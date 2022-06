Hovioikeus hylkäsi syytteen törkeästä vahingonteosta.

Vuokralainen katkaisi muuttaessaan pois sähkölämmitteisestä rivitaloasunnosta sähköt sillä seurauksella, että vesiputket jäätyivät ja asunto kärsi huomattavat kosteusvauriot.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus oli tuominnut miehen törkeästä vahingonteosta 10 kuukauden vankeusrangaistukseen, mutta Itä-Suomen hovioikeus hylkäsi syytteen.

Hovioikeuden mielestä sille ei esitetty selvitystä siitä, kuinka todennäköisesti sähkön katkaiseminen vaikutti vesivahingon syntyyn. Toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus ei pitänyt riittävästi selvitettynä sitäkään, ymmärsikö vuokralainen menettelynsä todennäköiset seuraukset.

Vesivahinko teki tuhojaan asunnon lattialle.

Käräjäoikeuden mukaan vuokralaisen on täytynyt käsittää, että sähkön katkaisu päävirtakytkimestä katkaisee asunnosta myös lämmityksen. Vuokralainen on myös ollut tietoinen, että asunnossa on sähkölämmitys. Käräjäoikeuskaan ei kuitenkaan pitänyt tekoa tahallisena.

Alle 30-vuotias mies oli vuokrannut yhdessä naisystävänsä kanssa rivitaloasunnon entisen Kiihtelysvaaran maaseudulta Joensuusta. Talvella 2019 hänen avopuolisonsa oli joutunut äkillisesti sairaalaan. Autottomana mies joutui muuttamaan asunnosta, sillä se sijaitsi syrjässä ja muun muassa ruokakauppaan oli pitkä matka.

Vesivahinko aiheutti kaikkialle rivitaloasuntoon mittavat kosteusvauriot. Niiden perusteellinen kunnostus olisi tullut maksamaan asunnon arvoa enemmän.

Muuttaessaan hän oli katkaissut asunnon päävirtakytkimestä sähkövirran. Hän ei ollut ymmärtänyt, että sähkön katkaisun seurauksena on vesivahinko. Hän oli mielestään toiminut huolellisesti, niin kuin häntä oli lapsesta saakka opetettu. Näin hän oli menetellyt aikaisemminkin kerrostaloasunnoista muuttaessaan.

Mies ei ollut ilmoittanut poismuutostaan vuokranantajalle. Vesivahinko havaittiin vasta kun huoltomies näki talon ulkoseinässä jääpuikkoja. Huoltomiehen kertoman mukaan asunnon lattialla oli ollut noin 10 senttiä vettä, ja sen poistamisessa oli tarvittu palokuntaa. Tapahtuma-aikaan tammikuussa vuonna 2019 seudulla oli pitkä pakkasjakso.

Vesivahinko aiheutti kaikkialle asuntoon mittavat kosteusvauriot. Vuokranantajan teettämän selvityksen mukaan sen perusteellinen kunnostus olisi tullut maksamaan noin 70 000 euroa, eli huomattavasti asunnon arvoa enemmän. Käräjäoikeus oli arvioinut vahingon suuruudeksi 40 000 euroa.

Vuokranantaja on teettänyt asunnossa remontin, mutta ei suinkaan siitä laaditun korjaussuunnitelman mukaisesti. Asunto on kunnostettu vain asumiskelpoiseen kuntoon. Joka tapauksessa vuonna 1987 rakennetun ja muutama vuosi sitten peruskorjatun asunnon elinkaari lyheni vesivahingon seurauksena.

Käräjäoikeuden asiakirjoista käy selville, että vuokralainen on myöntänyt aiheuttaneensa vahingon, jos sähköjen katkaiseminen on syynä vesivahinkoon. Silloin hän on siitä siviilioikeudellisessa vahingonkorvausvastuussa. Käräjäoikeudessa häneltä ei vaadittu vahingonkorvauksia. Hänellä ei ollut asuntoon otettua kotivakuutusta.