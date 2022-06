Hilla-ammattilaiset odottavat jo tulevaa marjakautta innolla – "hillatohtori" ennustaa: "vähintään keskinkertainen sato tulossa"

Hillakuume alkaa pikkuhiljaa nousta. Ensimmäiset hillat ovat jo tupella. Lue alta, miten marjatilannetta arvioidaan maakunnissa.

Sodankyläläinen Lapin Marjat -yrittäjä Asko Autio on ostanut ja myynyt hillaa vuosikausia.

– En ole juuri kerennyt käymään jängällä, mutta raekuurossa on varmasti mennyt osa hillasta, joka oli kukalle kerennyt.

– Kyllä minun tiedot on sellaiset, että hillankukkia on ollut.

Luonnonvarakeskuksen viralliset arviot marjasadosta julkaistaan vasta juhannuksen jälkeen, mutta paikallisten mukaan hillaa on tulossa myös Ranualle ja Taivalkoskelle.

– Olen varovaisen toiveikas. Kyllä tänä vuonna tulee vähintään keskinkertainen sato, arvioi ranualainen hillatohtoriksikin nimetty Reijo Sääskilahti.

Sääskilahti on itsekin ollut aikanaan oikea himopoimija, mutta viimeiset 25 vuotta hilla-aika on mennyt hillojen ostossa ja myynnissä Ranuan Hillatorilla.

– Monesti menee marjoja pakatessa puoleen yöhön. Siinä ei kerkiä hillasuolle, vaikka haluttaisikin.

Ranualainen Reijo Sääskilahti on seurannut hillatilanteita vuosikaudet.

Taivalkoskelainen Markku Paloniemi kertoo nähneensä pieniä mustikan raakileita ja bonganneensa Kuusamosta jo nupulla olevia hilloja.

– Nyt jos on vain pölyttäjiä, niin hyvä tulee.

Paloniemi ja Sääskilahti arvioivat, että hillaan pääsee Koillismaalla heinäkuun puolen välin kieppeillä.

– Nyt on ollut vähän viileää. Se vaikuttaa kypsymiseen, Sääskilahti toteaa.

Hänen mukaansa mustikka kukkii hyvin, mutta siitä on vielä vaikea päätellä satoa.

” ”Nyt jos on vain pölyttäjiä, niin hyvä tulee.”

Lapsesta asti hilloja poiminut Paloniemi kuvaa hillanpoiminnan menneen veriin ja hän odottaa tulevaa hillakautta jo innolla.

– Poimin satakunta litraa per kesä, toissa kesänä tein ennätyksen ja poimin 122 litraa. Viime kesänä vain 80.

Taivalkoskelainen Markku Paloniemi nappasi eilen kuvan tupella olevista hilloista Kuusamossa.

Paloniemi näki ensimmäiset hillankukat kesäkuun alussa.

– Ensimmäisistä kukista menee kuutisen viikkoa, että marja on kypsä.

Aution mukaan Sodankylässä marjaan päästään pari viikkoa Koillismaata myöhemmin.

– Mitä pohjoisemmas mennään, sen pitempään kypsyminen kestää. Voi olla, että hillaa saadaan elokuun puolella.

Säällä on iso vaikutus marjojen kypsymiseen.

Autio toivoo marjoille kuuman kosteaa keliä, eikä kovin kauheita sateita.

– Räkkää tarvitaan myös, että marja pölyttyy. Pölyttäjien pitää lennellä nyt kukasta kukkaan, hän toteaa.

Sääskilahden mukaan täydellistä olisi, jos lämpötila olisi yli 20 asteen. Hän muistuttaa, että pölyttäjät eivät liiku kylmällä.

– Mehiläinen ei liiku alle 13 asteen lämmössä, eivätkä muut ötökät, jotka hillaa pölyttävät.

Sääskilahti huomauttaa, että jopa muurahainen voi pölyttää, mutta sääski ei.

Paloniemi toivoo muiden tapaan kosteutta ja lämpöä, ei pakkasta.

– Pakkanen on marjoille pahin tuho. Jos on pikkuraakileita ja pakkanen tulee, se panee marjan pilalle. Nyt on onneksi luvannut hellettä, se ei haittaa ollenkaan.

” ”Tämä on harvoja harrastuksia joista maksetaan.”

Sodankyläläinen Asko Autio on tehnyt hillojen parissa ison osan työurastansa.

Sääskilahden ja Aution mukaan hillan ostohinta riippuu sadosta ja siitä, paljonko tavaraa tulee myyntiin.

– Poimijahinta vaihtelee 9–12 euron välillä kilolta. Oikein huonona vuotena olemme maksaneet jopa 15 euroa, Sääskilahti kertoo.

Ulosmyyntihinta on yleensä Sääskilahden mukaan 18 euroon pintaan kilolta. Joskus 16, joskus 20.

– Riippuu myös astian koosta. 10 kilon astia on voitu myydä 15–16 euroa kilolta, mutta kilon purkissa hinta on 20 euron pintaan.

Sääskilahti haluaisi kannustaa etenkin nuoria marjastuksen maailmaan.

– Tämä on harvoja harrastuksia joista maksetaan. Ja hyvää hyötyliikuntaa siitä tulee.