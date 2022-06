HS: Kokenut mökkitalkkari paljastaa yhden pyynnön, johon ei voinut suostua

Yhä useampi mökkiläinen haluaa keskittyä mökillä remontoinnin sijaan rentoutumiseen.

Kokenut mökkitalkkari Mika Peltokorpi on toiminut mökkien talonmiehenä muutaman vuoden ajan. Hänestä kertoo Helsingin Sanomat. Perinteisimpiin hommiin kuuluu kuukausittaisissa huolloissa auttaminen ja mökkien kunnossapito.

– Keväisin ja syksyisin on rännien putsausta ja sammaleenpoistoa katolta. Ne ovat hommia, joita harva haluaa itse tehdä. Moni ei esimerkiksi halua mennä katolle kiipeilemään, hän kertoo haastattelussa.

Vain kerran elämässään Peltokorpi on kieltäytynyt työtehtävästä. Tuolloin asiakas aikoi myydä mökkinsä.

– Hän sanoi, että vesipellissä on pieni rako, joka pitäisi paikata. Että voisiko siihen laittaa vain popniiteillä pellin päälle. No, siellä oli tosiaan reikä keskellä peltiä. Sanoin, että tästä on uittanut vettä jo kaksi vuosikymmentä sisään, mä en tätä rupee meikkaamaan, Peltokorpi kertoo.

Hän painottaa jutussa, että mökkiä pitää huoltaa ja remontoida kuin omakotitaloa.

Mökkeily on suomalaisilla verissä. Ainakin 2,4 miljoonaa suomalaista käy säännöllisesti mökillä. Vuokramökkejä käyttää yli miljoona henkilöä vuosittain.

Nykymökit eivät ole enää vain remontointi- ja puuhapisteitä, vaan paikkoja, joissa ihmiset haluavat rentoutua.

Mökkeily parantaa usein ihmisen elämänlaatua. Esimerkiksi THL:n entinen pääjohtaja, lääkäri Pekka Puska on todennut Ilta-Sanomille, että mökkeilyllä on merkitystä ihmisten terveyteen.

Inflaatio vaikuttaa myös mökkeilyyn. Pörssin nyörejä saa aukoa aiempaa ahnaammin, sillä mökkeilyn kustannukset eli kiinteistövero, sähkömaksu ja jätemaksu ovat nousseet vuodesta 2019 vuoteen 2022 keskimäärin 770 eurosta 903 euroon eli yli 17 prosenttia.