Suomen sijoitusta kilpailukykyvertailussa kohensivat yritysten suorituskyky, julkisen hallinnon tehokkuus ja infrastruktuuri.

Suomi on sijoittunut kahdeksannelle sijalle Institute for Management Development (IMD) -instituutin kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Sijoitus on Suomen paras sitten vuoden 2005.

Heikoimmillaan Suomi oli sijalla 20 vuosien 2013 ja 2016 välisenä aikana.

Suomen sijoitusta kilpailukykyvertailussa kohensivat yritysten suorituskyky, julkisen hallinnon tehokkuus ja infrastruktuuri. Heikentävä vaikutus oli talouskehityksellä.

Ykköspaikan vei Tanska, joka ohitti viime vuoden kärkimaan ja nyt toisella sijalla olevan Sveitsin. Kolmannella sijalla on Singapore.

IMD:n kilpailukykyindeksi mittaa sitä, miten maat ja yritykset kokonaisuutena hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Pääkokonaisuudet indekseissä ovat taloudellinen menestys, julkisen hallinnon tehokkuus, yritysten suorituskyky ja infrastruktuuri. IMD:n yhteistyökumppani Suomessa on Etla.