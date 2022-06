Kilpailu kiristyy: K-ryhmä aloittaa ruuan yöpikatoimitukset

Uudella palvelulla tähdätään kaupunkilaisiin yökukkujiin. Kysyntää uskotaan riittävän varsinkin kesäaikaan.

Vaikka perinteinen ostoskori on edelleen monen valinta, on ruuan verkkokauppa kasvussa. Kuva Ruoholahden Citymarketista.

K-ryhmä aloittaa Helsingissä alkuviikosta ruuan yöaikaiset pikatoimitukset. Kaupparyhmä kertoo olevansa palvelullaan uranuurtaja Suomessa.

Maanantaista lähtien koeluontoista palvelua tarjoaa keskustassa K-Market Esplanadi, sekä seuraavalla viikolla maanantaina K-Market Ruokakippari, joka palvelee Helsingin itäosia.

Tilaukset tehdään Wolt-sovelluksen kautta ja toimituksista huolehtii sen ruokalähettipalvelu.

K-ryhmän digitaalisten palvelujen myyntijohtaja Antti Rajala uskoo, että yöpalvelulle löytyy kysyntää.

Hän arvioi, että käyttäjiä löytyy esimerkiksi kesälomalaisista, ulkomaanmatkoilta palaavista ja vuorotyöläisistä.

– Jos palaa myöhäiseltä lennolta ja jääkaappi on tyhjänä, pystyy ruokaa tilaamaan kotiovelle nyt myös yöllä, Rajala sanoo.

Saatujen kokemusten perusteella mallia on tarkoitus laajentaa.

K-ryhmä aloitti jo viime vuoden alussa ruokaostosten päiväaikaiset pikatoimitukset Helsingissä yhdessä Woltin kanssa. Ne ovat tulleet Rajalan mukaan perille keskimäärin puolessa tunnissa.

Pikatoimituksia Wolt-sovelluksen kautta tarjoaa pääkaupunkiseudulla jo kymmeniä K-kauppoja. Pikatoimituksia on myös muualla maassa kymmenissä kaupungeissa.

– Olemme huomanneet että perinteisten lapsiperheiden viikkotilausten rinnalla myös nopeille toimituksille on kysyntää.

Myös S-ryhmä aloitti ruuan pikatoimitukset viime syksynä pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Pikatoimitukset ovat olleet uusin valtti elintarvikkeiden verkkokaupassa, joka on viime aikoina vilkastunut selvästi. Tähän on vaikuttanut myös korona.

Viime vuonna ruuan verkkokauppa tuotti reilut kolme prosenttia K-ryhmän päivittäistavaramyynnistä. Koko volyymiin nähden se on vielä vähän, mutta osuus on kasvussa.

– Tammi-maaliskuussa osuus oli 3,9 prosenttia, Rajala sanoo.

Hän arvioi kuitenkin, että pandemian hiipuessa verkkokaupan kovin kasvu on tasaantumassa, mikä on nähty myös esimerkiksi Ruotsissa.

– Ihmiset ovat taas enemmän liikkeellä ja käyvät ravintoloissa ja matkustelevat. Uskomme kuitenkin, että ruuan verkkokauppa jatkaa tulevaisuudessa kasvuaan, vaikka pandemia-aikaa tasaisemmin.

Rajala korostaa, että Keskon ruokastrategia nojaa jatkossakin sekä kivijalkakauppaan, noutopalveluihin että erilaisiin toimituksiin.

– Esimerkiksi tänä juhannuksena nouto on korostunut, kun ihmiset hakevat ruokaa mökkireissun varrella.

Suurten suomalaisten kauppaketjujen heikkona kohtana on pidetty ruuan keräilyjärjestelmää. Maahan alkuvuodesta tulleella norjalaisella Odalla on tehokas järjestelmä, jolla se on voittanut kotimaassaan valta-aseman.

Vain verkossa toimiva Oda luottaa robottien tuomaan automaatioon ja keskitettyyn jakelujärjestelmään. Yhtiö toimii tällä hetkellä Uudellamaalla, mutta sen on tarkoitus levitä koko Suomeen. Varsinaisia pikatoimituksia Oda ei lupaa, vain nopeita toimituksia.

Rajala ei kommentoi kilpailijan tekemisiä, mutta toteaa alan kilpailun kiristyneen.

– Viimeistään silloin kun korona alkoi, oli selvää, että alalle saattaa tulla uusia toimijoita.

Myös Kesko luottaa automaatioon. K-Citymarket Ruoholahdessa aloittaa tänä vuonna automaattiavusteinen keräilyjärjestelmä.

– Sen käyttöönotto on aivan viime metreillä ja toiminnot on tarkoitus käynnistää lähiviikkoina. Näistä investoinneista on päätetty jo aikaisemmin, koska verkkokauppa on kasvanut räjähdysmäisesti, Rajala sanoo.

Verkkokauppatilausten keräilyyn on Ruoholahdessa työllistetty kymmeniä robotteja. Lisäksi tilauksia pystytään täydentämään Ruoholahden Citymarketin palvelutiskien puolelta.

S-ryhmä arvioi viime vuoden lopulla nousseensa elintarvikkeiden verkkokaupan markkinajohtajaksi Suomessa, mutta K-ryhmä uskoo asian olevan toisinpäin.

– Olimme viime vuonna oman arviomme mukaan markkinajohtaja. Arvio perustuu kuluttajatutkimusyhtiö Nielsenin myymälärekisteriin, Rajala sanoo.

Ainakin puhtaalla myymälätasolla K-ryhmä vie toistaiseksi voiton. Ruoan verkkokaupan palveluita tarjoaa reilut kaksisataa S-ryhmän ruokakauppaa, kun K-ryhmällä vastaava luku on yli viisisataa.