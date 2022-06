Venäjän maksu­kyvyttömyys on todennäköinen – mitä se tarkoittaa käytännössä Venäjälle, Suomelle ja tavallisille kansalaisille?

Asiantuntija arvioi, että maksukyvyttömyys olisi Venäjälle arvovaltatappio.

Venäjä on ajautumassa maksukyvyttömäksi.

Venäjän ajautuminen maksukyvyttömäksi vaikuttaa hyvin todennäköiseltä sen jälkeen, kun se ei pystynyt maksamaan ulkomaisten lainojensa korkoja. Toukokuussa erääntyneiden korkojen armonaika päättyi sunnuntaina. Uutistoimisto Reuters kertoo, että esimerkiksi velkakirjojen taiwanilaiset haltijat eivät ole saaneet lyhennyksiä tileilleen. Virallisesti Venäjää ei ole julistettu maksukyvyttömäksi.

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen (BOFIT) vanhempi ekonomisti Heli Simola sanoo, että välittömät vaikutukset eivät ole Venäjälle erityisen suuria, koska jo sodan ja Venäjälle asetettujen pakotteiden takia Venäjä ei pysty saamaan merkittävästi lainaa ulkomailta, eikä se ole ollut erityisen halukas sitä ottamaan.

– Siinä mielessä välittömät käytännön vaikutukset ovat rajalliset.

Simolan mukaan maksukyvyttömyydellä voi olla vaikutusta siihen, jos Venäjä tai venäläiset yritykset haluaisivat tulevaisuudessa takaisin kansainvälisille rahoitusmarkkinoille. Käytännössä se tarkoittaisi, että maan olisi vaikeaa saada lainaa myös pitkällä aikavälillä ja lainan saamisen kustannukset kasvaisivat.

– On myös epäselvää, milloin he olisivat halukkaita kansainvälisille lainamarkkinoille suuremmassa mittakaavassa palaamaan.

Simola sanoo, että Suomelle ja suomalaisille Venäjän ajautumisella maksukyvyttömäksi ei ole suurta merkitystä, koska suomalaisilla rahoituslaitoksilla ei ole merkittäviä saatavia Venäjältä eikä maksukyvyttömyys ole yllätys.

– Suomen rahoitussektori ei ole kovinkaan altistunut Venäjä-riskeille.

Hän sanoo, että koska kyseessä ovat Venäjän valtion lainat, suomalaisille yrityksille maksukyvyttömyydellä ei ole suoraa vaikutusta.

Moni suomalaisyritys alkoi katkoa siteitään Venäjään jo sodan alkamisen jälkeen. Simola arvioi, että tavallisille suomalaisille maksukyvyttömyydellä ei ole suurta merkitystä.

– Maksukyvyttömyys ei suomalaisten arjessa näy.

Reutersin mukaan maksukyvyttömyys on pitkälti symbolista, koska Venäjä ei voi tällä hetkellä ottaa ulkomaista lainaa, eikä öljy- ja kaasutulojensa vuoksi sitä tarvitsekaan. Myös Simola sanoo, että maksukyvyttömyydellä on symbolinen merkitys Venäjälle, koska se on pyrkinyt välttämään maksukyvyttömyyden.

– Tämä on arvovaltatappio Venäjälle.

Tavallisten venäläisten puheet maksukyvyttömyydestä voivat palauttaa mieliin vuoden 1998, jolloin Venäjä ajautui valtaviin talousongelmiin.

– Siitä kärsivät tavalliset kansalaisetkin, ja se muistetaan vielä.