta.

Joutsiniemi sanoo, että uudellenreitityksen yhteydessä matkustajille annetaan uuden reitin tiedot niin, että hänen pitäisi pystyä jatkamaan vaivattomasti uudella matkasuunnitelmalla.

– Mutta jos kaikki ei mene niin kuin on ajateltu, niin toki on luontevaa olla meidänkin asiakaspalveluumme yhteydessä, hän sanoo.

Joutsiniemi kertoo, että Finnair korvaa Malleniuksille heidän lippujensa hinnan.