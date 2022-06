Vattenfall: Sähkösopimusten hinnat ennätystasolla – loppuvuosi näyttää kalliilta ja syykin on selvä

Useat eri tekijät viittaavat siihen, että sähkölaskun aleneminen saattaa jäädä loppuvuonna haaveeksi.

Kuluneiden kuukausien aikana sähkön hinta on jatkanut nousuaan.

Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat tällä hetkellä ennätyskorkeita, kertoo Vattenfallin julkaisema sähkömarkkinakatsaus. Sen mukaan sähkön hintoihin vaikuttavat useat eri tekijät.

Spot-hinnat ovat pysyneet epätavallisen korkeina, koska tuulituotannossa on ollut suuria vaihteluja sekä siksi, että sähköntuonti Venäjältä on loppunut ja vesitilanne Pohjoismaissa on pysynyt heikkona.

Vaikka vesiallastilanne on parantunut kaikissa Pohjoismaissa, on vesialtaiden täyttöaste on liikkunut 10–20 prosentin välillä.

– Näillä näkymin spot-hinnat tulevat pysymään edelleen korkeina, ja vuorokauden sisällä voi esiintyä suuriakin hintapiikkejä. Vain todella suuret sademäärät ja pitkään kestävät sateet syksyllä voivat hieman parantaa tilannetta, sanoo Vattenfallin sähkömarkkina-asiantuntija Peter Strandberg tiedotteessa.

Pohjoismaiden sisällä ja alueiden välillä on ollut sähkön siirtorajoituksia eikä Suomeen ei ole saatu siirrettyä ja ostettua sähköä täydellä kapasiteetilla.

Teollisuuden voima ilmoitti lisäksi, että Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käynnistys siirtyy joulukuuhun. Laitoksen oli määrä aloittaa jo syyskuussa, mikä olisi hillinnyt syksyn hintoja.

Myös Energiaviraston johtajan Antti Paanasen mukaan sähkön tukkumarkkinahinnat näyttäisivät pysyvän loppuvuonna korkealla.

– Venäjän tuonti on loppunut eli periaatteessa 1 300 megawattia puuttuu. Vesitilannekaan ei ole merkittävästi parantunut aikaisemmasta, Paananen sanoo.

– Tuulivoimakapasiteettia Suomessa on yli 3 000 megawattia, mutta tuulisuudessa on suurta vaihtelua. Tämä vaikuttaa etenkin hintapiikkeihin.

Sähkön hintaan vaikuttaa lisäksi myös Ukrainan sota. Venäjä ilmoitti kesäkuun puolessa välissä supistavansa entisestään kaasunvientiä Eurooppaan.

– Vaikka Suomessa kaasua käytetään sähkön tuotantoon pienemmässä määrin, on kaasu Keski-Euroopassa hyvin merkittävässä roolissa, Paananen sanoo.