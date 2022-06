Näin paljon ulkonäkö vaikuttaa työnhaussa – stereotypia tyhmistä blondeista elää yhä ja työtekijältä vaaditaan selkeää sukupuolta

Ihmiset luovat paljon mielikuvia ulkonäön perusteella ja siksi ulkonäkö vaikuttaa työnhaussa edelleen.

Dosentti Tuija Koivunen Itä-Suomen yliopistosta kertoo, että ulkonäöllä on merkitystä työnsaannissa, mutta työtehtävien välillä on eroa.

– Esimerkiksi puhelinpalvelutyössä, jossa työntekijöiden vaihtuvuus on suurta ja asiakas ei näe työntekijää, ei ole niin iso merkitys sillä, millaisiin vaatteisiin pukeutuu. Sen sijaan, jos työssä pitää edustaa ja asiakkaat näkevät työntekijän, ulkonäön merkitys lisääntyy.

Työilmoituksessa ei ole soveliasta hakea tietyn näköistä tai sukupuolista ihmistä. Suomen yhdenvertaisuuslaki kieltää työnhakijoiden arvottamisen esimerkiksi iän, sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Koivunen on haastatellut tutkimukseensa rekrytointikonsultteja eri yrityksistä. Tutkimuksessa häntä kiinnosti erityisesti, millaisia ihmisiä töihin haettiin.

” Lentoyhtiöillä on ollut tiukat rajat, millaisia ruumiillisuksia he haluavat töihin.

Koivunen mainitsee esimerkkinä ulkonäön merkityksestä lentoemännät ja stuertit.

– He ovat malliesimerkki siitä, miten henkilökunta otetaan mukaan osaksi yrityksen brändiä, ulkonäöllä ja olemuksella pitää silloin edustaa yhtiötä. Lentoyhtiöillä on ollut tiukat rajat, millaisia ruumiillisuuksia he haluavat töihin.

Uutta työntekijää palkattaessa kahdesta tasavertaisesta hakijasta paikan voi saada todennäköisemmin miellyttävämmän näköinen hakija.

Koivunen huomauttaa, että ihmiset luovat paljon mielikuvia ja oletuksia ulkonäöstä tiedostamattaan.

– Usein esimerkiksi ylipainoon voidaan liittää ei toivottuja ominaisuuksia, vaikka se ei pidä mitenkään paikkaansa. Ne ovat osa meidän ennakkoluulojamme.

Koivusen mukaan työnantajat pelaavat usein varman päälle ja koittavat välttää riskejä rekrytoinnissa.

Muun ruumiillisuuden ja ulkonäön ohella myös vaatteilla on merkitystä. Dosentin mukaan värikkäästi pukeutuvaa ihmistä ei välttämättä oteta johtajan paikalle.

– Johtavassa asemassa mies voi leikitellä lähinnä vähän värikkäämmällä kravatilla tai sukilla, nainen koruilla.

Koivunen uskoo ja toivoo, että suhtautuminen ulkonäköön muuttuu vuosien varrella. Esimerkkinä hän mainitsee tatuoinnit ja lävistykset, joita näkyy nykypäivänä asiakaspalvelijoilla aiempaa enemmän.

– Aivan vasta näin jonkun twiitanneen asiakaspalvelijasta, jolla oli ollut irokeesi. Se oli riemastuttavaa.

” Asiakaspalvelutehtävissä halutaan usein, että työntekijä on selkeästi nainen tai mies.

Sukupuolivähemmistöt voivat saada työnhaussa kylmää kyytiä.

Koivunen on tutkinut puhelimitse tehtävää työtä. Siinä palkkauksessa on ollut merkitystä äänellä. Asiakaspalvelijan äänestä piti erottaa, puhuuko linjan päässä nainen vai mies.

– Asiakaspalvelutehtävissä halutaan usein, että työntekijä on selkeästi nainen tai mies. Ajatellaan, että muuten asiakkaan energia menee pohtiessa, kumpi kyseessä on. Toivon totisesti, että tällainen ajattelu on muuttumassa sukupuolten moninaisuuden myötä.

Blondivitseistäkin tuttu stereotypia on, että vaaleat, kauniit ja pynttäytyneet naiset ovat tyhmiä.

– Nyt kun mietin, uskon että tällainen ajattelu vieläkin näkyy, Koivunen toteaa.

Hänen mukaansa esimerkiksi hyvin voimakkaasti meikatut kasvot tai värjätyt hiukset voidaan kokea häiritsevänä.

Tutkija Tuija Koivunen toivoo, että ihmiset voisivat tulevaisuudessa tulla työhaastatteluun itsensä näköisenä.

Koivunen haluaisi vinkata työnantajalle, että ulkonäköön ei kannata jumittaa.

– Ei kannattaisi lähtökohtaisesti ajatella, että on ongelma, jos työntekijä poikkeaa jotenkin valtavirrasta. Olipa se sitten vamma, ihon tai hiusten väri. Se voi nimittäin olla myös etu ja erottumisen väline.

Koivunen toivoo, että kaikki voisivat hakea töitä itsensä näköisenä ja sellaisissa vaatteissa, joissa viihtyvät.

– Tietty puhtaana ja siistinä. Mutta olisi hienoa, kun ei tarvitsisi erikseen laittaa työnhakuvaatteita, vaan voisi tuoda persoonaansa ilmi vaatteilla.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n väliaikainen koulutusjohtaja Nina Lahtinen painottaa, että opetusalalla kelpoisuusasetus, osaaminen ja kokemus määrittävät, kenet rekrytoidaan ei ulkonäkö.

Lahtinen toteaa, että virkavalinnasta voi valittaa hallinto-oikeuteen, jos pitää sitä lain vastaisena.

– Mutta varmasti on myös aloja ja tilanteita, joissa ulkonäöllä on merkitystä. Kyllähän ihmiset, jotka uutta työntekijää valitsevat, ottavat koko kokonaisuuden huomioon. Tasavertaisessa tilanteessa ulkonäkökin on voinut vaikuttaa. Se ei kuitenkaan opetusalalla ole rekrytointiperuste.

Lahtisen mukaan opettajalla saa olla oma tyylinsä. Tatuointeja tai printti-paitoja ei tarvitse vältellä, kunhan ne eivät ole kanssaihmisiä loukkaavia.

– Lainsäädäntö lähtee siitä, että opettajan on käyttäydyttävä virkansa ja työsuhteensa edellyttävällä tavalla. Opettajalta yhä usein odotetaan esimerkillistä, siistiä ja asiallista pukeutumista.

Lahtinen muistuttaa, että työturvallisuus pitää kuitenkin huomioida.

– Esimerkiksi liikunnantunnilla voi olla tilanteita, joissa lävistykset kannattaa ottaa huomioon.

Onko sinulla kokemuksia ulkonäön vaikutuksista työn saantiin tai uralla etenemiseen? Kerro kokemuksistasi Taloussanomien toimitukseen whatsappilla tai sähköpostitse taloussanomat@sanoma.fi Käsittelemme yhteydenotot luottamuksellisesti.